La plus grande et la plus forte tempête de poussière en une décennie a balayé le nord de la Chine, bloquant des centaines de vols, fermant des écoles dans certaines villes et jetant un linceul horrible sur des dizaines de millions de personnes – du Xinjiang à l’extrême ouest jusqu’à la mer de Bohai, selon Service météorologique chinois .

