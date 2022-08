Une tempête de grêle dans le centre de l’Alberta endommage des voitures sur QEII

Lundi soir, Gibran Marquez a passé un coup de fil qu’il ne veut plus jamais passer.

Marquez était l’une des nombreuses personnes prises au piège dans une tempête de grêle lundi soir près de Red Deer, en Alberta, qui a causé des dizaines de véhicules endommagés et des conducteurs et des passagers meurtris et confus le long de l’autoroute QEII.

Alors que la grêle tombait, brisant toutes les fenêtres, il a dit qu’il n’était pas sûr de pouvoir rentrer chez lui.

“C’était l’une de ces choses où j’ai fini par appeler mes parents”, ajoute-t-il. “Je suis comme, ‘Je vous aime les gars. Je ne sais pas ce qui va se passer.'”

En quittant Calgary, le temps était magnifique, a déclaré Marquez, et lui et ses amis ont commencé le retour à Drayton Valley vers 17 heures.

«En rampant sur Red Deer là-bas, les nuages ​​ont commencé à devenir un peu rapides, un peu épineux. Il faisait encore beau », a déclaré Marquez. “Tout d’un coup, un avertissement de tornade arrive sur mon téléphone.”

«D’emblée, changement complet du ciel. Les choses ont commencé à bouger plus vite, le ciel a commencé à s’assombrir. Mais ce qui nous a fait nous arrêter, c’est une boule de grêle qui faisait la moitié de la taille de ma tête.

Marquez a déclaré que les choses étaient devenues intenses rapidement. Une grêle géante a bombardé l’autoroute, rebondissant comme des balles de softball. Alors qu’ils réfléchissaient à ce qu’il fallait faire, les fenêtres ont commencé à se briser – en commençant par le dos où il était assis.

« Donnez ou prenez deux minutes, toutes les vitres ont disparu dans le véhicule », a-t-il déclaré. “Je regarde la vitesse de ces balles, et l’une d’elles vous assommera ou même vous tuera, comme si elles arrivaient rapidement.”

Alors que le toit commençait à se cratérer, Marquez a déclaré qu’il avait essayé de laisser passer des bagages et des sacs à dos pour les deux à l’avant pour se protéger du mieux qu’ils pouvaient, mais cela n’a pas suffi.

“Le petit bruit le plus traumatisant était juste de l’entendre se faire frapper, c’était comme si quelqu’un le frappait dans les côtes toutes les deux secondes. Vous entendez juste un grognement et un cri à chaque fois.

À environ 30 kilomètres au sud, Matt Berry s’est également retrouvé sous le feu de la tempête. Il rentrait chez lui après une partie de golf lorsqu’il a été forcé de quitter la route juste au nord d’Innisfail.

“Je n’ai jamais été dans une guerre, je ne prétends pas savoir à quoi ressemble une guerre, mais à l’intérieur de la voiture, on aurait dit que des bombes frappaient le toit de ma voiture”, a déclaré Berry. “Et lorsque mon pare-brise a commencé à se concaver et à se briser, je me suis en quelque sorte penché et couvert.”

La tempête de grêle a duré environ 20 minutes, a déclaré Marquez, avant de souffler et de laisser du soleil et un arc-en-ciel pour les dépanneuses, les premiers intervenants et les passants qui sont rapidement arrivés sur les lieux.

“Il y avait beaucoup de bons samaritains … les gens qui passaient par là n’ont manifestement pas connu la tempête elle-même qui demandaient si les gens avaient besoin d’être transportés”, a déclaré Berry. « Les pompiers et la GRC sont arrivés très rapidement sur les lieux pour s’assurer que tout le monde allait bien.

“Donc, dans l’ensemble, la communauté albertaine était excellente pour s’assurer que tout le monde était pris en charge.”

Les premiers intervenants sont arrivés sur un arc-en-ciel après qu’une énorme tempête de grêle a endommagé des voitures le long du QEII le lundi 1er août.

Berry n’a pas été blessé et aucune blessure grave n’a été signalée, mais Marquez a subi une légère commotion cérébrale et son ami, le conducteur, est actuellement examiné pour des côtes cassées. Marquez ajoute que c’est une situation effrayante, car personne ne peut faire grand-chose pour se protéger, et lui et Berry se disent tous les deux heureux que personne n’ait été gravement blessé.

“En fin de compte, une voiture peut être remplacée”, a déclaré Berry. “Nous étions nombreux à avoir beaucoup de dégâts sur nos véhicules, mais d’après ce que j’ai entendu, tout le monde va bien, c’est donc le principal.”

David Phillips, climatologue principal pour Environnement Canada, a déclaré que ce type de temps était à prévoir dans ce qu’il appelle les “journées paresseuses, brumeuses et folles de l’été”.

« La chaleur est là. En même temps, les cultures poussent fébrilement, l’humidité est plus élevée », a déclaré Phillips. “Donc, ce sont les carburants qui alimentent ces tempêtes … En quelque sorte, remuez la bouilloire.”

L’Alberta verrait normalement 12 ou 15 tornades par an, a déclaré Phillips, donc la province est sur la bonne voie – surtout avec un temps plus chaud en route.

“Ce n’est que le pic de la saison. Il nous reste encore août, et nos modèles montrent qu’août sera plus chaud que la normale », a déclaré Phillips. “Alors attendez-vous à un déjà-vu du temps que vous avez eu le week-end à nouveau.”