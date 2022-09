Une tempête de grêle intense tue un tout-petit en Espagne, des vidéos dramatiques montrent des grêlons massifs tombant du ciel

Lors d’un horrible incident, des grêlons de la taille d’un poing, mesurant jusqu’à 10 centimètres de diamètre, ont plu sur une zone autour du village de La Bisbal d’Emporda en Espagne. Le phénomène a causé des blessures, principalement des fractures et des ecchymoses, à environ 50 autres personnes. Selon l’agence météorologique Meteocat, les grêlons ont été les plus gros enregistrés depuis deux décennies en Catalogne. Certaines parties de la région sont restées en alerte de tempête.

Abasourdis par le phénomène, les internautes se sont emparés de leurs identifiants Twitter et ont partagé des images et des vidéos. « La nature a son propre fusil. Si on ne le respecte pas de façon naturelle il utilise son fusil. Regardez #hailstorm c’est arrivé il y a 24 heures en #espagne. Chute à 100 km/h et tue un enfant de 20 mois. Au dernier jour d’août. Le #GlobalWarming est important et a de nombreux effets », a écrit un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit: “Ce qui vient avec des vitesses de vent sur la terre augmentant à 140-180 dans des tempêtes qui ne sont pas des tornades, des ouragans.” Regarde:

Espagne Une tempête de grêle tue un tout-petit À partir de l’application iPhone The Weather Channel https://t.co/aSzP1yHpog pic.twitter.com/R9Cdp8MKvC — ken-_k-_maki (@kenkmaki2) 1er septembre 2022

CN : Une fillette de 20 mois est décédée après avoir été frappée à la tête lors d’une violente tempête de grêle qui a fait des ravages en Catalogne, en Espagne, ont annoncé mercredi les autorités. Des grêlons de la taille d’un poing atteignant 10 centimètres (4 pouces) de diamètre ont plu. pic.twitter.com/iSWQTOy0xx – Muhammad Faisal Mughal (@ Faisal67450) 31 août 2022

La nature a son propre fusil. Si on ne le respecte pas de façon naturelle il utilise son fusil.

Regarder #averse de grêle c’est arrivé il y a 24 heures à #Espagne. Chute à 100 km/h et tue un enfant de 20 mois. Au dernier jour d’août.#Le réchauffement climatique est important et a de nombreux effets. pic.twitter.com/M9atwqOicY — NatureNeedsUs🌱🌍♻️💚💙 (@Nature_NeedsUs) 1er septembre 2022

Qu’est-ce qui vient avec des vitesses de vent sur la terre augmentant à 140-180 dans des tempêtes qui ne sont pas des tornades, des ouragans, etc. La vitesse du vent ascendant est retardée ⛈ #Espagne Une tempête de grêle tue un tout-petit https://t.co/IAfDDMgJ0s pic.twitter.com/xyGSy19PSw – Jay Midnyte (@JayMidnyte) 31 août 2022

Qu’est-ce qui vient avec des vitesses de vent sur la terre augmentant à 140-180 dans des tempêtes qui ne sont pas des tornades, des ouragans, etc. La vitesse du vent ascendant est retardée ⛈ #Espagne Une tempête de grêle tue un tout-petit https://t.co/IAfDDMgJ0s pic.twitter.com/xyGSy19PSw – Jay Midnyte (@JayMidnyte) 31 août 2022

TEMPÊTE DE GRÊLE EN ESPAGNE : environ 50 personnes ont été blessées et un tout-petit de 20 mois a été tué dans la région espagnole de Catalogne le 30 août, lorsque des grêlons atteignant 10 centimètres de diamètre ont plu. Le tout-petit serait décédé après qu’un gros grêlon a frappé elle dans la tête pic.twitter.com/6vPixQKsZv — Mises à jour météo PK (@WeatherWupk) 1er septembre 2022

De nombreuses voitures ont été endommagées en raison de la taille des pierres. Les touristes qui se sont rendus en Espagne ont été avertis plus tôt ce mois-ci qu’ils pourraient être pris dans de rares ouragans méditerranéens. Les experts ont déclaré que le risque de cyclones de type tropical appelés Medicanes avait augmenté.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici