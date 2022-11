Une tempête de neige sur le point de frapper le sud-ouest de la Colombie-Britannique déclenche un avertissement pour éviter les déplacements non essentiels

Une tempête de neige devrait frapper la côte sud de la Colombie-Britannique mardi soir et, combinée à des vents violents, créera des conditions de conduite dangereuses dans une grande partie du sud-ouest de la Colombie-Britannique, prévient Environnement Canada.

Yimei Li, météorologue à l’agence météorologique fédérale, a déclaré que la neige frappera d’abord l’île de Vancouver avant de commencer à tomber dans la région métropolitaine de Vancouver vers 16 h 00, et sera accompagnée mercredi matin de vents violents avec des rafales comprises entre 40 et 70 km/h.

Les zones basses comme Vancouver, Burnaby, New Westminster, Surrey et Langley peuvent s’attendre à 10 à 15 centimètres de neige pendant la nuit, a déclaré Environnement Canada dans une série d’avertissements météorologiques, tandis que les zones plus élevées comme North Vancouver, Coquitlam et Maple Ridge pourraient voir jusqu’à à 20 centimètres. Pour Richmond et Delta, 5 à 10 centimètres de neige sont attendus.

Jusqu’à 25 centimètres de neige sont prévus pour les parties intérieures de l’île de Vancouver, avec environ 5 à 10 centimètres dans les régions du sud. Des vents forts du sud-est traversant le détroit de Géorgie, avec des rafales pouvant atteindre 90 km/h, sont attendus. La Sunshine Coast vise 10-15 centimètres avec des vents allant jusqu’à 80 km/h.

Environnement Canada a également émis des avertissements de tempête hivernale pour les routes, notamment Sea to Sky, Coquihalla et Okanagan Connector, affirmant que de fortes chutes de neige et des vents violents pourraient parfois créer une visibilité quasi nulle.

La neige devrait diminuer ou se transformer en pluie d’ici mercredi matin, ce qui pourrait causer des routes glissantes et une mauvaise visibilité.

Li recommande d’éviter tout déplacement non essentiel le mardi soir et le mercredi.

“Si cela passe de la neige à la pluie, les résultats seront assez désordonnés. Demain matin, nous envisageons des conditions météorologiques à très fort impact pour le Lower Mainland”, a déclaré Li.

La neige pesant sur les branches en combinaison avec des rafales de vent pourrait provoquer la rupture des branches d’arbres.

“La meilleure chose à faire est de rester à la maison ou de rester à l’abri pendant cette période. Voyager pendant une tempête de neige est très dangereux”, a déclaré Li.

Plusieurs vols au départ Vancouver et Abbotsford les aéroports de mardi et mercredi ont déjà été annulés en prévision du mauvais temps. L’aéroport international de Vancouver demande aux voyageurs de prévoir plus de temps pour se rendre à l’aéroport et de vérifier auprès des compagnies aériennes les informations de vol mises à jour.

Préparatifs neige en cours

Les équipes ont commencé à appliquer du sel et de la saumure sur les autoroutes de la région métropolitaine de Vancouver mardi matin pour se préparer à la neige.

Mainroad, l’entreprise engagée par le ministère des Transports et de l’Infrastructure de la Colombie-Britannique pour déneiger, affirme que le personnel patrouille également et est prêt à commencer à déneiger dès que la neige commence à toucher le sol.

“Nos équipes travaillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, donc elles sont là tout le temps pour surveiller les conditions de la route et s’assurer qu’elles sont sûres”, a déclaré Darren Ell, directeur général de Mainroad.

Ell a averti les conducteurs d’éviter de voyager à moins que leur véhicule ne soit préparé et qu’ils soient à l’aise de conduire dans la neige.

“Si vous rencontrez une charrue, restez juste derrière eux. Ils vont lentement, mais ils sont là pour sécuriser les routes, c’est le meilleur endroit où être. Restez en arrière, ne passez pas”, a déclaré Ell.

La ville de Vancouver affirme que ses équipes surveillent et salent les routes principales, les lignes d’autobus, les ponts, les trottoirs et les rues adjacentes aux hôpitaux.

“Nous nous sentons vraiment préparés pour la météo”, a déclaré Amy Sidwell, responsable des opérations de rue.

Sidwell a déclaré que les rues résidentielles ne sont ni salées ni déneigées par la ville, à l’exception des voies d’accès aux écoles ou aux hôpitaux et de certaines collines escarpées.

Dons de vêtements recherchés

La vague de froid a entraîné l’ouverture de centres de réchauffement à Vancouver et dans d’autres villes de la région, en plus des abris d’hiver temporaires habituels.

À Vancouver, des centres de réchauffement de nuit supplémentaires ont ouvert lundi soir à Powell Street Getaway dans le Downtown Eastside et à Marpole Neighborhood House à South Vancouver. Un centre de réchauffement supplémentaire au Odd Fellows Hall à Fairview ouvrira à 21h30 PT mardi.

Pendant ce temps, l’Union Gospel Mission (UGM) de Vancouver se prépare à offrir un abri à plus de personnes par temps froid.

“Notre plus grande préoccupation est toujours pour les membres de notre communauté et nous essayons de nous assurer qu’il y a des espaces pour qu’ils puissent entrer à l’intérieur”, a déclaré la porte-parole de l’UGM, Nicole Mucci.

Mucci a déclaré que les personnes souhaitant aider peuvent faire don de matériel d’hiver à l’UGM au 601 East Hastings St. Ils ont besoin d’articles tels que des vestes imperméables, des pantalons, des gants, des tuques, des écharpes et des sacs chauffants.

“Même si les gens peuvent se rendre à un abri la nuit, il ne se réchauffe pas toujours dans la journée, vous avez donc toujours besoin de cet équipement pour rester au chaud.”