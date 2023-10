Getty Images

Le récent Décret exécutif sur une intelligence artificielle sûre, sécurisée et digne de confiance publiée le 30 octobre 2023 par le président Biden constitue un moment historique dans la poursuite d’une technologie responsable. Le Décret de la Maison Blanche sur l’IA est en passe d’être sans précédent dans son ambition et sa portée, du moins de mémoire récente. Il ne s’agit pas d’une simple directive de plus ; c’est un appel à l’action crucial pour l’ensemble du gouvernement fédéral. Presque tous les départements et agences du gouvernement américain sont prêts à assumer des responsabilités spécifiques dans un délai serré. Cet effet d’entraînement devrait se répercuter sur divers secteurs économiques et influencer de manière significative le paysage mondial de l’IA. En établissant des lignes directrices pour le développement et l’utilisation fiables de l’IA, l’ordonnance place les considérations éthiques au cœur du progrès technologique.

La commande s’étend sur :

Assurer la sûreté et la sécurité de l’IA grâce à des normes de test et à une collaboration public-privé.

Protéger la confidentialité en prenant en charge des technologies améliorant la confidentialité.

Faire progresser l’équité en luttant contre la discrimination algorithmique dans des domaines comme la justice pénale.

Donner du pouvoir aux consommateurs et aux travailleurs grâce à des politiques réduisant les méfaits de l’IA.

Stimuler la concurrence et l’innovation via des investissements dans la recherche et des réformes en matière d’immigration.

Promouvoir le leadership international en matière de gouvernance de l’IA.

Ce projet aux multiples facettes équilibre l’ingéniosité et l’intérêt public. Alors que les dispositions sur la croissance des talents, le financement de la R&D et la rationalisation de l’immigration soulignent l’innovation américaine, les directives sur l’éthique et la responsabilité donnent la priorité aux personnes. Michael Berthold, PDG de KNIME et informaticien allemand renommé, m’a partagé : « Bien que l’IA conversationnelle et d’autres types d’IA aient eu un impact significatif sur les organisations, de temps en temps, les résultats de l’IA peuvent être dramatiquement incorrects. Avec la démocratisation croissante des données dans les organisations et les défauts occasionnels de l’IA dus à des préjugés et à des problèmes tels que les hallucinations, les organisations doivent travailler dur pour garantir une utilisation sûre de l’IA.

Points clés à retenir du décret sur l’intelligence artificielle sûre, sécurisée et digne de confiance

Certains des éléments déterminants de ce décret et leurs impacts potentiels comprennent :

Afflux de talents : L’assouplissement des obstacles à l’immigration pour les professionnels hautement qualifiés peut conduire à un vivier de talents plus riche aux États-Unis, accélérant potentiellement les innovations en matière d’IA dans tous les secteurs, y compris les médias sociaux.

Gestion des risques dans les achats d’IA : L’accent mis sur la gestion des risques lorsque les agences gouvernementales achètent de l’IA fait allusion à une tendance plus large de l’industrie vers un déploiement prudent de l’IA, garantissant que la sécurité et l’éthique ne sont pas compromises.

Normes de sûreté et de sécurité de l’IA : De nouvelles normes dicteront la manière dont l’IA sera conçue et déployée. Le respect de ces normes atténuera non seulement les risques, mais pourrait également constituer un différenciateur sur le marché.

Transparence grâce au partage des tests de sécurité : Le partage des résultats des tests de sécurité avec la version préliminaire du gouvernement pourrait créer un précédent en matière de transparence, influençant la confiance des consommateurs et la bonne volonté réglementaire.

Faire face aux perturbations du marché du travail : Une directive visant à étudier le soutien aux travailleurs déplacés par l’IA pourrait faire allusion à une approche équilibrée de l’automatisation, garantissant la stabilité sociétale parallèlement au progrès technologique.

Lutter contre la discrimination fondée sur l’IA : Une position ferme contre la discrimination liée à l’IA nécessite de réévaluer les algorithmes pour détecter les biais inhérents, ce qui est particulièrement crucial pour les plateformes de médias sociaux et les applications d’IA destinées au public.

Alimenter l’innovation et la concurrence : Des initiatives telles que la National AI Research Resource pourraient stimuler les progrès de l’IA, ouvrant potentiellement de nouvelles voies d’investissement et de concurrence.

Utilisation de l’IA par le gouvernement : Les lignes directrices pour l’utilisation de l’IA par les gouvernements pourraient modéliser la manière dont les entreprises pourraient déployer l’IA de manière éthique et efficace, conduisant potentiellement à des économies de coûts et à une efficacité opérationnelle.

Impact réglementaire immédiat : La force exécutoire immédiate du décret souligne une position réglementaire proactive, exhortant les entreprises à aligner rapidement leurs stratégies d’IA sur l’évolution du cadre juridique.

Une étape importante pour une IA responsable

Cette ordonnance donne l’exemple aux entreprises pour renforcer la confiance et la bonne volonté ; comme l’explique Michael Berthold : « Ce décret de l’administration Biden – bien que destiné aux organisations fédérales – suit des plans similaires d’autres pays et de l’UE et constitue une étape importante vers une utilisation responsable de l’IA. Il obligera de nombreuses organisations à réévaluer leurs propres processus. et comment ils exploitent la technologie de manière éthique.

Face aux inquiétudes croissantes concernant les risques liés à l’IA, l’ordonnance met l’accent sur la transparence et la responsabilité. Son urgence pourrait façonner la philosophie d’entreprise sur les technologies émergentes. Cela incite les entreprises à réfléchir et à orienter leurs efforts en matière d’IA vers des valeurs démocratiques.

Les dispositions visant à stimuler l’innovation continue équilibrent l’éthique et le progrès. Dans l’ensemble, cette commande accélère l’IA responsable. Il s’agit d’une étape importante dans l’intégration de l’IA éthique, avec des leçons pour les entreprises du monde entier.

Comment le décret de l’administration Biden se compare-t-il à la loi européenne sur l’IA ?

Le Le projet de loi sur l’intelligence artificielle de l’UE adopte une approche similaire basée sur les risques pour réglementer l’IA. Il existe cependant quelques différences essentielles :

La loi de l’UE définit étroitement l’IA à haut risque à réglementer, tandis que l’ordonnance américaine couvre tous les domaines de l’IA.

Les évaluations de conformité obligatoires et l’approbation de l’UE caractérisent l’approche de l’UE en matière d’IA à haut risque. Les États-Unis comptent davantage sur les divulgations volontaires au gouvernement.

La loi européenne fait preuve de prudence concernant des utilisations telles que le score social et la reconnaissance faciale, contrairement à l’ordonnance américaine, qui se concentre sur la prévention des dommages sans interdictions.

L’ordre américain met fortement l’accent sur la recherche et le talent, contrairement à l’approche discrète de la loi européenne sur la R&D et les compétences.

Même si tous deux envisagent une collaboration internationale, l’ordre américain doit être plus explicite dans la participation des organismes internationaux.

Alors que l’ordonnance américaine a une portée plus large, la loi européenne adopte une approche davantage axée sur la conformité. Les deux visent à équilibrer innovation et responsabilité, mais diffèrent dans leurs stratégies réglementaires. En tant que puissances technologiques démocratiques, un leadership commun en faveur d’une IA digne de confiance aura un impact à l’échelle mondiale. Si leurs approches convergent, cela pourrait placer la barre en matière de technologie éthique dans le monde entier.

La voie à suivre

Le décret du président Biden indique que l’innovation responsable est désormais un impératif et non une réflexion après coup. Cela renforce l’éthique en tant que priorité de conception, et pas seulement comme mesure de contrôle des dommages.

Cependant, son véritable test sera une mise en œuvre efficace sur le terrain. Si elle parvient à traduire les principes en pratiques, elle fera passer le message selon lequel l’intelligence artificielle doit s’aligner sur l’intelligence morale. Bien faire les choses est vital pour une civilisation basée sur l’IA, où la dignité humaine et les valeurs démocratiques continuent de compter.

Combler les lacunes pour une mise en œuvre efficace

La mise en œuvre dans le monde réel déterminera l’impact de la commande. Michael Berthold note également : « En fonction de la criticité de l’application, les entreprises doivent établir des garde-fous en maintenant le contrôle de la prise de décision, ajouter des lignes directrices qui seront ensuite appliquées avant que le résultat ne soit utilisé, ou s’assurer qu’il y a toujours un humain impliqué dans tout processus impliquant l’IA. les technologies.” Les principales priorités comprennent :