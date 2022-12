Une tempête de grêle tue 7 personnes lors d’une cérémonie de remise des diplômes dans un village bolivien

Des femmes indigènes aymara marchent vers la montagne sacrée Inca Pucara pour une journée de prière et de jeûne dans un appel à la pluie à Chiquipata, en Bolivie, le mercredi 16 novembre 2022. Les habitants des hautes terres de La Paz disent le manque de pluie et de gel depuis Septembre ne leur permet pas de planter des pommes de terre, des haricots, des carottes et des pois. (AP Photo/Juan Karita)