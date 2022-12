Une tempête hivernale “une fois par génération” frappe les États-Unis – RT World News

Plus de 1,4 million de foyers et d’entreprises à travers le pays ont perdu leur électricité en raison de vents violents et de températures en chute libre

Un énorme cyclone hivernal présenté comme un “une fois dans une génération” La tempête hivernale des météorologues a coupé le service d’électricité à des millions d’Américains et forcé l’annulation de près de 14 000 vols américains au cours de la saison trépidante des voyages de vacances.

La tempête hivernale Elliott a frappé plus de la moitié des États-Unis cette semaine, laissant plus de 1,4 million de foyers et d’entreprises sans électricité à midi vendredi, selon PowerOutage.US. La tempête a bloqué environ 7 800 vols vendredi après avoir forcé 6 000 annulations jeudi. Les compagnies aériennes ont déjà annulé 2 400 vols pour samedi et dimanche, et plus de 48 000 vols ont été retardés depuis jeudi, selon les données de suivi de FlightAware.

La tempête a provoqué de fortes chutes de température alors qu’un énorme front froid a balayé les États-Unis et a rencontré de l’air plus chaud à l’est. De fortes pluies sont tombées dans certaines zones à l’avant du front, entraînant un gel éclair qui a fait tomber les lignes électriques et rendu les routes dangereuses. Des vents violents et de la neige abondante ont amené des conditions de blizzard dans les régions des plaines du nord et des Grands Lacs.















Les variations de température étaient dramatiques sur les côtés opposés du front. Par exemple, il faisait 55 degrés Fahrenheit (13 degrés Celsius) à Boston vers 14 heures vendredi, contre moins 1 degré à Pittsburgh.

La température a plongé à moins 24 à Denver, un creux de 30 ans, et le refroidissement éolien a glissé à moins 50 dans certaines parties du Montana. Les températures glaciales ont atteint la pointe sud du Texas, et des régions telles que l’ouest de New York devraient recevoir jusqu’à trois pieds de neige, selon le National Weather Service.

FedEx et UPS ont averti que les colis de Noël pourraient arriver en retard à cause de la tempête.