Après des jours de températures glaciales, le nord-est s’est préparé dimanche à une énorme tempête qui pourrait se déverser sur un pied de neige dans de nombreuses régions, créer des conditions de type blizzard et causer des problèmes de voyage pour les prochains jours.

Cela avait déjà un impact sur les vaccinations contre les coronavirus à New York et au New Jersey, les rendez-vous pour lundi devant être annulés et reportés.

Le système de tempête a recouvert certaines parties du Midwest de la plus grande quantité de neige que certains endroits avaient connue depuis plusieurs années. Chicago a reçu près de 18 centimètres de neige dimanche matin, ce qui a entraîné l’annulation de quelques centaines de vols dans les deux aéroports de la ville. Dans le Wisconsin, l’épaisseur de la neige dans certains comtés près du lac Michigan avait atteint plus de 38 centimètres (15 pouces) et la neige tombait toujours.

«C’est plus de neige que ce que nous avons vu en une décennie», a déclaré Chris Stumpf, météorologue au Service météorologique national de Sullivan, Wisconsin, au Milwaukee Journal Sentinel.

De 3 à 5 pouces (8 à 13 centimètres) de neige sont arrivés dans le centre de l’Ohio tôt dimanche, ce qui a rendu certaines routes glissantes. Washington, DC et certaines parties de la Virginie avaient également reçu de la neige, avec jusqu’à 3 pouces dans certaines régions. Dans l’après-midi, la neige a atteint la Pennsylvanie.

La neige et le froid à Washington ont conduit le président Joe Biden à reporter une visite au département d’État prévue pour lundi. Un responsable de la Maison Blanche a déclaré dimanche soir que la visite serait reportée à plus tard dans la semaine, lorsque le personnel et les diplomates de l’agence pourraient se déplacer en toute sécurité pour y assister.

De fortes chutes de neige tombant à un pouce à 3 pouces par heure étaient prévues pour lundi à New York, New Jersey et Connecticut, a déclaré le National Weather Service. Une grande partie de la région pourrait connaître des conditions de type blizzard, avec 30 à 45 centimètres de neige.

Les températures devraient se situer entre les années 20 supérieures et les années 30 inférieures pour la région métropolitaine de New York.

Les autorités encourageant les gens à rester à la maison et à ne pas circuler sur les routes, cela signifiait que les sites de vaccination autour de New York et du New Jersey ont été fermés lundi.

La neige devrait commencer à tomber dans le Massachusetts lundi matin, amenant jusqu’à un pied de neige pour avoir un impact sur le trajet du soir. La tempête atteindra le nord de la Nouvelle-Angleterre plus tard dans la nuit, ont déclaré des météorologues.

Des vents suffisamment forts pour abattre des branches d’arbres avec des rafales allant de 35 à 50 mi / h (55 à 80 km / h) étaient prévus pour la tempête.