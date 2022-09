Une tempête endommage un centre spatial au Japon, 130K manque toujours d’électricité

TOKYO (AP) – Une tempête tropicale qui a déversé de fortes pluies alors qu’elle traversait le Japon s’est déplacée dans l’océan Pacifique mardi après avoir tué deux personnes et blessé plus de 100, paralysant la circulation et laissant des milliers de foyers sans électricité.

De nouveaux dégâts ont été signalés dans le sud du Japon, où le typhon Nanmadol a frappé au cours du week-end avant de s’affaiblir en se déplaçant vers le nord.

Sur l’île de Tanegashima, au sud de l’île de Kyushu, un mur a été endommagé dans un centre spatial de l’Agence japonaise d’aérospatiale et d’exploration, a indiqué le ministère de l’Économie et de l’Industrie. L’étendue des dommages causés au bâtiment utilisé pour l’assemblage des fusées était en cours d’évaluation.

Deux décès ont été signalés lundi dans la préfecture de Miyazaki, sur l’île principale de Kyushu, au sud du Japon, alors que la tempête était plus puissante, a annoncé l’Agence de gestion des incendies et des catastrophes. L’un était un homme retrouvé dans une voiture coulée dans une ferme inondée de la ville de Miyakonojo, et un autre a été retrouvé sous un glissement de terrain à Mimata.

Une personne est portée disparue dans la préfecture occidentale d’Hiroshima et 115 autres ont été blessées dans l’ouest du Japon, a indiqué l’agence. La plupart des blessures étaient mineures, avec des personnes tombant sous la pluie, frappées par des éclats de vitres brisées ou des objets volants.

Plus de 130.000 foyers, pour la plupart dans la région de Kyushu, étaient toujours privés d’électricité mardi matin, selon le ministère de l’Economie et de l’Industrie. De nombreux dépanneurs ont été fermés à un moment donné et certaines distributions de fournitures ont été retardées.

La plupart des transports sont revenus à la normale mardi lorsque les navetteurs sont retournés au travail après un week-end de trois jours. Les trains à grande vitesse et la plupart des transports terrestres ont repris leurs activités, mais des dizaines de vols ont été cloués au sol dans le nord-est du Japon.

La tempête tropicale s’est dirigée vers l’océan Pacifique au large de la côte nord du Japon, a annoncé mardi l’Agence météorologique japonaise.

Mari Yamaguchi, Associated Press