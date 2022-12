Une tempête hivernale déclenche un avertissement d’avalanche sur les autoroutes 1 et 3 à partir de Hope

La récente tempête hivernale a créé un risque accru d’avalanche sur au moins deux autoroutes de la Colombie-Britannique.

Un avertissement a été émis pour des tronçons de l’autoroute 1 et de l’autoroute 3.

La province a annoncé vendredi après-midi que de fortes chutes de neige mélangées à de la pluie verglaçante devraient créer des conditions routières dangereuses sur la route 3 de Hope à Princeton et de Princeton à Hedley, à partir de vendredi soir et jusqu’à lundi.

Sur la base des dernières prévisions, il est conseillé aux conducteurs d’éviter les déplacements non essentiels sur cet itinéraire. Ceux qui choisissent de voyager doivent faire preuve de prudence, s’attendre à des conditions routières difficiles et se préparer à des fermetures à court préavis.

Les techniciens en avalanche surveillent les zones à risque et fourniront des mises à jour régulières sur les dangers à mesure que les conditions changent. Les conducteurs sont avisés des risques d’avalanche modérés à élevés et des fermetures sur certaines parties de l’autoroute 3 et de l’autoroute 1 traversant le canyon du Fraser.

La route 1 près de Jackass Mountain sera fermée en raison d’un risque d’avalanche modéré entre minuit et l’aube samedi matin lorsque la situation sera réévaluée.

La route 1 traversant le canyon du Fraser est également considérée comme un danger d’avalanche modéré ce soir, avec une transition possible vers un statut de danger extrême samedi matin.

Allison Pass entre Hope et Princeton est considéré comme un risque modéré et pourrait passer à un risque élevé et à une fermeture de route pendant la nuit, selon la gravité de la tempête.

La province affirme que les entrepreneurs routiers travaillent 24 heures sur 24 tout au long de ce cycle de tempête. Cependant, les conditions de conduite difficiles en hiver devraient persister même avec l’entretien continu des routes.

Les conducteurs sont priés de prévoir de l’espace pour les entrepreneurs d’entretien sur les autoroutes et de s’abstenir de dépasser l’équipement en fonctionnement jusqu’à ce qu’il soit sécuritaire.

