Une tempête hivernale perturbe des milliers de vols lors d’une journée de vacances bien remplie

Les voyageurs à travers les États-Unis sont divisés en deux groupes : ceux qui sont pris dans la tourmente logistique causée par le “cyclone à la bombe” et ceux qui sont épargnés, du moins pour le moment.

Les principaux aéroports de Cleveland, Buffalo et Chicago ont signalé vendredi matin que plus de la moitié de leurs vols au départ avaient été annulés, selon Flight Aware, un service de suivi des vols. La pluie verglaçante a entraîné la fermeture de toutes les pistes à l’aéroport international de Seattle-Tacoma, brouillant les plans de voyage de vacances pour des milliers de personnes.

Certains transporteurs, dont Alaska Airlines et Allegiant Air, ont annulé plus d’un tiers de leurs vols vendredi. Plus de 400 vols de Southwest Airlines ont été retardés. Le transporteur canadien à bas prix WestJet et sa filiale Swoop ont signalé les taux d’annulation les plus élevés : 55 % et 72 %, respectivement.

Mais les hubs aéroportuaires de Miami, Atlanta, Dallas et Los Angeles ne voyaient que 2 à 3% des départs annulés vendredi matin.