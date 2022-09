Une tempête économique teste le nouveau dirigeant britannique et alarme les conservateurs

La nouvelle Première ministre britannique Liz Truss a subi mercredi des pressions croissantes de la part de ses opposants – et de l’intérieur de son parti conservateur – pour annuler les réductions d’impôt annoncées qui alimentent une crise financière dans une économie déjà en difficulté.

La Banque d’Angleterre est intervenue pour racheter des obligations d’État dans le but de stabiliser le coût d’emprunt après que le gouvernement a déclaré la semaine dernière qu’il réduirait l’impôt sur le revenu et supprimerait une hausse prévue de l’impôt sur les sociétés, tout en dépensant des milliards pour limiter la flambée des factures d’énergie pour maisons et entreprises.

Le « mini-budget » de vendredi a suscité un malaise sur le marché au sujet du niveau de la dette publique britannique et a fait plonger la livre à un niveau record par rapport au dollar américain.

Ni Truss ni le chef du Trésor, Kwasi Kwarteng, n’ont fait de déclaration publique sur les troubles. Les législateurs conservateurs ont regardé avec une inquiétude croissante la monnaie se débattre à des niveaux presque records. La banque centrale britannique a signalé qu’une forte hausse des taux d’intérêt était dans les cartes pour sa prochaine réunion, prévue en novembre.

“Cette folie inepte ne peut pas continuer”, a écrit Simon Hoare, un député conservateur, sur Twitter. Un autre législateur conservateur, Robert Largan, a dit qu’il avait de “sérieuses réserves” sur certaines annonces du gouvernement.

“Il y a beaucoup d’inquiétude au sein du parti parlementaire, cela ne fait aucun doute”, a déclaré Mel Stride, président conservateur du comité du Trésor de la Chambre des communes.

Tous les principaux partis d’opposition ont exigé de rappeler le Parlement plus tôt après une pause de deux semaines afin que les législateurs qui ne doivent pas revenir à la Chambre des communes avant le 11 octobre puissent faire face à la crise.

“Beaucoup de gens vont maintenant être extrêmement inquiets pour leur hypothèque, la hausse des prix et maintenant pour leurs retraites”, a déclaré le chef du parti travailliste Keir Starmer. “Ce que le gouvernement doit faire maintenant, c’est rappeler le Parlement et abandonner ce budget avant qu’il ne subisse d’autres dommages. est fait.”

Truss a été nommé Premier ministre le 6 septembre après avoir remporté une course à la direction du Parti conservateur pour remplacer Boris Johnson, qui a démissionné en juillet après un mandat de trois ans terni par des scandales éthiques.

Truss, une championne du conservatisme à faible taux d’imposition et du marché libre qui cite les icônes politiques des années 1980 Margaret Thatcher et Ronald Reagan comme inspirations, a promis lors de sa campagne de réduire les impôts et les formalités administratives afin de dynamiser l’économie morose de la Grande-Bretagne.

Truss et Kwarteng ont juré de défier « l’orthodoxie » économique qui, selon eux, freine la Grande-Bretagne. L’un des premiers actes de Kwarteng au pouvoir a été de licencier le haut fonctionnaire du Trésor, Tom Scholar.

Mais de nombreux conservateurs ont été surpris par l’ampleur des réductions d’impôt annoncées – et par la force de la réaction du marché.

Les 45 milliards de livres (49 milliards de dollars) de réductions, qui seront financées par des emprunts, interviendront après que le gouvernement vient d’accepter de dépenser des milliards de plus pour aider à protéger les maisons et les entreprises de la flambée des prix de l’énergie entraînée par l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

La dette croissante augmente la perspective que le gouvernement devra emprunter davantage, à un coût toujours plus élevé, et devra en conséquence réduire les dépenses publiques.

Adam Tomkins, ancien membre conservateur du Parlement écossais, a déclaré que “Trussonomics” était “profondément anticonservateur”.

Tomkins, maintenant professeur de droit à l’Université de Glasgow, a déclaré que le “martèlement” de la livre “est le signe le plus fort possible que les marchés n’achètent pas la nouvelle insouciance, le dogme selon lequel vous pouvez réduire vos impôts pour réduire dépense publique.”

“Ce à quoi nous assistons en ce moment, ce n’est pas seulement le Parti conservateur qui saccage sa propre marque : c’est le Parti conservateur qui saccage l’économie”, a-t-il écrit dans le journal Herald.