Une tempête de neige fait au moins 14 morts dans le Tennessee alors que les températures glaciales et la glace frappent le nord-est

Au moins 14 habitants du Tennessee sont morts à la suite d’une tempête hivernale glaciale qui a déversé de la neige sur l’État du sud cette semaine, ont indiqué des responsables.

Certaines parties de Nashville ont vu plus de 9 pouces de neige depuis dimanche, soit près du double des chutes de neige annuelles moyennes de la ville.

Même lorsque les flocons ont cessé de tomber, les températures sont tombées en dessous de zéro dans certaines parties de l’État, créant la plus grande demande d’électricité que la Tennessee Valley Authority, qui dessert sept États de la région, ait jamais connue.

Les autorités ont averti qu’une nouvelle fine couche de glace pourrait recouvrir les routes déjà dangereuses jeudi soir, lorsque les températures chuteront à nouveau à un chiffre.

Le Tennessee est l’État qui a connu le plus de décès parmi tous les États des États-Unis, où plus de deux douzaines de personnes ont été victimes des conditions hivernales cette semaine.

Parmi les décès figurent un conducteur de camion couvert qui a été tué après s’être glissé dans un semi-remorque sur une autoroute ; un homme qui est tombé à travers une lucarne alors qu’il pelletait le toit de son entreprise ; et une femme est décédée d’hypothermie après avoir été retrouvée inconsciente à son domicile, ont indiqué des responsables.

Il y a eu au moins trois accidents de voiture mortels causés par la tempête, selon la Tennessee Highway Patrol. Il y a eu 200 autres épaves qui ont causé des blessés et 600 où personne n’a été blessé, a indiqué l’agence.

Le comté de Shelby, qui abrite Memphis, a signalé le plus de décès en milieu de semaine avec cinq. Cependant, les détails restent limités sur les 14 décès survenus dans l’État, pour des raisons de confidentialité des familles des victimes.

Cory Mueller, météorologue du National Weather Service à Nashville, a déclaré qu’une autre vague de froid était attendue ce week-end, faisant de lundi la première chance d’un dégel important.

“Au moins au Tennessee, il faut un peu de temps pour dégager les routes”, a déclaré Mueller. “Avec les températures froides, la neige reste beaucoup plus longtemps sur les routes.”

Pendant ce temps, le nord-ouest du Pacifique enneigé est également à nouveau confronté à des conditions météorologiques dangereuses, car des pluies verglaçantes et des rafales allant jusqu’à 40 mph devraient frapper certaines parties de l’Oregon jeudi soir.

La plupart des districts scolaires de la région de Portland ont annulé les cours pour une troisième journée consécutive en raison de routes glissantes et de dégâts des eaux causés par l’éclatement de canalisations gelées.

Mercredi, deux adultes et un adolescent ont été tragiquement électrocutés à Portland après qu’un arbre et une ligne électrique soient tombés sur un camion alors que des vents puissants soufflaient sur la ville.

Dans l’ouest de l’État de New York, trois personnes ont péri à cause du temps glacial au cours des trois derniers jours : deux sont mortes en déblayant la neige et une troisième a été heurtée par une voiture alors qu’elle enlevait la neige de sa voiture, ont indiqué des responsables de l’État. Une interdiction de voyager a finalement été levée dans la région jeudi.

Cinq femmes new-yorkaises de la même famille ont été heurtées et tuées par un semi-remorque sur l’Interstate 81, dans le nord-est de la Pennsylvanie, après avoir quitté leur véhicule à la suite d’un autre accident sur la chaussée glissante.

