Une tempête de grêle apocalyptique frappe le nord de l’Italie ; circulation interrompue, personnes blessées et récoltes détruites (VIDEOS)

Des vidéos en ligne montrent de la grêle, qui a atteint la taille d’une balle de tennis, bombardant le sol au milieu de vents forts et de pluie dans un spectacle vraiment effrayant.

Des centaines de voitures se sont retrouvées coincées dans un embouteillage sur l’autoroute A1 non loin de la ville de Parme, dans le nord de l’Italie. De nombreux pare-brise ont été brisés par la grêle, obligeant les conducteurs à s’arrêter car ils ne pouvaient pas voir la route.

Plusieurs collisions ont été signalées, tandis que certaines personnes ont été légèrement blessées par des bris de verre. La circulation sur l’autoroute a été interrompue pendant plusieurs heures en raison des intempéries.

Une tempête de grêle a endommagé de nombreuses voitures aujourd’hui en Italie sur l’autoroute A1 près de #Parmehttps://t.co/JmDIHTdDwupic.twitter.com/19r3YMlhKV — Giuseppe Locatelli (@locatellicharts) 26 juillet 2021

Un propriétaire de magasin de 78 ans a été blessé dans la commune de Luzzara, à Reggio Emilia, après que le mauvais temps a fait tomber la vitrine de son magasin sur lui. L’homme a été hospitalisé avec une fracture.

Trois personnes ont également été blessées à Modène, dont deux après que leur camionnette a été heurtée par l’une des nombreuses chutes d’arbres.

La tempête de grêle a non seulement endommagé les maisons et les biens des gens, mais a également dévasté les champs, les vignobles et les vergers de la région, les dommages causés à l’agriculture étant estimés à des millions.

Mais alors que le nord de l’Italie est touché par la grêle et les tempêtes, le sud du pays souffre d’un manque de pluie depuis environ trois mois maintenant.

Des incendies de forêt, que les autorités qualifient de sans précédent, continuent de faire rage en Sardaigne, consumant plus de 20.000 hectares de forêt et détruisant lundi plusieurs fermes près de la ville de Montiferro, forçant l’évacuation d’environ 900 personnes.

#Incendi#Sardegna, senza pause l’attività dei #vigilidelfuoco nella provincia di #Oristano: opératif 60 unità a terra, col supporto aereo di 5 #canadair. Meccanisme Européen #protezionecivil attivato da @DPCgov: inviati 4 velivoli da Grecia e Francia #26lugliopic.twitter.com/piSh3hBwy6 – Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 26 juillet 2021

L’Europe a été touchée par des conditions météorologiques extrêmes cet été, avec de fortes pluies provoquant des inondations sans précédent en Allemagne, en Belgique, en Autriche et dans plusieurs autres pays dont l’Italie au début du mois, faisant au moins 217 décès, la plupart en Allemagne.

