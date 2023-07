Une tempête parfaite ? Les scientifiques se demandent si le climat est entré dans une nouvelle ère erratique

« Vtrès inhabituel », « inquiétant », « terrifiant » et « dingue » ; les réactions des scientifiques chevronnés à la forte augmentation des températures de surface de l’Atlantique Nord au cours des trois derniers mois soulèvent la question de savoir si le climat mondial est entré dans une phase plus erratique et dangereuse avec le début d’un événement El Niño en plus de chauffage global.

Depuis avril, le réchauffement semble être entré dans une nouvelle trajectoire par rapport au passé. Pendant ce temps, la superficie de la banquise mondiale a diminué de plus d’un million de kilomètres carrés sous le creux précédent.

« S’il y a quelques décennies, certaines personnes auraient pu penser que le changement climatique était un phénomène relativement lent, nous assistons maintenant à un changement climatique terrifiant », a déclaré le professeur Peter Stott, qui dirige la surveillance et l’attribution du climat du Met Office britannique. équipe. « Alors qu’El Niño se développe pendant le reste de l’année, ajoutant un coup de pouce supplémentaire aux effets néfastes du réchauffement climatique induit par l’homme, plusieurs millions de personnes à travers la planète et de nombreux écosystèmes divers vont faire face à des défis extraordinaires et subir malheureusement de graves dommages. .”

L’impact immédiat est sur la vie marine, peu habituée aux eaux qui se sont réchauffées de plusieurs degrés dans certaines zones. Plus inquiétant encore, l’énergie supplémentaire dans l’océan, qui est le plus grand absorbeur de chaleur au monde, peut entraîner des tempêtes plus violentes que d’habitude, des décharges de pluie plus destructrices et des vagues de chaleur plus longues et plus chaudes.

Lorsque les extrêmes de l’Atlantique Nord ont commencé à être enregistrés en avril, l’espoir était que cela s’avérerait une anomalie temporaire. En mai, cependant, la température moyenne dans la région était la plus élevée depuis le début des relevés en 1850. Le 12 juin, le climatologue Brian McNoldy a déclenché une tempête sur Twitter en calculant que, sur la base des données passées, il y avait une chance sur 256 000 que cela se produise,

Cette anomalie a incité certains commentateurs à se demander si quelque chose d’imprévu – un événement cygne noir – se produisait dans le système climatique. Les têtes plus calmes ont expliqué que c’était plus probablement le résultat d’El Niño et d’autres facteurs naturels qui ont été amplifiés par les émissions de gaz à effet de serre des voitures, des usines et du déboisement.

Michael Mann, éminent professeur présidentiel à l’Université de Pennsylvanie, a mis en garde contre la « cueillette de cerises » sur un ensemble de données d’une région sur une période de temps relativement courte. Il était plus important, a-t-il dit, de se concentrer sur la situation dans son ensemble, à savoir que la combustion de combustibles fossiles alimente des ouragans plus puissants et destructeurs et fournit l’énergie dans l’atmosphère pour alimenter les événements météorologiques extrêmes tels que les sécheresses, les vagues de chaleur, les incendies de forêt, et inondations. « Nous devons prendre du recul et regarder la situation dans son ensemble. Et c’est alarmant. La vérité », a déclaré Mann,« est déjà assez mauvaise.

Katharine Hayhoe, scientifique en chef de Nature Conservancy et éminente professeure à la Texas Tech University, a déclaré que l’anomalie de température de l’Atlantique Nord était le résultat d’une charge à long terme du système climatique par 380 zêta joules de chaleur supplémentaire provenant des émissions humaines de gaz piégeant la chaleur. «Près de 90% de celui-ci est allé dans l’océan; et c’est cette augmentation graduelle mais inexorable de la teneur en chaleur des océans sur des échelles de temps de décennies plutôt que d’années qui inquiète le plus les climatologues », a-t-elle déclaré.

Autour de l’Irlande et du Royaume-Uni, les eaux côtières ont été plusieurs degrés plus chaudes que la moyenne pour la période de l’année. Les tempêtes se forment maintenant dans l’Atlantique plus tôt que la normale, presque certainement en raison de l’énergie supplémentaire qui s’accumule dans la couche de surface de l’océan. Pour la première fois en juin, il y a eu deux tempêtes tropicales nommées simultanément dans l’Atlantique, Bret et Cindy.

Cependant, plutôt que de voir le pic de l’Atlantique Nord comme un événement anormal ponctuel, Richard Betts, le chef de la division des impacts climatiques au Hadley Center du Met Office à Exeter, a déclaré: « Nous pouvons nous attendre à ce que ce type d’événement se produise plus souvent – ce qui, bien sûr, est une cause majeure de préoccupation », a-t-il déclaré. « Pour moi, ces graphiques [of Atlantic surface temperature and Antarctic sea ice] sont comme un énième coup de marteau qui fait comprendre l’urgence de la situation climatique dans laquelle nous nous trouvons actuellement.

Alors que les émissions humaines et El Niño sont susceptibles d’être les deux principaux moteurs du pic de l’Atlantique Nord, Zeke Hausfather, climatologue au Breakthrough Institute, a déclaré qu’il fallait plus de temps pour démêler autres facteurs contributifs possiblescomme la rareté cette année des niveaux de poussière sahariens, la grande quantité de vapeur d’eau stratosphérique, le ralentissement de la circulation océanique et la fréquence croissante des événements El Niño.

Plus largement, a déclaré Hausfather, les tendances étaient conformes aux modèles climatiques du GIEC qui montraient une accélération du réchauffement dans les décennies à venir à moins que les émissions ne soient réduites. « J’hésite à dire que c’est pire que ce à quoi nous nous attendions, car ce à quoi nous nous attendons dans un monde où nous ne réduisons pas les émissions est déjà assez mauvais. »

L’aggravation des choses dépend de l’intensité et de la durée de cet El Niño. Carlos Nobre, qui est l’un des meilleurs climatologues du Brésil, a déclaré qu’il y avait 60% de chances que l’El Niño de cette année soit fort, ce qui serait « très très inquiétant » pour la forêt amazonienne, qui a souffert certaines de ses pires dégradations en 2015-2016, lorsqu’un événement El Niño a prolongé la saison sèche et rendu la végétation plus vulnérable aux incendies.

Ailleurs dans le monde, le dernier El Niño sème déjà la misère. Au Mexique, plusieurs villes ont récemment battu le record de leurs journées les plus chaudes, notamment Chihuahua, Nuevo Laredo et Monclova. De nombreuses villes du Texas étouffent dans leurs pires vagues de chaleur. Il en va de même en Chine, où plus de 20 villes, dont Shandong, Tianjin et Huairou, ont enregistré de nouveaux pics. En Europe, la ville autrichienne d’Oberndorf a étouffé dans une température de minuit incroyablement chaude de 36,1 ° C, l’une des températures nocturnes les plus élevées jamais enregistrées sur le continent. Au Moyen-Orient, les gens sont habitués à se chauffer mais ils peuvent normalement s’attendre à un certain répit en altitude. Ce n’était pas le cas cette semaine, lorsque la température dans la ville iranienne de Saravan a atteint 45°C – l’une des journées les plus chaudes jamais enregistrées à plus de 1 000 m d’altitude.

Beaucoup de choses sont encore incertaines. Les scientifiques ne sauront pas avant quelques mois la gravité d’El Niño. Son effet de cisaillement du vent pourrait inhiber la formation de tempêtes et aider à équilibrer la pression de la température au niveau de la mer. Le pic de chaleur de l’Atlantique nord montre déjà des signes qu’il pourrait s’estomper.

Mais il ne fait aucun doute parmi les scientifiques que les choses continueront d’empirer tant que les gaz à effet de serre continueront d’augmenter et que les stabilisateurs naturels du climat, comme l’Amazonie, continueront d’être réduits.

Hayhoe a déclaré que les tendances la rendaient « encore plus inquiète et encore plus motivée pour s’assurer que je fais tout ce que je peux pour aider les gens à comprendre les risques profonds que le changement climatique représente pour eux et comment chacun de nous peut être un puissant défenseur de l’action climatique. ”

« Cela me rend triste et anxieux », a déclaré Stott. « Triste pour le niveau de destruction de l’environnement en cours dans le monde, y compris la destruction continue de la forêt amazonienne. Et anxieux de savoir comment les gens vont faire face si cela dure beaucoup plus longtemps, pas seulement dans des endroits lointains qui sont déjà très chauds et secs, mais ici au Royaume-Uni où les incendies, les crues soudaines et les sécheresses deviennent de plus en plus fréquents et intense. Ce n’est pas un avenir sûr et durable à espérer. J’espère toujours qu’un tournant pourra être atteint pour que les émissions de gaz à effet de serre commencent à diminuer rapidement. Et je sais que cela peut se faire sans dévaster notre qualité de vie, bien au contraire. »