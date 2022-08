Une tempête «apocalyptique» fait des ravages sur la plage du Delaware

Vendredi, une tempête a frappé la côte du Delaware et des vidéos capturant la même chose deviennent virales sur Internet. Les vidéos montrent des parapluies soufflés du sable à Bethany Beach dans le comté de Sussex, une petite ville des États-Unis. La zone a été immédiatement évacuée en raison du mauvais temps. Selon les témoins, la tempête est sortie “de nulle part” et l’incident a maintenant suscité des réactions sur les réseaux sociaux.

Jetez un oeil à la vidéo virale ici:

Tempête folle qui est sortie de nulle part ! Les parapluies ont volé. en espérant que personne n’a été blessé #bethanybeach #seacolony pic.twitter.com/waEZhFF82w – hbcarter (@hbcarter) 5 août 2022

Les utilisateurs se demandent comment une tempête peut apparaître sans aucun signe d’avertissement. Un utilisateur de Twitter a répondu à la vidéo en citant la négligence sur la plage. Il a dit : « C’est fou de voir tous les parapluies dans l’eau ; Je dois souligner que cette tempête ne s’est pas abattue sur Bethany Beach de nulle part. Il est si important que ces plages bénéficient d’un soutien météorologique, il y avait 20 à 25 minutes de délai avant même que les vents les plus forts n’arrivent.

Un autre utilisateur a écrit: «Ce qui m’étonne, c’est que tout le monde prétend être météorologue… ..ils ont tous des applications radar wx. Pourtant, ils peuvent voir un nuage sombre et ne sortent pas leur application pour voir ce qui se passe et dire ensuite que cela est sorti de nulle part.

« Vous pouvez obtenir des mises à jour radar minute par minute à l’endroit exact où vous vous trouvez. Nous sommes en 2022 et non en 1952. Cela n’est pas sorti de nulle part », a ajouté un autre.

Pendant ce temps, des témoins affirment que les intempéries se sont produites de manière surprenante. Selon le New York Post, des dommages importants aux structures et aux propriétés de l’île Smith ont été signalés, bien que l’on ne sache toujours pas si des résidents ou des touristes ont été blessés ou non lors de l’incident.

Selon certaines informations, la tempête est survenue un jour après que des témoins ont filmé une trombe marine frappant l’île Smith au large de la baie de Chesapeake dans le Maryland.

