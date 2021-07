Une tempête de sable de 300 pieds de haut engloutit Dunhuang dans le nord-ouest de la Chine, regardez une vidéo virale

Le dimanche 25 juillet, vers 15 heures dans l’après-midi, les habitants de la ville de Dunhuang, dans la province du Gansu, au nord-ouest de la Chine, ont été témoins d’une énorme tempête de sable enveloppant l’ancienne ville de la route de la soie. La tempête a créé un gigantesque mur de sable d’environ 300 pieds de hauteur qui a traversé la ville, réduisant la visibilité jusqu’à 20 pieds. L’énorme phénomène a été filmé par de nombreuses personnes et organes de presse. Les vidéos montrent la tempête de sable traversant les bâtiments et les routes, recouvrant tout de sable et aveuglant la ville. La tempête de poussière était si massive que son échelle ne pouvait tenir entièrement dans aucune des vidéos.

Une vidéo de la tempête de sable, partagée par NBC, montre le ciel rouge-jaune et une visibilité réduite. La tempête a pris naissance dans le désert de Gobi voisin et a balayé la ville du nord au sud en quelques minutes. En raison de la visibilité réduite, la police locale a fermé les routes principales car les conditions de conduite étaient dangereuses. La police a aidé les véhicules pris au piège dans la tempête de poussière avec des instructions pour quitter l’autoroute et les a aidés à atteindre un endroit sûr. Aucun blessé n’a été signalé. Cependant, la qualité de l’air dans la région est encore mauvaise, selon les experts.

https://www.youtube.com/watch?v=4oMumw-5EJU

Situé au bord du vaste désert de Gobi, Dunhuang est connu pour ses conditions météorologiques difficiles. La ville est également célèbre pour être l’hôte des célèbres grottes de Mogao, un site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Entourée de dunes de sable et d’un immense désert, les tempêtes de sable ne sont pas quelque chose d’inattendu dans cette ville chinoise. Même la capitale chinoise Pékin a connu une énorme tempête de sable en mars. La tempête a couvert au moins 12 provinces chinoises dans le sable. Cependant, il s’agissait de la pire tempête de sable de Pékin de la décennie, selon le bureau météorologique de la ville. La tempête de sable avait réduit la qualité de l’air de la ville à des niveaux sans précédent. La tempête avait pris naissance en Mongolie. Cependant, la Chine a travaillé à la création d’un « mur vert » d’arbres qui pourrait aider à atténuer les effets des tempêtes de sable.

