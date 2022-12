Une tempête hivernale prolongée entraîne des pannes de courant, des déplacements effrénés et des températures glaciales le jour de Noël – WSVN 7News | Miami Nouvelles, Météo, Sports

(CNN) – Une tempête hivernale de près d’une semaine qui a frappé une grande partie des États-Unis a plongé les températures à des niveaux potentiellement mortels, provoqué des blizzards et des inondations et laissé plus d’un quart de million de personnes sans électricité le jour de Noël.

Les conditions de blizzard se poursuivent dans les Grands Lacs, tandis que des températures froides et glaciales s’étendent sur les deux tiers est des États-Unis, certaines grandes villes du sud-est, du Midwest et de la côte est enregistrant leur Noël le plus froid depuis des décennies.

De vastes zones du centre et de l’est des États-Unis restent sous le coup d’avertissements et d’avis de refroidissement éolien, car des avertissements de gel sont en vigueur dans tout le sud.

La ville de New York a connu des températures froides record la veille de Noël à plusieurs endroits, y compris ses aéroports JFK et LaGuardia. Le maximum à Central Park était de 15 degrés, marquant son deuxième 24 décembre le plus froid en au moins 150 ans, selon le National Weather Service.

Au moins 22 décès ont été attribués à des conditions météorologiques dangereuses depuis mercredi, et certains habitants du nord-est passent les vacances sans suffisamment de chaleur ou d’eau chaude alors que les températures extrêmement froides persistent.

Aux États-Unis, 275 856 foyers et entreprises aux États-Unis n’avaient pas de service d’électricité à 1 h HE, dont beaucoup dans le Maine et à New York, selon PowerOutage.us. Depuis le début de la tempête, le nombre de pannes a parfois dépassé le million de clients.

Un opérateur de réseau électrique d’au moins 13 États de la moitié est du pays a demandé aux clients d’économiser de l’énergie et de régler les thermostats plus bas que d’habitude du début de samedi à 10 heures le dimanche, car l’utilisation mettait à rude épreuve la capacité.

L’opérateur, PJM Interconnection, dessert environ 65 millions de personnes dans tout ou partie du Delaware, de l’Illinois, de l’Indiana, du Kentucky, du Maryland, du Michigan, du New Jersey, de la Caroline du Nord, de l’Ohio, de la Pennsylvanie, du Tennessee, de la Virginie, de la Virginie occidentale et du district de Columbia. , et des pannes de courant averties pourraient se produire si la tension devient trop importante.

À New York, les sociétés de services publics Con Edison et Natural Grid US ont également exhorté les clients à économiser l’énergie, citant des conditions météorologiques extrêmes et une demande énergétique accrue sur les pipelines inter-États transportant du gaz naturel dans la ville.

Pendant ce temps, une pénurie d’électricité au Texas a incité le département américain de l’Énergie à déclarer une urgence vendredi, permettant au fournisseur d’énergie de l’État de dépasser les normes d’émissions environnementales jusqu’à ce que la consommation d’énergie diminue.

À Jackson, dans le Mississippi, les températures glaciales entravent les efforts de réparation d’une importante rupture de conduite d’eau samedi soir, ce qui a entraîné une perte de pression d’eau pour les résidents, ont déclaré des responsables de la ville.

« Nous sommes reconnaissants aux équipages qui bravent ces températures glaciales en cette nuit de réveillon, tout en s’efforçant de rétablir la pression auprès des riverains. Leur sacrifice ne passe pas inaperçu et est apprécié non seulement par cette administration, mais aussi par tous les résidents concernés », indique le communiqué.

Les conditions météorologiques brutales ont également gêné les voyages pendant le week-end de vacances chargé, avec plus de 5 000 vols annulés vendredi, plus de 3 400 vols annulés samedi et plus de 1 000 annulés pour le jour de Noël.

Les conditions sur la route n’étaient pas meilleures dans certaines parties du pays au milieu de conditions de voile blanc et de chaussées glacées et enneigées.

Dans le comté d’Erie à New York – qui connaît des conditions de blizzard fulgurantes – environ 500 automobilistes se sont retrouvés bloqués dans leurs véhicules de vendredi soir à samedi matin, malgré une interdiction de conduire du comté mise en place pendant la tempête, selon le directeur du comté, Mark Poloncarz.

Les troupes de la Garde nationale ont été appelées pour aider à “secourir les personnes coincées dans des véhicules” et à conduire des travailleurs médicaux afin qu’ils puissent soulager leurs collègues qui travaillaient dans les hôpitaux depuis plus d’une journée, a déclaré Poloncarz.

À Seattle, Washington, des vidéos en ligne ont documenté des voitures glissant sur les routes verglacées et se heurtant à chacune et des résidents glissant alors qu’ils marchaient sur les trottoirs, a rapporté l’affilié de CNN, KOMO.

Des conditions météorologiques dangereuses font des victimes

La gouverneure de New York, Kathy Hochul, a déclaré samedi qu’elle demanderait au gouvernement fédéral “une déclaration d’urgence qui nous permettra de demander le remboursement des dépenses extraordinaires de toutes les heures supplémentaires et du fait que nous avons apporté une aide mutuelle d’autres parties du Etat.”

Les trois décès liés à la tempête de New York ont ​​​​été signalés dans le comté d’Erie. Deux personnes sont mortes dans des incidents distincts vendredi soir lorsque le personnel médical d’urgence n’a pas pu se rendre à leur domicile à temps pour les urgences médicales, a déclaré Poloncarz samedi matin. Les détails sur le troisième décès, confirmés par un porte-parole du comté samedi après-midi, n’étaient pas immédiatement disponibles.

«La perte de deux vies à Buffalo – liée à la tempête – parce que les gens n’ont pas pu obtenir de soins médicaux, est à nouveau une situation de crise qui se déroule sous vos yeux et vous réalisez que les ambulances de sauvetage et le personnel médical d’urgence ne peuvent pas atteindre les gens pendant un blizzard situation », a ajouté Hochul.

D’autres décès liés à la tempête ont été signalés dans le pays. Ils comprennent:

• Colorado : La police de Colorado Springs, Colorado, a signalé deux décès liés au froid depuis jeudi, avec un homme trouvé près d’un transformateur d’alimentation d’un bâtiment cherchant peut-être de la chaleur, et un autre dans un camp dans une ruelle.

• Kansas : Trois personnes sont mortes dans des accidents de la circulation liés aux conditions météorologiques, a annoncé vendredi la Kansas Highway Patrol.

• Kentucky : Trois personnes sont décédées dans l’État, ont annoncé des responsables, dont une dans un accident de voiture dans le comté de Montgomery.

• Missouri : Une personne est décédée après qu’une caravane a glissé d’une route verglacée et dans un ruisseau gelé, a annoncé la police de Kansas City.

• Ohio : Huit personnes sont décédées des suites d’accidents de voiture liés aux conditions météorologiques, dont quatre dans un accident samedi matin sur l’Interstate 75, lorsqu’un semi-remorque a traversé la médiane et est entré en collision avec un SUV et une camionnette, ont annoncé les autorités.

• Tennessee : Le ministère de la Santé du Tennessee a confirmé vendredi un décès lié à la tempête.

• Wisconsin : La patrouille d’État du Wisconsin a signalé jeudi un accident mortel dû aux conditions hivernales.

À quoi s’attendre alors que la tempête s’affaiblit lentement et que les conditions dangereuses persistent

Le système de tempête devrait s’affaiblir progressivement à mesure qu’il s’élève dans le sud-est du Canada, se déplaçant lentement au cours des deux prochains jours et entraînant l’air arctique du Canada dans une grande partie de l’est du pays.

L’explosion arctique ressentie dans les deux tiers est du pays se modérera lentement jusqu’à lundi, mais des conditions dangereuses persisteront le jour de Noël.

Les températures froides combinées à des refroidissements éoliens dangereux créeront un danger potentiellement mortel pour les voyageurs bloqués, les personnes qui travaillent à l’extérieur, le bétail et les animaux domestiques, selon le National Weather Service.

“Dans certaines régions, être à l’extérieur peut entraîner des engelures en quelques minutes”, a averti le service météorologique.

Alors que l’air glacial continue de souffler sur les eaux chaudes des Grands Lacs, les neiges à effet de lac et les conditions de blizzard devraient se poursuivre, mais devenir lentement moins intenses.

Pourtant, des vents forts en rafales atteignant initialement 60 mph accompagnant la neige sous le vent des Grands Lacs continueront de créer des conditions extrêmement dangereuses sur la route.

Dans la nuit de Noël à lundi, un autre système de basse pression provenant du Pacifique fournira la prochaine vague d’humidité vers le nord-ouest du Pacifique, puis dans le nord de la Californie, selon le service météorologique.

