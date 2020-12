La tempête monstre qui a endommagé les plages de la côte est de l’Australie et bloqué un pub en mer devrait se poursuivre avec des pluies torrentielles et des vents destructeurs.

Le Bureau de météorologie a averti que l’érosion côtière majeure qui a frappé la côte de Brisbane à Coffs Harbour se propagerait bientôt plus au sud, faisant des ravages sur son chemin.

Des images incroyables ont montré le Currumbin Beach Vikings Surf Life Saving Club coupé de la terre et échoué en mer lundi.

Des vagues géantes ont déchiré l’isthme bas qui reliait Elephant Rock contre lequel le club a été construit depuis le continent, le laissant complètement entouré par l’océan.

Le Queensland et la Nouvelle-Galles du Sud ont été avertis de s’attendre à des «vents destructeurs et de fortes pluies», avec une nouvelle érosion côtière et des inondations attendues.

Des pluies torrentielles avec des averses allant jusqu’à 200 mm continueront de balayer la côte est de l’Australie jusqu’à mardi, avec des averses prévues pour le reste de la semaine.

Le Currumbin Beach Vikings Surf Life Saving Club est niché contre Elephant Rock sur la Gold Coast. L’océan a complètement avalé le minuscule isthme le rejoignant lundi sur le continent

Lundi après-midi, la Gold Coast s’est vu offrir un sursis partiel, les prévisionnistes affirmant que la région éviterait davantage de fortes pluies et des tempêtes potentielles.

Mais l’avertissement de temps violent pour les vagues dommageables et les marées anormalement hautes est resté en place jusqu’à minuit mardi, avec des vagues atteignant jusqu’à 10 m.

Le météorologue Dean Narramore a déclaré qu’une érosion côtière majeure avait endommagé de nombreuses plages du nord de la Nouvelle-Galles du Sud et du sud-est du Queensland.

« Les marées printanières combinées à de grosses vagues de plus de 8 m et des vents d’est de force coup de vent (ont mangé) le sable des plages », a-t-il déclaré lundi.

Une maison familiale dans une ferme a été détruite par la chute d’un figuier à Tintenbar, près de Ballina sur la côte nord de la Nouvelle-Galles du Sud (photo) pendant les tempêtes sauvages

L’eau de mer a également inondé les zones de basse altitude, les marées hautes dépassant la plus haute marée astronomique de l’année jusqu’à 30 cm à certains endroits, a-t-il déclaré.

Le sol a été saturé après que jusqu’à 200 mm de pluie sont tombés pendant la nuit de dimanche à lundi dans certaines parties du sud-est du Queensland et du nord de la Nouvelle-Galles du Sud.

La situation s’est encore détériorée après qu’un système de dépression devait traverser la côte lundi après-midi, apportant davantage de pluies torrentielles sur le sol détrempé du sud-est du Queensland et du nord de la Nouvelle-Galles du Sud.

Les vents devraient souffler à plus de 100 km / h.

« La poursuite de fortes pluies entraînera des crues soudaines et des inondations de rivière avec des totaux généralisés sur deux jours de 100 mm à 250 mm probables, avec des chutes isolées supérieures à 400 mm possibles », a déclaré M. Narramore lundi matin.

Sally Warren, une amie du propriétaire, a mis en place un GoFundMe pour aider son amie après que le figuier a brisé son toit en détruisant sa maison

Une plage a été érodée (photo lundi) à Byron Bay, le conseil local s’inquiétant de ce que pourraient être les dommages à long terme.

Des marées anormalement hautes, des vagues dangereuses et des vents dommageables affecteraient la côte de Rainbow Beach à Port Macquarie, a-t-il déclaré.

Lundi à 22 h 36, le Bureau a réémis son avertissement de temps violent pour le district de NSW Northern Rivers depuis Tweed Heads après Port Macquarie presque aussi loin au sud que Taree, avec de fortes pluies également prévues.

Une campagne GoFundMe a été organisée pour une femme qui a perdu la maison de sa famille dans leur ferme à Tintenbar, près de Ballina, sur la côte nord de la Nouvelle-Galles du Sud.

Un figuier géant est tombé sur la maison sous les pluies torrentielles et les vents dangereux.

L’ami Sally Warren, qui a organisé la collecte de fonds, a téléchargé des photos montrant le toit déchiré par le lourd tronc d’arbre, avec ses racines arrachées du sol détrempé et suspendues dans les airs.

Dans le nord de la Nouvelle-Galles du Sud, la plage principale de Byron Bay a été frappée par les marées royales.

Toujours à Byron Bay, un naufrage au large de Belongil Beach a été exposé par les mouvements de marée géants

Des vagues géantes poussées par des vents de 100 km / h ont heurté les barrières de sacs de sable qui tentaient de la protéger de l’érosion.

Le sommet de l’épave de Byron Bay, à environ 30 m au large de la plage de Belongil, a été exposé lors des mouvements de marée massifs, la photo ayant été téléchargée sur le site de discussion Reddit lundi soir.

Le maire de Byron Shire, Simon Richardson, s’est dit préoccupé par les dommages à long terme qui auraient pu être causés à la côte, une attraction touristique clé pour la région.

« Nous savons qu’il y aura encore une autre marée royale et un grand temps au cours des prochaines 24 heures … donc à ce stade, nous attendons juste de voir quelle sera la prochaine salve », a-t-il déclaré à The Australian.

« Ensuite, j’espère que nous pourrons avoir l’opportunité de voir quel type de dommage et quel type de prix nous avons. »

Les pêcheurs de roche, les amateurs de navigation de plaisance et les nageurs sont avertis de rester à l’écart des vagues dangereuses de Byron Bay jusqu’au sud en passant par Coffs, la côte de Macquarie, la côte Hunter, Sydney et l’Illawarra mardi.

Un surfeur grimpe lundi sur une plage endommagée par l’érosion à Byron Bay. Les surfeurs ont été avertis de rester hors de l’eau de Byron jusqu’au sud jusqu’à l’Illawarra mardi

La dernière carte de prévision d’alerte de temps violent publiée par le Bureau de météorologie, tard dans la nuit de lundi. Des avertissements de surf dangereux et de fortes pluies sont prévus

«Les gens devraient envisager de rester hors de l’eau et éviter de marcher à proximité des zones exposées au surf», a écrit le Bureau dans son bulletin du lundi après-midi.

Des avertissements d’inondation modérés étaient toujours en place pour les rivières Bellinger et Kalang, la rivière Orara, les rivières Nambucca et Richmond lundi.

«Ne conduisez jamais, ne roulez pas et ne marchez jamais dans les eaux de crue. Les eaux de crue peuvent être trompeuses et dangereuses », a averti le Bureau.

Le temps humide dramatique observé dans le sud du Queensland et le nord de la Nouvelle-Galles du Sud ce week-end a été qualifié de tempête « une fois tous les 100 ans ».

Lundi, des voitures traversent une route inondée à Tumbulgum, dans le nord de la Nouvelle-Galles du Sud. Le bureau de la météo a averti les conducteurs de ne pas tenter leur chance sur les routes inondées

Une route disparaît sous les eaux de crue à Tumbulgum, dans le nord de la Nouvelle-Galles du Sud, lundi alors que le littoral a été battu par des vents violents

Une quantité stupéfiante de 500 mm de pluie a été déversée sur la côte est de l’Australie au cours du week-end, avec plus de 600 appels passés aux services d’urgence de l’État pour obtenir de l’aide pour traverser les eaux de crue.

Les conditions humides et venteuses, ainsi que le tonnerre généralisé, vont maintenant s’infiltrer dans le reste de NSW jusqu’au 25 décembre.

Sydney, Melbourne, Brisbane, Hobart, Darwin et Canberra subiront toutes de fortes pluies pendant au moins cinq jours, la plupart des régions devant être trempées pendant dix.

La météorologue Rosa Hoff a déclaré au Courier Mail que le temps était le premier de La Nina, un événement de temps froid qui apporte des pluies généralisées grâce à des températures de surface de la mer inférieures à la moyenne dans le Pacifique équatorial centre-est.

« C’est enfin un système météorologique assez fort, assez grand et assez profond pour profiter de La Nina et c’est pourquoi il ne nous donne pas seulement un peu de pluie, cela nous donne beaucoup », a-t-elle déclaré.