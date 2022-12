Une tempête hivernale massive laisse des millions de personnes aux États-Unis sans électricité – NBC Los Angeles

Des dizaines de millions d’Américains ont enduré des températures glaciales, des conditions de blizzard, des pannes de courant et des rassemblements de vacances annulés vendredi à cause d’une tempête hivernale qui, selon les prévisionnistes, était presque sans précédent dans son ampleur, exposant environ 60% de la population américaine à une sorte d’avertissement météo hivernal ou avertissement.

Plus de 200 millions de personnes ont fait l’objet d’un avis ou d’un avertissement vendredi, a indiqué le National Weather Service. La carte du service météorologique “représente l’une des plus grandes étendues d’avertissements et d’avis météorologiques hivernaux”, ont déclaré les prévisionnistes.

Les pannes de courant ont laissé environ 1,4 million de foyers et d’entreprises dans le noir, selon le site Web Panne de courant, qui suit les rapports des utilitaires. La Tennessee Valley Authority, le plus grand service public du pays, a mis fin à ses coupures de courant vendredi après-midi, mais a continué d’exhorter les foyers et les entreprises à économiser l’énergie. En Géorgie, des centaines de personnes à Atlanta et dans le nord de l’État étaient sans électricité et confrontées à la possibilité d’un refroidissement éolien inférieur à zéro sans chaleur.

Et près de 5 000 vols à l’intérieur, à destination ou en provenance des États-Unis ont été annulés vendredi, selon le site de suivi FlightAware, provoquant davantage de chaos alors que les voyageurs tentent de rentrer chez eux pour les vacances.

Une forte tempête hivernale fait déjà sentir sa présence dans de nombreux États.

“Nous devons juste rester positifs”, a déclaré Wendell Davis, qui joue au basket avec une équipe en France et attendait à O’Hare à Chicago vendredi après une série d’annulations de vols.

L’énorme tempête s’étendait de frontière en frontière. Au Canada, WestJet a annulé tous les vols vendredi à l’aéroport international Pearson de Toronto, à partir de 9 heures du matin, alors que les météorologues du pays ont averti d’un événement météorologique potentiel une fois par décennie.

Et au Mexique, les migrants ont attendu près de la frontière américaine dans des températures inhabituellement froides en attendant une décision de la Cour suprême des États-Unis sur l’opportunité et le moment de lever les restrictions de l’ère pandémique qui empêchent beaucoup de demander l’asile.

Les prévisionnistes ont déclaré qu’un cyclone à la bombe – lorsque la pression atmosphérique chute très rapidement lors d’une forte tempête – s’était développé près des Grands Lacs, provoquant des conditions de blizzard, notamment des vents violents et de la neige.

Plusieurs autoroutes ont été fermées et des accidents ont fait au moins six morts, ont indiqué des responsables. Au moins deux personnes sont mortes dans un carambolage massif impliquant quelque 50 véhicules sur l’Ohio Turnpike. Un conducteur de Kansas City, Missouri, a été tué jeudi après avoir dérapé dans un ruisseau, et trois autres sont morts mercredi dans des accidents séparés sur les routes glacées du nord du Kansas.

Le Michigan a également fait face à un déluge d’accidents, dont un impliquant neuf semi-remorques.

Brent Whitehead a déclaré qu’il lui avait fallu 7,5 heures au lieu des six habituelles pour se rendre de son domicile près de Minneapolis à la maison de ses parents à l’extérieur de Chicago jeudi dans des conditions parfois glaciales.

« Dieu merci, ma voiture était équipée de pneus neige », a-t-il déclaré.

Les militants se précipitaient également pour sortir les sans-abri du froid. Près de 170 adultes et enfants se gardaient au chaud tôt vendredi à Detroit dans un refuge et un centre de réchauffement conçus pour accueillir 100 personnes.

“C’est beaucoup de personnes supplémentaires”, mais ce n’était pas une option pour refuser qui que ce soit, a déclaré Faith Fowler, directrice exécutive de Cass Community Social Services, qui gère les deux installations.

À Chicago, Andy Robledo prévoyait de passer la journée à organiser des efforts pour surveiller les personnes sans logement par le biais de son organisation à but non lucratif, Feeding People Through Plants. Robledo et des bénévoles construisent des tentes sur le modèle des tentes de pêche sur glace, y compris un sous-plancher en contreplaqué.

« Ce n’est pas une maison, ce n’est pas un appartement, ce n’est pas une chambre d’hôtel. Mais c’est un énorme pas en avant par rapport à ce qu’ils avaient auparavant », a déclaré Robledo.

À Portland, dans l’Oregon, près de 800 personnes ont dormi dans cinq abris d’urgence jeudi soir, alors que des équipes de sensibilisation des sans-abri se sont déployées pour distribuer du matériel de survie par temps froid. Les refuges ont fait appel à des volontaires dans un contexte de forte demande et de problèmes de personnel. Les employés ont été abattus par la grippe ou des symptômes respiratoires ou empêchés de travailler par des routes verglacées, ont déclaré des responsables.

DoorDash et Uber Eats ont suspendu le service de livraison dans certains États et le service de bus a été interrompu dans des endroits comme Seattle.

Le courant a cessé à la boulangerie du Maryland de Jaime Sheehan pendant environ 90 minutes vendredi, éteignant le four à convection et arrêtant le mélangeur dont elle avait besoin pour faire de la crème au beurre.

“Heureusement, toutes les commandes passées aujourd’hui sont déjà terminées hier”, a-t-elle déclaré quelques instants avant le retour du courant.

À peu près au même moment, Corey Newcomb et sa famille entamaient leur sixième heure sans électricité chez eux dans la petite ville de Phenix, en Virginie.

“Nous nous débrouillons et c’est à peu près tout”, a déclaré Newcomb dans un message Facebook.

La gouverneure du Dakota du Sud, Kristi Noem, a déclaré qu’elle déployait la Garde nationale pour transporter du bois aux tribus Oglala Sioux et Rosebud Sioux et aider au déneigement.

“Nous avons des familles qui sont là-bas dont nous n’avons pas entendu parler depuis deux semaines”, a déclaré Wayne Boyd, chef de cabinet du président de Rosebud Sioux.

Craignant que certains manquent de nourriture, la tribu espérait obtenir un hélicoptère samedi pour vérifier les échoués.

La tribu Oglala Sioux, quant à elle, utilisait des motoneiges pour atteindre les membres qui vivent au bout de routes de terre longues de plusieurs kilomètres.

“Cela a été un sacré combat jusqu’à présent”, a déclaré le président tribal Frank Star Comes Out.

Dans la réserve indienne de Pine Ridge, Harlie Young était blottie avec cinq enfants et son père de 58 ans autour d’un poêle à bois alors que des congères de neige de 12 pieds (3,6 mètres) bloquaient la maison.

“Nous essayons juste de voir le bon côté des choses qu’ils viennent toujours et qu’ils ne nous ont pas oubliés”, a-t-elle déclaré vendredi, alors que la température plongeait à des niveaux glacials.

Le service météorologique prévoit le Noël le plus froid depuis plus de deux décennies à Philadelphie, où les responsables de l’école ont déplacé les cours en ligne vendredi.

Au sommet du mont Washington, dans le New Hampshire, le plus haut sommet du nord-est, le vent a dépassé 150 mph (241 km/h).

À Boston, la pluie combinée à une marée haute a envoyé des vagues par-dessus la digue de Long Wharf et inondé certaines rues du centre-ville. C’était si mauvais dans le Vermont qu’Amtrak a annulé le service pour la journée et que les bureaux de l’État non essentiels fermaient tôt.

“J’entends des équipes qui voient des arbres cultivés arrachés par les racines”, a déclaré Mari McClure, présidente de Green Mountain Power, le plus grand service public de l’État, lors d’une conférence de presse.

Appelant cela une “tempête d’évier de cuisine”, la gouverneure de New York, Kathy Hochul, a déclaré l’état d’urgence. Dans certaines parties de la ville de New York, les inondations de marée ont inondé les routes, les maisons et les entreprises vendredi matin, la police marchant péniblement dans l’eau jusqu’aux genoux pour mettre les automobilistes bloqués en sécurité dans le Queens.

Dans l’Iowa, le diffuseur sportif Mark Woodley est devenu une sensation sur Twitter après avoir été appelé à faire des émissions en direct à l’extérieur dans le vent et la neige parce que les événements sportifs avaient été annulés. Vendredi midi, une compilation de ses émissions avait été visionnée près de 5 millions de fois sur Twitter.

“J’ai de bonnes nouvelles et j’ai de mauvaises nouvelles”, a-t-il déclaré à un présentateur. “La bonne nouvelle est que je peux encore sentir mon visage en ce moment. La mauvaise nouvelle, c’est que j’aurais aimé ne pas pouvoir le faire.

Saignement rapporté de Little Rock, Arkansas. les journalistes d’Associated Press Dee-Ann Durbin à Detroit; Gillian Flaccus à Portland, Oregon; Zeke Miller à Washington ; et Emily Wagster Pettus à Jackson, Mississippi, ont contribué à ce rapport.