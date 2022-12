Une tendance de peau TikTok qui a du mérite

Le slugging est généralement sûr et efficace pour ceux qui ont une barrière cutanée compromise ou “pour ceux qui ont la peau sensible et ne peuvent pas tolérer d’autres produits mais ont besoin d’une certaine forme d’hydratation”, a déclaré Turegano.

McGee et ses collègues ont étudié le contenu de TikTok sur le slugging et ont constaté que de loin, les vidéos créées par des prestataires de soins de santé étaient plus éducatives. Selon l’étude, les dermatologues qui ont posté étaient plus susceptibles de discuter des risques et des avantages, tandis que les “influenceurs” ont rarement posté sur les risques. publié dans Cliniques de dermatologie.

Cela pourrait être sans danger pour le visage, mais “d’autres variables doivent être prises en compte”, y compris l’utilisation d’autres médicaments topiques et d’autres pratiques de soins de la peau, dit-elle.

Le concept de la double couche d’un hydratant et d’un agent occlusif peut être bénéfique, mais plus généralement pour les mains et les pieds, où la peau peut être très sèche et craquelée, dit Adam Friedman, M.D., professeur et chaire de dermatologie à la George Washington School of Medicine and Health Sciences à Washington, DC. “Je ne recommanderais pas cela sur le visage”, dit-il.

Lui et d’autres dermatologues avertissent qu’il existe un potentiel de slugging – étant donné la capacité de blocage de la vaseline – pour améliorer l’action de tout stéroïde topique, rétinol ou agent exfoliant.

Muneeb Shah, DO, qui pratique à Mooresville, en Caroline du Nord, est l’un des dermatologues les plus populaires sur TikTok et compte plus de 17 millions de followers. Il a également averti dans un vidéo de février sur les inconvénients potentiels. “Soyez prudent après avoir utilisé du rétinol ou des acides exfoliants, car cela peut en fait irriter davantage votre peau”, dit-il dans la vidéo.

“Le slugging est génial pour certaines personnes mais pas pour d’autres, et pas pour toutes les nuits”, Whitney Bowe, M.D.dit sur une vidéo TikTok elle a posté en juillet. Elle l’a recommandé pour l’eczéma ou la peau très sèche. Bowe, qui pratique avec Advanced Dermatology à New York, a conseillé aux personnes ayant une peau sujette à l’acné de “sauter cette tendance”.