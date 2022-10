Une tempête tropicale s’approche rapidement des côtes du Bangladesh

Commentez cette histoire Commentaire

DHAKA, Bangladesh – Les autorités du Bangladesh évacuaient lundi des centaines de milliers de personnes dans sa vaste région côtière alors qu’une tempête tropicale s’approchait rapidement au milieu des craintes de dégâts importants. Le gouvernement a interrompu les opérations de tous les navires fluviaux à travers le pays, fermé trois aéroports et demandé aux bateaux de pêche de revenir de la haute mer et de rester ancrés dans le golfe du Bengale.

Le bureau météorologique de la capitale, Dhaka, a déclaré que la tempête avait des rafales allant jusqu’à 88 kilomètres (55 miles) par heure et était susceptible de s’intensifier. Il devait frapper le pays tôt mardi et se déplacer dans ses régions du sud et du sud-ouest, mettant en danger toute la côte.

Depuis lundi matin, tout le Bangladesh subit des pluies modérées à fortes, perturbant la vie à Dhaka et ailleurs.

La Société du Croissant-Rouge du Bangladesh, partenaire du Comité international de la Croix-Rouge, a déclaré avoir déployé environ 1 200 volontaires pour aider les gouvernements locaux à fournir des services d’urgence.

L’agence de presse United News of Bangladesh a déclaré qu’environ 7 000 abris contre les cyclones avaient été préparés pour abriter des centaines de milliers de personnes et leur bétail. Il a déclaré que les autorités avaient stocké de la nourriture sèche et des médicaments.

De nombreux remblais de protection contre les inondations dans le sud et le sud-ouest du Bangladesh risquent d’être rompus par des ondes de tempête, mettant en danger les villages et les terres agricoles, a-t-il déclaré.