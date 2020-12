Une tempête hivernale majeure s’abat sur le nord-est, de la Virginie à la Nouvelle-Angleterre, avec le potentiel de gronder la distribution du vaccin contre le coronavirus Pfizer-BioNTech dans la région.

On s’attend à ce que la tempête apporte des vents forts, plus de six pouces de neige et des conditions de blizzard dans de nombreuses régions mercredi et jeudi, menaçant d’entraver la route et de couper l’électricité, selon le National Weather Service. Certains endroits peuvent recevoir deux pieds de neige; d’autres peuvent recevoir de la pluie verglaçante.

Le même système météorologique produit également des chutes de neige et des conditions glissantes dans certaines parties des États des Plaines mardi alors qu’il se déplace vers l’est et se renforce, a déclaré le service.

Deux rivaux géants, UPS et FedEx, travaillent côte à côte pour livrer le vaccin Covid-19 aux sites de vaccination des usines Pfizer du Michigan et du Wisconsin. Un porte-parole d’UPS, Matthew O’Connor, a déclaré que la société disposait d’une équipe de météorologues surveillant la météo 24 heures sur 24.