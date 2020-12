Au moins quatre personnes auraient été tuées par la tempête.

Plus de 50 000 clients étaient sans électricité jeudi matin.

Les zones intérieures de la Pennsylvanie et de l’État de New York ont ​​subi le plus gros de la neige.

La neige abondante a continué de tomber jeudi dans le nord-est alors que la première grande tempête hivernale de la saison s’est déplacée lentement au large de la côte est, frappant certaines régions avec près de 4 pieds de neige.

Au moins quatre personnes ont été tuées par la tempête. Des centaines d’accidents de véhicules, dont certains mortels, ont été signalés depuis les États du centre de l’Atlantique vers le nord-est, a déclaré Weather Channel.

Plus de 50000 clients étaient sans électricité jeudi après-midi, a déclaré Poweroutage.us, principalement en Virginie et dans l’État de New York.

Les zones intérieures de la Pennsylvanie et de l’État de New York ont ​​subi le plus gros de la neige lourde – plus de 40 pouces dans de nombreuses villes. Le total le plus élevé enregistré était de 44 pouces à Newark Valley, New York, un petit village à environ 10 miles de Binghamton.

Binghamton avait officiellement vu un énorme 39,6 pouces jeudi midi, bien que d’autres mesures autour de la ville atteignent 42 pouces. Des habitants sidérés de la région creusaient, soit à la souffleuse à neige, soit au chasse-neige ou à la pelle. Ou ils ont attendu à l’intérieur de leurs maisons que la neige s’arrête.

Un porte-parole du National Weather Service a déclaré que la tempête avait établi un record de chutes de neige sur deux jours à Binghamton. Le précédent record a été enregistré en mars 2017 – 35,3 pouces. Selon le Capital Weather Gang, la météorologue du service météorologique Lily Chapman a qualifié les quantités de neige autour de Binghamton d ‘«écrasantes».

À Ithaca, à proximité de New York, il a fallu à Fred Cullin, 23 ans, plus d’une heure et demie pour se frayer un chemin hors de son allée escarpée au bord du lac après qu’elle ait été remplie de près de 3 pieds de neige empilée par des charrues.

«C’était assez fou», a déclaré Cullin. «Pelleter en montée, sur la glace, était vraiment intéressant.

Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a annoncé l’état d’urgence dans 18 comtés.

La ville de New York avait ramassé 10 pouces à 10 h HNE, la plus forte chute de neige de la ville en trois ans, créant des problèmes de déplacement généralisés dans la région métropolitaine.

Certains restaurants en plein air construits dans les rues de la ville pendant la pandémie de COVID-19 ont survécu à la tempête de neige. D’autres non.

Barbara Paddock, du quartier de Murray Hill à Manhattan, est arrivée jeudi à la gare Grand Central à 8 heures du matin avec une paire de bâtons de ski de fond recouverts de neige. Sur ses pieds, elle portait des bottes de canard gainées de crampons hérissés.

Son trajet de la maison à la gare n’est qu’à quelques pâtés de maisons, mais elle était contente d’être préparée. « C’est fou là-bas! Je pouvais à peine marcher », a déclaré Paddock. « Ils appellent New York la ville qui ne dort jamais. Maintenant, c’est la ville qui ne se réveille jamais! »

La neige tombait encore sur une grande partie de la Nouvelle-Angleterre, où jusqu’à un pied était possible à Boston. La neige continuera tout au long de la journée et se terminera progressivement d’ouest en est d’ici ce soir, a déclaré le service météorologique. Les totaux de neige supplémentaires dans certaines parties de la Nouvelle-Angleterre devraient ajouter de 6 à 12 pouces au-dessus de ce qui est déjà tombé.

Étant donné que les températures ont chuté bien au-dessous de zéro dans tout le nord du centre de l’Atlantique et le nord-est, des regels et des zones de glace noire étaient probables de jour comme de nuit.

Un accident en Pennsylvanie a tué deux personnes et impliqué des dizaines de véhicules sur une grande autoroute mercredi après-midi, a déclaré la police, qui a rappelé de ne voyager que si « absolument nécessaire ».

Un homme de l’ouest de la Pennsylvanie a été tué lorsqu’il a été frappé par un chasse-neige. Selon les autorités, John Vichie, 63 ans, de North Versailles, marchait avec une souffleuse à neige lorsqu’il a été heurté juste après le coucher du soleil mercredi par un camion de travaux publics qui reculait.

Un homme du Kansas a été tué dans une collision frontale liée à la neige mardi alors que la tempête était sur le centre des États-Unis.

The Weather Channel a appelé la tempête « Winter Storm Gail », bien qu’aucune autre société de prévision ni le service météorologique n’utilise ce nom.

