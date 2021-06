Une tempête tropicale pourrait se développer dans le golfe du Mexique : les prévisionnistes

Le système pourrait avoir un impact sur la côte du Golfe d’ici la fin de la semaine prochaine.

Ce serait la première tempête de la saison à toucher les États-Unis

Les personnes qui vivent le long de la côte du golfe devraient continuer à surveiller la situation.

Un système tropical pourrait bouillonner dans le golfe du Mexique, ont déclaré vendredi les prévisionnistes du National Hurricane Center, bien qu’il faudra plusieurs jours avant qu’une tempête ne se développe – si jamais elle se produit.

« Un lent développement ultérieur de ce système est possible car il dérive du nord-ouest vers le nord », a déclaré vendredi le centre des ouragans.

Cela pourrait avoir un impact sur la côte du Golfe d’ici la fin de la semaine prochaine, ce qui en ferait la première tempête de la saison à affecter les États-Unis.

Vendredi, il n’y a que 20% de chances qu’il se transforme en quelque chose de tropical au cours des cinq prochains jours, selon le centre des ouragans, et 30% de chances de développement au cours des sept prochains jours, selon d’autres prévisionnistes, la météorologue de CNN Jennifer Gray. mentionné.

Le météorologue de Weather Tiger, Ryan Trauchalt, a déclaré vendredi que « dans l’ensemble, il y a une légère chance que la côte du Golfe soit confrontée à la menace d’une tempête tropicale pluvieuse vers la fin de la semaine prochaine ou jusqu’au week-end ».

AccuWeather a déclaré que les personnes qui vivent le long de la côte du golfe du Mexique au Texas, en Louisiane, au Mississippi, en Alabama et en Floride devraient continuer à surveiller la situation. Une grande partie de la région est gorgée d’eau à cause de semaines de pluie torrentielle persistante, de sorte que toute précipitation supplémentaire sera indésirable.

Le prochain nom sur la liste de la saison des ouragans dans l’Atlantique 2021 est Bill. La tempête tropicale Ana s’est formée en mai et a filé sans danger vers la mer dans l’Atlantique.

Le gouvernement fédéral s’attend à une autre saison active des ouragans dans l’Atlantique en 2021, avec la formation de jusqu’à 10 ouragans.

La saison a commencé le 1er juin et se termine le 30 novembre. Une saison moyenne génère généralement sept ouragans et culmine en août et septembre. Si les prévisions se vérifient, ce sera une sixième année consécutive record d’activité supérieure à la normale.

Dans l’ensemble, la National Oceanic and Atmospheric Administration a déclaré que jusqu’à 20 tempêtes nommées se développeraient. Ce nombre comprend les tempêtes tropicales, qui contiennent des vitesses de vent de 39 mph ou plus. Les tempêtes deviennent des ouragans lorsque les vents atteignent 74 mph.

Parmi les ouragans prévus, trois à cinq pourraient être majeurs, avec des vitesses de vent de 111 mph ou plus.

La saison des ouragans de l’Atlantique 2020 a établi un record avec 30 systèmes nommés, dont 14 se sont renforcés en ouragans.