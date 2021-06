Une tempête monstre enterre une ville française sous un déluge de grêle, les habitants sont obligés de creuser pour sortir des maisons (VIDEOS)

[INTERVENTION] Suite au violent orage qui a touché principalement la commune de #PlombièreslesBains et le département du sud au nord-est, à 14h30 les sapeurs-pompiers avaient réalisé 56 interventions et une trentaine étaient encore en attente sur les secteurs les plus impactés. pic.twitter.com/1hx2V15DLM

— Sapeurs-Pompiers des Vosges 88 (@SDIS88) 29 juin 2021