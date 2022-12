Une tempête hivernale fait 17 morts au Japon, dont une femme âgée retrouvée enterrée sous une neige abondante | Nouvelles du monde

Une puissante tempête hivernale au Japon a fait 17 morts, dont une femme retrouvée enterrée sous une lourde chute de neige, ont indiqué des responsables.

La tempête a déversé de la neige dans les régions du nord depuis avant Noël, bloquant des centaines de véhicules sur les autoroutes et retardant les services de livraison. Il a blessé plus de 90 personnes et laissé des centaines de foyers sans électricité.

De nouvelles intempéries au cours du week-end de Noël ont fait passer le nombre de morts de 11 samedi à 17 lundi, selon Japon‘s Fire and Disaster Management Agency.

Beaucoup de ceux qui sont morts étaient tombés en enlevant la neige des toits ou avaient été enterrés sous d’épais tas de neige glissant des toits.

Image:

Photo : AP



L’agence de gestion des catastrophes a déclaré qu’une femme dans la soixantaine avait été retrouvée morte enterrée sous un épais tas de neige sur le toit qui est soudainement tombée sur elle dans la ville de Nagai, dans la préfecture de Yamagata, à environ 180 miles au nord de Tokyo, où la neige s’est accumulée à plus de 2,6 pieds samedi.

Les bureaux municipaux des régions enneigées ont exhorté les résidents à faire preuve de prudence lors des activités de déneigement et à ne pas travailler seuls.

De nombreuses régions du nord-est du pays ont signalé trois fois leur chute de neige moyenne pour la saison.

En savoir plus sur Sky News :

Les drones nord-coréens “violent l’espace aérien”

50 morts dans une tempête hivernale dévastatrice aux États-Unis

La vie sur la route au milieu de la « tempête monstrueuse » aux États-Unis

Image:

Photo : AP



De fortes chutes de neige ont renversé une tour de transmission d’électricité sur l’île principale la plus au nord du Japon, laissant environ 20 000 foyers sans électricité le matin de Noël avant que l’électricité ne soit rétablie dans la plupart des régions plus tard dans la journée, selon le ministère japonais de l’économie et de l’industrie.

Des dizaines de trains et de vols ont également été suspendus dimanche dans le nord du Japon, mais les services ont depuis pour la plupart repris, selon le ministère des Transports.