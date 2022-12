Une tempête de neige américaine devrait balayer les Prairies

Certaines parties du sud de la Saskatchewan et du Manitoba devraient recevoir les restes d’une tempête américaine de grande envergure qui devrait provoquer des blizzards dans certains États.

Dimanche, The Weather Network a rapporté que le système de tempêtes basses du Colorado qui a commencé cette semaine s’étendra sur plus de 3 000 kilomètres à son apogée, atteignant certaines parties des Prairies canadiennes et du golfe du Mexique.

Selon la National Oceanic and Atmospheric Administration, il s’agit d’un système de basse pression qui se produit dans le sud-est du Colorado pendant les mois d’hiver, déclenchant des blizzards dans les plaines du nord et du centre des États-Unis.

Terri Lang, météorologue à Environnement Canada, a déclaré que cette tempête est typique de cette période de l’année et n’affectera probablement que le sud-est de la Saskatchewan et le sud du Manitoba avec de la neige soufflée et des vents.

“Le sud du Manitoba sera plus touché, mais la majeure partie de l’énergie avec le système va plus au sud, donc je ne serais pas surpris de recevoir des bulletins pour le sud du Manitoba, mais ce n’est tout simplement pas un système aussi fort que ceux-ci, c’est pourquoi là il n’y a pas encore eu de bulletins”, a déclaré Lang à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique lundi.

Alors que les deux provinces connaissent déjà de la neige, cette tempête en apportera davantage dans la nuit de mardi à mercredi selon Lang. Elle a déclaré que la neige continuera probablement jusqu’à mercredi avec quelques vents et que certaines régions connaîtront encore certaines parties de la tempête jusqu’à jeudi.

“La chose la plus importante que les gens devraient savoir, c’est qu’il neige davantage et qu’ils doivent se préparer aux conditions de conduite hivernales. Ayez leur voiture prête, vérifiez l’état de l’autoroute avant de partir et si cela semble mauvais, les gens devraient reporter leurs plans de voyage en conséquence car le système entre en jeu », a-t-elle déclaré.

LA TEMPÊTE DEVRAIT FAIRE SON CHEMIN À L’EST

Alors que la tempête traverse les Prairies mercredi, M. Lang a déclaré qu’elle atteindrait probablement certaines parties de l’Est de l’Ontario vers la fin de la semaine.

Certaines parties du nord-ouest et du sud de l’Ontario, ainsi que le Québec, finiront par avoir de la neige d’ici jeudi et vendredi, a déclaré Lang.

“Le nord-ouest de l’Ontario recevra certainement plus de neige que le sud du Manitoba et le sud de l’Ontario recevra de la neige et probablement de la pluie verglaçante”, a-t-elle déclaré.

Bien que les provinces de l’Est puissent recevoir un bulletin météorologique si la neige progresse, Lang a déclaré que les résidents des Prairies devraient être bien équipés pour faire face aux conditions de neige attendues.

“Nous nous attendons à de la neige, mais pas une tonne. Nous avons ce système (de tempête) chaque hiver, donc les gens devraient être habitués à ce qu’il neige en Saskatchewan et au Manitoba en décembre”, a-t-elle déclaré.