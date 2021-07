Une tempête tropicale va frapper le Japon mardi – et les organisateurs olympiques sont accusés d’avoir menti sur des conditions extrêmes

Les épreuves d’aviron, de tir à l’arc et de surf ont déjà été avancées avant la tempête, qui est la dernière interruption naturelle d’une pièce maîtresse qui a poussé les athlètes au-delà de leurs limites en essayant de s’exercer contre les meilleurs au monde dans des conditions étouffantes.

Malgré les informations selon lesquelles des pluies intenses, des orages et des rafales de vent frapperont les sites olympiques, les organisateurs ont nié qu’il y ait lieu de s’alarmer, le porte-parole de Tokyo 2020, Masa Takaya, déclarant à la BBC que les gens « ne devraient pas être trop inquiets » mais devraient « maintenir des précautions » .

Le vent et la pluie étaient le moindre des risques concernant la Russe Anastasia Pavlyuchenkova, la star du tennis russe qui a pris un tube à air pendant un temps mort médical et a été frustrée par un manque de glace.

Voir cet article sur Instagram Un post partagé par Anastasia Pavlyuchenkova (@nastia_pav)

Djokovic gêné par la chaleur à Tokyo : « Vous vous sentez constamment déshydraté. Il n’y a pas de circulation d’air. Je ne comprends pas pourquoi ils ne commencent pas les matchs à 15h00. » – Luigi Gatto (@gigicat7_) 25 juillet 2021

Le principal concurrent masculin Daniil Medvedev a semblé encore moins impressionné, qualifiant les températures parmi les « pires » qu’il ait connues, qualifiant le temps accordé aux joueurs pendant les changements de « blague », demandant pourquoi les matchs n’avaient pas été programmés plus tard dans la journée et prenant son chemise et chaussures alors qu’il essayait de se calmer.

S’exprimant après l’effondrement de l’archère médaillée d’argent Svetlana Gomboeva lors d’une vague de chaleur à Tokyo la semaine dernière, les patrons olympiques russes ont admis que l’entraînement dans la chaleur de leur pays d’origine à cette période de l’année ne pouvait pas imiter les exigences imposées aux stars au Japon.

Andrei Zholinsky, le médecin en chef de l’équipe olympique russe, a déclaré que des domaines tels que l’hydratation, l’eau, le sommeil et le repos seraient examinés.

Tout cela a provoqué une réaction furieuse de la part de certains, dont l’auteur à succès Dan Wetzel.

Le chroniqueur a affirmé que la candidature originale du Japon pour les Jeux était basée sur une description de « beaucoup de jours de temps doux et ensoleillé » dans une période qui « offre un climat idéal pour que les athlètes donnent le meilleur d’eux-mêmes ».

« Le Japon savait qu’il mentait » a tonné Wetzel, ajoutant que Tokyo avait déplacé les Jeux en octobre lors de sa dernière tenue, en 1964, afin d’éviter le drame même auquel on a assisté parfois depuis le début de cette édition.

« Pas un seul habitant de Tokyo ne décrirait le milieu de l’été ici comme ‘doux’ ou ‘idéal’. »

L’épreuve du marathon olympique – l’un des nombreux exploits d’endurance, dont certains ont déjà vu des concurrents se comporter de manière remarquable, compte tenu de la chaleur torride – a également été déplacée vers le nord à Hokkaido pour tenter d’éviter des températures d’environ 95 degrés.

Les fans étant interdits et les inquiétudes liées à Covid-19 faisant déjà de ces Jeux sans doute les plus éprouvants de l’histoire, le Comité international olympique espère désespérément que la tempête de mardi ne provoquera pas de nouvelles perturbations sans précédent.