LONDRES – Le « programme national tourné vers l’intérieur » de certains pays en réponse à la pandémie de coronavirus menace la résilience mondiale à la suite de la crise, a suggéré un panéliste à l’origine du rapport sur les risques mondiaux 2021 du Forum économique mondial.

Carolina Klint, responsable de la gestion des risques pour l’Europe continentale chez Marsh & McLennan, a déclaré lundi à Geoff Cutmore de CNBC qu’il y avait des leçons à tirer de la collaboration nécessaire pour développer les vaccins contre les coronavirus à une « vitesse sans précédent ».

Cependant, elle a ajouté que « l’agenda national tourné vers l’intérieur » de certains pays était « un sujet de préoccupation ».

Ses commentaires interviennent alors que certains pays plus riches sont critiqués par les militants pour avoir «accumulé» plus de doses de vaccins contre le coronavirus que nécessaire, tandis que les pays à faible revenu luttent pour obtenir suffisamment de vaccins pour vacciner leurs populations. Un rapport d’Amnesty International en décembre a soulevé des inquiétudes concernant le « nationalisme des vaccins », désignant le Royaume-Uni, les États-Unis, l’UE, le Japon, le Canada et l’Australie parmi les plus grands acheteurs avancés de doses de vaccins.

Mardi, la coprésidente du groupe indépendant d’examen de la pandémie de l’Organisation mondiale de la santé, Ellen Johnson Sirleaf, a partagé sa déception que « le déploiement des vaccins favorise actuellement les pays riches ».