“Une telle conduite anti-démocratique doit cesser”, déclare le juge en assignant à résidence un homme pour avoir menacé Justin Trudeau

Un homme de Kitchener, en Ontario, qui a plaidé coupable d’avoir proféré des menaces contre le premier ministre Justin Trudeau lors d’un arrêt de la campagne électorale fédérale de 2021 a été condamné jeudi à une peine avec sursis de deux mois, à un an de probation et à 100 heures de travaux d’intérêt général.

Thomas Dyer, 32 ans, a été aperçu lors de l’événement du 29 août 2021 près de Cambridge, en Ontario, tenant une affiche représentant un bourreau conduisant le chef libéral à un nœud coulant, selon des documents judiciaires, suggérant qu’il a également “exprimé des actes violents et antigouvernementaux”. les pensées.” L’événement de la campagne électorale fédérale a été retardé en raison de la manifestation.

Dyer a ensuite été accusé d’avoir proféré une menace de causer la mort, pour laquelle il a plaidé coupable, et d’avoir proféré une menace de causer des lésions corporelles, qui a été retirée après la condamnation de jeudi à Kitchener.

Phrase plus forte

Lors de la détermination de la peine, le juge Craig Parry de la Cour de justice de l’Ontario a prononcé une peine plus sévère que celle demandée par la Couronne, en partie pour aider à envoyer un message au contrevenant et aux membres du public. Parry a noté que les gens au Canada ont le droit constitutionnel de recueillir et d’exprimer leurs opinions politiques et leur mécontentement à l’égard du gouvernement, mais qu’ils n’ont pas le droit de menacer la vie des politiciens en herbe et actuels.

Le procureur de la Couronne Benjamin Schnell a initialement demandé une amende de 2 000 $ et une période de probation de 18 mois, faisant référence à des cas dans lesquels une conduite similaire a été évaluée. L’avocat de Dyer, Nicolas Wansbutter, a demandé qu’au lieu d’une amende, le juge envisage des travaux d’intérêt général, car ce serait “plus significatif”.

La Couronne et la défense ont convenu qu’une peine d’emprisonnement n’était pas nécessaire.

Cependant, Parry a qualifié la proposition de la Couronne de “trop ​​indulgente”, affirmant qu’elle n’envoyait pas suffisamment le message nécessaire au grand public.

Parry a fait référence à la déclaration de Dyer selon laquelle il exerçait son droit démocratique à la liberté d’expression, mais a déclaré que sa conduite dépassait “à pas de géant” ses droits à la liberté d’expression et de réunion.

“Les manifestations illégales ne seront pas tolérées”

Parry a déclaré que parce que l’événement du Premier ministre devait être retardé, Dyer a également menacé les droits des autres.

« Il a risqué d’entraver une composante essentielle du système électoral et menacé la vie d’un être humain qui était chef de l’État… À mon avis, ce tribunal a l’obligation d’exprimer en termes non équivoques que la violence et les manifestations illégales ne seront pas tolérées », a déclaré Parry, notant le parti politique et l’affiliation de la personne menacée n’a pas d’importance.

“Le tribunal doit dénoncer une telle conduite et dissuader les autres d’imiter une telle conduite”, a ajouté le juge. “Une telle conduite anti-démocratique doit cesser.

“Comme le dit l’aphorisme : le droit de chaque personne de lever le poing doit se terminer au bout du nez d’une personne. Si cela est ignoré, nous tombons dans l’anarchie et de là vient l’autoritarisme.”

Parry a déclaré que ce type de menace a le potentiel d’interférer avec une partie cruciale de la politique électorale, ce qui pourrait avoir un impact sur la démocratie.

“Cela me suggérerait que les faits dans cette affaire se situent à une extrémité plus grave du spectre et c’est particulièrement préoccupant à la lumière des sentiments populistes qui semblent balayer le monde”, a déclaré Parry. Il a précisé plus tard que “le populisme en tant que concept politique n’est pas une infraction en soi, mais plutôt la manière violente dont il se manifeste parfois”.

Termes de la phrase

Wansbutter a déclaré que même si Dyer avait déjà un casier judiciaire pour violence, 10 ans s’étaient écoulés depuis la dernière infraction et qu’il entreprenait des initiatives de gestion de la colère et des conseils. Il subvient également aux besoins d’une famille de 10 personnes et a souffert financièrement pendant la pandémie en raison de la perte d’emploi.

Wansbutter a également mentionné les défis auxquels Dyer était confronté, notamment un grave accident de voiture en 2005 qui l’a laissé avec une lésion cérébrale post-traumatique. Wansbutter a déclaré que cela avait conduit Dyer à lutter contre la toxicomanie, le contrôle des impulsions et la colère.

Parry l’a reconnu lors de la détermination de la peine de jeudi et a accepté que Dyer s’efforçait d’améliorer son comportement.

Grâce à sa condamnation avec sursis, Dyer doit se conformer à de nombreuses conditions, notamment :

Interdiction de posséder des armes.

Doit garder la paix et le bon comportement.

Doit rester en Ontario.

Doit rester à son domicile et à sa propriété à moins de sortir à l’école, à des rendez-vous, au travail ou à des services religieux, par exemple.

La période de probation d’un an après sa peine restrictive de deux mois comprend 100 heures de travaux d’intérêt général.

Parry a réitéré que si Dyer enfreint ses conditions, il pourrait faire face à une peine de prison.

“Cette phrase implique un message envoyé non seulement à vous, mais [the] grand public sur la façon dont ils mènent toute forme de protestation », a déclaré Parry à Dyer.