Les superpuissances technologiques américaines ne rapportent pas d’argent en dépit du coronavirus mortel et de ses effets d’entraînement sur l’économie mondiale. Ils sont devenus encore plus forts car de la pandémie. C’est à la fois logique et un peu fou.

L’économie américaine redémarre à partir de 2020, lorsqu’elle s’est contractée pour la première fois depuis la crise financière. Mais pour les géants de la technologie, la pandémie a été à peine un échec. C’est un moment fantastique pour être un titan de la technologie américaine – tant que vous ignorez les politiciens hurlants, les gros titres quotidiens sur l’élimination de la liberté d’expression ou l’esquive des impôts, les plaintes des concurrents et des travailleurs, et les enquêtes judiciaires trop nombreuses pour compter. et les poursuites.

Le chiffre d’affaires annuel combiné d’Amazon, Apple, Alphabet, Microsoft et Facebook est d’environ 1,2 billion de dollars, selon les revenus publiés cette semaine, plus de 25% de plus que le chiffre au moment où la pandémie a commencé à piquer en 2020. En moins d’une semaine, ces cinq géants font plus de ventes que McDonald’s en un an.

Le succès retentissant de l’année dernière soulève également des questions inconfortables pour les chefs d’entreprises de technologie, le public et les élus déjà irrités par l’industrie: ce qui est bon pour la Big Tech est-il bon pour l’Amérique? Ou les superstars de la technologie gagnent-elles alors que nous autres perdons?

Les Américains ont plus d’argent dans leurs poches grâce aux chèques de relance du gouvernement et aux économies en cas de pandémie, et les géants de la technologie en reçoivent une part importante. Leur revenu combiné équivaut à environ 5 pour cent du produit intérieur brut des États-Unis.

La pandémie de Big Tech a une cause profonde compréhensible: nous avions besoin de ses services.

Les gens se sont tournés vers les applications Facebook pour rester en contact et se divertir, et les entreprises voulaient payer Facebook et Google, dont Alphabet est propriétaire, pour les aider à trouver des clients bloqués chez eux. Les gens préféraient acheter des couches et des chaises longues sur Amazon plutôt que de risquer leurs achats de santé dans les magasins. Les entreprises ont fait le plein de logiciels de Microsoft alors que leurs activités et leurs effectifs devenaient virtuels. Les ordinateurs portables et iPad d’Apple deviennent des bouées de sauvetage pour les employés de bureau et les écoliers.

Avant la pandémie, les superpuissances technologiques américaines avaient déjà une influence sur la façon dont nous communiquions, travaillions, restions divertis et achetions. Maintenant, ils sont pratiquement inévitables. Les investisseurs ont récolté des actions de Big Tech dans un pari que ces entreprises sont presque invincibles.

«Ils étaient déjà en train de monter et l’étaient depuis la meilleure partie de la décennie, et la pandémie était unique», a déclaré Thomas Philippon, professeur de finance à l’Université de New York. «Pour eux, c’était une tempête positive parfaite.»