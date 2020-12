L’une des planètes du système solaire, Neptune, semble faire face à une tempête géante qui a soudainement changé de trajectoire selon la récente vision du télescope Hubble. La National Aeronautics and Space Administration (NASA), ainsi que l’Agence spatiale européenne et l’Université de l’Université de Californie à Berkeley, dans sa déclaration du début du mois, ont expliqué comment Neptune fait face à une tempête, qui est plus large que la taille de l’océan Atlantique.

L’existence de la tempête, qui mesure 4600 miles de diamètre, a été découverte en 2018 après que le télescope spatial Hubble de la NASA ait découvert une nouvelle tempête noire mystérieuse sur Neptune lors de la surveillance annuelle de routine de Hubble de la météo sur les planètes extérieures du système solaire. Un an plus tard, le télescope a montré que la tache sombre a commencé à dériver dans la direction sud vers l’équateur, où de telles tempêtes disparaissent généralement de la vue.

Cependant à la surprise des observateurs en août 2020, Hubble a repéré la direction changeante de la tempête et se déplaçant vers le nord. Même si le télescope Hubble suit depuis plus de trente ans de telles taches sombres qui signifient généralement une tempête géante, le développement récent est quelque chose qui s’est produit pour la première fois.

Plus tôt en janvier, le télescope Hubble a également repéré une autre tache sombre plus petite qui est temporairement apparue près de la plus grande tempête. Dans sa déclaration, la NASA a déclaré qu’il était possible qu’un morceau de la tempête géante se soit rompu et se soit éloigné, puis ait disparu dans les observations suivantes. Dans une déclaration officielle, Michael H Wong de l’Université de Californie à Berkeley a déclaré que les scientifiques étaient enthousiasmés par cette observation car le plus petit fragment sombre faisait probablement partie du processus de perturbation de la tache sombre.

Il a ajouté que c’était un processus qui n’avait jamais été observé auparavant. L’équipe de scientifiques a vu d’autres taches sombres s’estomper et disparaître, mais ils n’ont jamais rien vu de perturber, même si cela est prédit dans les simulations informatiques. La tempête qui fait rage sur Neptune est la quatrième tache sombre de la planète observée par Hubble depuis 1993.

La NASA Hubble a également publié une dernière photo de Neptune sur sa page Instagram, qui a été appréciée par plus de 1 47 458 utilisateurs.