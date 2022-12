Une tempête américaine massive apporte des tornades au sud, une menace de blizzard

Une grande partie du centre des États-Unis, des montagnes Rocheuses au Midwest, a été préparée mardi à des conditions de type blizzard, tandis que les États plus au sud ont vu des tornades d’une tempête massive soufflant à travers le pays.

Une zone s’étendant du Montana à l’ouest du Nebraska et au Colorado faisait l’objet d’avertissements de blizzard, et le Service météorologique national a déclaré que jusqu’à 61 centimètres de neige étaient possibles dans certaines régions de l’ouest du Dakota du Sud et du nord-ouest du Nebraska.

Pendant ce temps, de la glace et du grésil étaient attendus dans l’est des Grandes Plaines.

“On ne plaisante pas” type de tempête

Le service météorologique national des États-Unis a averti que jusqu’à environ 2,5 centimètres de glace pourraient se former et que des vents pourraient souffler jusqu’à 45 à 72 km/h dans certaines parties de l’Iowa, du Minnesota et du Dakota du Sud.

Les pannes de courant, les arbres endommagés, les chutes de branches et les conditions de déplacement dangereuses menaçaient la région.

“C’est une sorte de tempête” nous ne plaisantons pas “”, a déclaré lundi le ministère de la Sécurité publique du Dakota du Sud dans un tweet exhortant les gens à s’approvisionner en produits essentiels, puis à rester à la maison une fois que la tempête frappe.

C’est une sorte de tempête “on ne plaisante pas”. Pluie et pluie verglaçante suivies de neige abondante et de vents violents. Tenez-vous au courant des dernières prévisions. Reconsidérez tout projet de voyage. Ayez suffisamment de fournitures à la maison, y compris les médicaments sur ordonnance et toutes les autres nécessités. #keepSDsafe pic.twitter.com/nvgyyaxCiV —@SDPublicSafety

Des portions de l’Interstate 90 et de l’Interstate 29 à travers le Dakota du Sud devaient être fermées mardi en milieu de matinée en raison de “pluie verglaçante, d’importants totaux de neige, d’une faible visibilité, de neige soufflée et de vents violents”, a déclaré le ministère des Transports de l’État. Les autoroutes secondaires deviendront probablement “impraticables”, a-t-il déclaré.

Plus au sud, des tornades, des vents violents, de la grêle et des inondations soudaines étaient attendus mardi, l’est du Texas, une grande partie de la Louisiane et l’ouest du Mississippi étant les plus à risque de violentes tempêtes.

Tôt mardi, des avertissements de tornade ont été émis dans certaines parties du centre de l’Oklahoma et du nord du Texas.

Des dommages ont été signalés dans la ville de Wayne, dans l’Oklahoma, après que le service météorologique a averti d’une “tornade confirmée” peu après 5 heures du matin mardi.

Des séquences vidéo de la chaîne de télévision d’Oklahoma KOCO ont montré des dommages importants à une maison à Wayne, à environ 72 kilomètres au sud d’Oklahoma City.

Au Texas, au moins deux tornades ont été repérées le long du bord avant de la tempête alors qu’elle se dirigeait vers la région métropolitaine de Dallas-Fort Worth mardi matin, bien que l’étendue des dégâts n’ait pas été immédiatement connue.

La menace de temps violent se poursuit mercredi pour la Louisiane, le Mississippi, l’Alabama et le Florida Panhandle, selon le Storm Prediction Center de Norman, Okla.

Le même système déverse de la neige dans la Sierra Nevada

“Ce sera une semaine chargée pendant que ce système se déplacera à travers le pays”, a déclaré Marc Chenard, météorologue au siège du service météorologique à College Park, dans le Maryland.

Le temps fait partie du même système qui a déversé de la neige abondante dans la Sierra Nevada au cours du week-end avant de se déplacer vers l’est.

L’officier de la California Highway Patrol, Mike Eshleman, informe un conducteur qu’il peut continuer sur l’autoroute 2 dans son véhicule à quatre roues motrices alors que de fortes chutes de neige tombent près de Wrightwood, en Californie, lundi. (Will Lester / Le registre du comté d’Orange / L’Associated Press)

Dans le nord de l’Utah, un bus touristique s’est écrasé lundi matin alors que la neige et les températures glaciales couvraient la région. Le bus s’est renversé sur le côté à Tremonton après que le conducteur a perdu le contrôle en changeant de voie, a déclaré la Highway Patrol de l’État dans un communiqué. La patrouille routière a déclaré que 23 passagers avaient été blessés, dont certains grièvement.

Des milliers d’étudiants des communautés amérindiennes du Wyoming, du Nebraska et des Dakotas se rendaient à Rapid City, SD, pour le Lakota Nation Invitational de cette semaine, un événement sportif au lycée. Brian Brewer, l’un des organisateurs, a déclaré qu’il avait exhorté les écoles et les participants à voyager tôt.

“Nous leur avons dit avec cette tempête à venir – si vous partez demain, il y a de fortes chances que vous n’y parveniez pas”, a-t-il déclaré lundi.

Dans le nord de la Californie, la plupart des autoroutes de montagne avaient rouvert lundi. Les avertissements restants dans les montagnes du sud de la Californie ont expiré lundi soir, a indiqué le service météorologique.

À plus d’une semaine de l’hiver, il s’agissait de la dernière tempête automnale à apporter des précipitations importantes en Californie, qui fait face aux effets d’années de sécheresse qui ont suscité des appels à la conservation de l’eau.

Le UC Berkeley Central Sierra Snow Lab au nord-ouest du lac Tahoe a signalé que la tempête avait laissé tomber 138,5 centimètres de neige.

Le manteau neigeux de la Sierra, qui est en moyenne à son apogée le 1er avril, est normalement une source d’eau importante lorsqu’il fond au printemps. Tout au long de la sécheresse, les experts ont mis en garde contre l’optimisme concernant les tempêtes de début de saison, car le changement climatique rend rares les conditions autrefois moyennes.

L’année dernière, une puissante tempête de rivière atmosphérique a déversé d’énormes quantités de pluie sur la Californie en octobre et une étendue humide en décembre a laissé des parties de la Sierra Nevada enfouies dans la neige. Ensuite, l’État a connu son mois de janvier à avril le plus sec jamais enregistré.