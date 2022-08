Une tempête tropicale potentielle se dirige vers le Mexique et la côte du golfe du Texas

MEXICO CITY (AP) – Une tempête tropicale potentielle se dirigeait vers la zone frontalière américano-mexicaine samedi et pourrait provoquer des pluies et des inondations soudaines dans le nord-est du Mexique et le sud du Texas.

Le National Hurricane Center des États-Unis à Miami a déclaré que le cyclone tropical potentiel Four était situé à environ 165 miles (270 kilomètres) au sud-sud-est de l’embouchure du Rio Grande, connu sous le nom de Rio Bravo au Mexique.

Cette zone comprend la ville frontalière mexicaine de Matamoros et Brownsville, au Texas.

La perturbation se déplaçait vers le nord-ouest à 13 mph (20 km/h) et pourrait devenir une tempête tropicale avant de toucher terre tard samedi.

Le système avait des vents atteignant près de 35 mph (55 km/h).

Des avertissements de tempête tropicale ont été émis pour une partie de la côte inférieure du golfe du Texas et une partie de la côte nord-est du Mexique.

Le gouvernement mexicain a émis un avertissement de tempête tropicale pour sa côte du golfe de Boca de Catan au nord jusqu’à l’embouchure du Rio Grande. Un avertissement de tempête tropicale était également en vigueur pour la côte inférieure du Texas, de Port Mansfield au sud jusqu’à l’embouchure du Rio Grande.

Les prévisionnistes ont déclaré que la tempête pourrait produire une pluie totale de 3 à 6 pouces avec des totaux isolés de 8 pouces le long de certaines parties de la côte est du Mexique.

Des précipitations totales de 1 à 3 pouces (2,5 à 7,5 centimètres) avec des quantités isolées plus élevées étaient possibles dans l’extrême sud du Texas, a indiqué l’avis du centre des ouragans. Il a déclaré que les précipitations pourraient provoquer des crues soudaines et des glissements de terrain potentiellement mortels.

The Associated Press