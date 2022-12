Une tempête hivernale massive apporte des températures glaciales, de la neige et de la glace aux États-Unis – Boston News, Météo, Sports

MISSION, Kan. (AP) – Des dizaines de millions d’Américains ont enduré des températures glaciales, des conditions de blizzard, des pannes de courant et des rassemblements de vacances annulés vendredi à cause d’une tempête hivernale qui, selon les prévisionnistes, était presque sans précédent dans son ampleur, exposant environ 60% de la population américaine à une sorte d’avis ou d’avertissement météo hivernal.

Plus de 200 millions de personnes ont fait l’objet d’un avis ou d’un avertissement vendredi, a indiqué le National Weather Service. La carte du service météorologique “représente l’une des plus grandes étendues d’avertissements et d’avis météorologiques hivernaux”, ont déclaré les prévisionnistes.

Les pannes de courant ont laissé plus de 1,4 million de foyers et d’entreprises dans le noir, selon le site Web PowerOutage, qui suit les rapports des services publics.

Et plus de 4 100 vols à l’intérieur, à destination ou en provenance des États-Unis ont été annulés vendredi, selon le site de suivi FlightAware, provoquant davantage de chaos alors que les voyageurs tentent de rentrer chez eux pour les vacances. Certains aéroports, dont l’aéroport international de Seattle-Tacoma, ont fermé des pistes.

L’énorme tempête s’étendait de frontière en frontière. Au Canada, WestJet a annulé tous les vols vendredi à l’aéroport international Pearson de Toronto, à partir de 9 h. Et au Mexique, migrants attendus près de la frontière américaine dans des températures inhabituellement froides alors qu’ils attendaient une décision de la Cour suprême des États-Unis sur l’opportunité et le moment de lever les restrictions de l’ère de la pandémie qui empêchent beaucoup de demander l’asile.

Les prévisionnistes ont déclaré qu’un cyclone à la bombe – lorsque la pression atmosphérique chute très rapidement lors d’une forte tempête – s’était développée près des Grands Lacs, provoquant des conditions de blizzard, notamment des vents violents et de la neige.

Même si des flottes de chasse-neige et de camions de sel ont été déployées, la conduite était dangereuse et parfois mortelle. À Kansas City, dans le Missouri, un conducteur de mini-fourgonnette est décédé jeudi après avoir perdu le contrôle sur des rues glacées et s’être renversé dans un ruisseau, a annoncé la police.

La police d’État du Michigan a déclaré dans des tweets que neuf semi-remorques se sont écrasés sur l’Interstate 94 dans le comté de Berrien dans la partie ouest de l’État et qu’un pompier a été frappé dans un endroit séparé du comté alors qu’il conduisait la circulation. Le pompier avait des blessures inconnues.

Les militants se précipitaient également pour sortir les sans-abri du froid. Près de 170 adultes et enfants se gardaient au chaud tôt vendredi à Detroit dans un refuge et un centre de réchauffement conçus pour accueillir 100 personnes.

“C’est beaucoup de personnes supplémentaires”, mais “vous ne pouvez pas” refuser qui que ce soit, a déclaré Faith Fowler, directrice exécutive de Cass Community Social Services, qui gère les deux installations.

À Chicago, Andy Robledo prévoyait de passer la journée à organiser des efforts pour vérifier les personnes sans logement qui ont reçu des tentes, des radiateurs au propane et d’autres fournitures par le biais de son organisation à but non lucratif, Feeding People Through Plants.

Robledo et des bénévoles construisent les tentes sur le modèle des tentes de pêche sur glace, y compris un sous-plancher en contreplaqué.

« Ce n’est pas une maison, ce n’est pas un appartement, ce n’est pas une chambre d’hôtel. Mais c’est un énorme pas en avant par rapport à ce qu’ils avaient auparavant », a déclaré Robledo.

À Portland, en Oregon, les autorités ont ouvert cinq abris d’urgence. Il faisait si froid dans la ville que Taylor Bailey a perdu toute sensation dans ses mains alors qu’elle se rendait à son travail à vélo dans l’emblématique magasin de location, de réparation et de tourisme Cycle Portland par des températures glaciales.

« C’est le vent, vraiment, qui est si froid. Le vent est absolument mordant », a-t-elle déclaré jeudi, ajoutant que même ses gants n’avaient pas aidé.

Tous les services de bus ont été suspendus dans la grande région de Seattle vendredi matin en raison d’une tempête de verglas qui a rendu les déplacements dangereux.

Dans l’extrême nord de l’Indiana, où quatre comtés restent sous avertissement de blizzard jusqu’à samedi après-midi, entre 2 et 6 pouces de neige étaient tombés vendredi matin, mais la neige à effet de lac roulant sur le lac Michigan pourrait augmenter le total des tempêtes à bien plus d’un pied dans certaines régions. d’ici dimanche, a déclaré Mark Steinwedel, météorologue au National Weather Service à Syracuse, Indiana.

“C’est juste de la neige à effet de lac sans escale et ça va vraiment s’additionner”, a-t-il dit, prédisant “un voyage assez horrible”.

Le service météorologique prévoit le Noël le plus froid depuis plus de deux décennies à Philadelphie, où les responsables de l’école ont déplacé les cours en ligne vendredi. Certains districts environnants ont complètement annulé les cours.

Dans le Dakota du Sud, la gouverneure Kristi Noem a activé jeudi soir la Garde nationale de l’État pour transporter du bois de chauffage du service forestier des Black Hills à la tribu Rosebud Sioux, certains membres étant bloqués chez eux avec une diminution du carburant.

Scot Eisenbraun, qui dirige une ferme et un ranch près de Wall dans l’ouest du Dakota du Sud, a déclaré avoir perdu plusieurs bovins ces derniers jours. Le froid met la vie en danger si vous êtes pris à l’extérieur, a-t-il dit, alors les gens voyagent en groupes de deux véhicules au cas où l’un serait bloqué.

Dans le Maine, des rafales approchant les 70 mph (113 km/h) ont été signalées le long de la côte vendredi matin. Au sommet du mont Washington, dans le New Hampshire, le plus haut sommet du nord-est, le vent a dépassé 130 mph (210 km/h).

C’était si mauvais dans le Vermont qu’Amtrak a annulé le service pour la journée et que les bureaux de l’État non essentiels fermaient tôt.

“J’entends des équipes qui voient des arbres cultivés arrachés par les racines”, a déclaré Mari McClure, présidente de Green Mountain Power, le plus grand service public de l’État, lors d’une conférence de presse.

Dans l’est de l’Iowa, le diffuseur sportif Mark Woodley est devenu une sensation sur Twitter après avoir été appelé à faire des stand-ups en direct dans le vent et la neige parce que des événements sportifs avaient été annulés. Vendredi midi, une compilation de ses stand-ups télévisés avait été visionnée près de 5 millions de fois sur Twitter.

“J’ai de bonnes nouvelles et j’ai de mauvaises nouvelles”, a-t-il déclaré à un présentateur. “La bonne nouvelle est que je peux encore sentir mon visage en ce moment. La mauvaise nouvelle, c’est que j’aurais aimé ne pas pouvoir le faire.

Saignement rapporté de Little Rock, Arkansas. les journalistes d’Associated Press Dee-Ann Durbin à Detroit; Gillian Flaccus à Portland, Oregon; et Zeke Miller à Washington ont contribué à ce rapport.

