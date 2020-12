Une importante tempête hivernale devrait balayer les États-Unis dans les derniers jours de l’année, entraînant de fortes chutes de neige, des vents violents et des orages, recouvrant potentiellement la côte Est de neige et de pluie le soir du Nouvel An.

Le système de tempête devrait frapper les États-Unis dans deux systèmes de basse pression distincts, a rapporté Weather.com.

Le premier système dépressionnaire devrait s’étendre du sud de la Californie aux plaines et au Midwest au cours de la première moitié de cette semaine.

Une importante tempête hivernale devrait balayer les États-Unis avant le réveillon du Nouvel An

La tempête hivernale devrait apporter de la pluie dans la plupart des régions de la côte Est le soir du Nouvel An

Le jour de l’An verra également de la pluie sur la côte Est et un mélange hivernal dans la région des Grands Lacs

Lundi, le système laissera tomber la neige et la pluie de montagne sur les parties desséchées du sud de la Californie, y compris les régions de Los Angeles et de San Diego lundi, ce qui entraînera des inondations mineures potentielles dans les zones touchées par les incendies de forêt d’automne, bien que les précipitations devraient être moins d’un pouce dans la plupart des domaines.

Certaines parties du Nevada, de l’Utah, de l’Arizona, du Colorado et du Wyoming peuvent également s’attendre à subir des chutes de neige en raison du même système de basse pression, entraînant une accumulation de neige légère à modérée tout au long de la nuit.

D’ici mardi, la neige et la pluie devraient se diriger vers l’est des Rocheuses vers les plaines centrales et septentrionales et le haut Midwest, atteignant le Michigan et le Wisconsin mardi soir.

La neige accumulée pourrait avoir un impact sur les déplacements dans la région, en particulier à Omaha, Nebraska; Des Moines, Iowa et Minneapolis-St. Paul. Pendant ce temps, la pluie verglaçante et le grésil pourraient entraîner d’autres mauvaises conditions de voyage dans certaines parties du Kansas, ainsi que dans le nord et le centre du Missouri.

On s’attend à ce que les chutes de neige les plus lourdes soient observées dans certaines parties du Nebraska à l’Iowa, au sud du Wisconsin et au nord-ouest de l’Illinois de mardi à mercredi, certaines zones se terminant par cinq pouces ou plus de neige.

Les plaines centrales et certaines parties de la vallée moyenne du Mississippi devraient voir de la pluie ou de la pluie verglaçante se développer tout au long de mardi, avec de la neige mesurant entre quatre et huit pouces sur certaines parties du Midwest, selon Fox News.

Le plus lourd est attendu lorsque la tempête passe le Grand Bassin et le centre des Rocheuses. Des chutes de neige de 12 à 24 pouces sont attendues dans les régions du Grand Bassin et du centre des Rocheuses d’ici mardi soir.

Un mélange de neige et de pluie pourrait également frapper aussi loin à l’est que Chicago d’ici mardi soir, tandis que de la pluie et des orages devraient se développer dans les plaines du sud.

La neige collante est photographiée au Laguna Mountain Lodge à Mount Laguna, Californie, lundi

Prévisions de la température de la tempête et de la direction du vent aux États-Unis le jour du Nouvel An

Le golfe et les côtes est devraient être frappés par de fortes pluies le soir du Nouvel An

Mercredi, le système dépressionnaire devrait se diriger des Grands Lacs vers le Canada.

Le deuxième système dépressionnaire commencera également à se faire sentir lors de sa construction près de la côte ouest du golfe du Mexique, entraînant soit de la neige, soit un mélange de neige et de pluie s’étendant des Grands Lacs vers le sud-ouest jusqu’à certaines parties du Missouri et de l’est du Kansas.

La région allant de la vallée de l’Ohio à certaines parties du Texas et de la basse vallée du Mississippi pourrait être touchée par la pluie, avec de violents orages dans le sud-est du Texas.

On prévoit actuellement que le deuxième système de dépression couvrira le sud, l’est et le Midwest de neige et de pluie le jeudi soir du Nouvel An.

La côte Est – du sud de la Nouvelle-Angleterre au sud profond – devrait recevoir de la pluie, avec de violents orages pouvant survenir près de la côte centre-nord du golfe.

Les orages sont très probablement de l’est de la Louisiane dans les moitiés sud du Mississippi et de l’Alabama et du Florida Panhandle.

Les orages apparaissant dans l’est du Texas mercredi après-midi devraient pouvoir produire des vents dommageables et de fortes pluies, selon AccuWeather.

Ces mêmes tempêtes – qui pourraient produire des vents suffisamment forts pour endommager les arbres et entraîner des pannes de courant – se dirigeraient ensuite vers l’est, où elles frapperaient une partie de l’ouest de la Louisiane pendant la nuit.

Les automobilistes de ces deux régions sont informés que de fortes pluies pourraient limiter la visibilité et que les conditions pourraient changer rapidement.

Selon les projections, entre un et trois pouces de pluie devraient tomber de l’ouest et du nord de la Virginie au centre de l’État de New York et au centre de la Nouvelle-Angleterre jeudi soir, Boston et New York City pouvant potentiellement se débarrasser du déluge jusqu’au début du Nouvel An, selon AccuWeather.

Il pourrait également y avoir des chutes de neige modérées sur certaines parties du nord de l’État de New York et du nord de la Nouvelle-Angleterre le soir du Nouvel An, et de fortes chutes de neige sur certaines parties des États du centre.

Jeudi également, des parties du nord-est, près de la frontière canadienne, pourraient être touchées par le temps hivernal, a rapporté Weather.com.

Alors que le deuxième système de basse pression rencontre le premier, qui a pris naissance au-dessus de la Californie en début de semaine, le temps hivernal pourrait également frapper le centre du Texas et certaines parties de l’Oklahoma.

Le premier jour de 2021 – vendredi – pourrait voir des chutes de neige des Ozarks et du milieu de la vallée du Mississippi dans les Grands Lacs, la Nouvelle-Angleterre et le nord de l’État de New York, tandis que le milieu de l’Atlantique dans le sud-est pourrait être assailli par la pluie et les orages, avec des parties de les Carolines et l’est de la Géorgie subissent de violents orages.