Une technologie photovoltaïque basée sur Bill Gates qui pourrait être l’avenir de l’énergie solaire

En 1839, le scientifique allemand Gustav Rose partit en prospection dans les montagnes de l’Oural et découvrit un minéral sombre et brillant. Il a nommé le titanate de calcium « perovskite » d’après le minéralogiste russe Lev Perovski. Le minéral était l’un des nombreux que Rose a identifié pour la science, mais près de deux siècles plus tard, les matériaux partageant la structure cristalline de la pérovskite pourraient transformer l’énergie durable et la course contre le changement climatique en augmentant considérablement l’efficacité des panneaux solaires commerciaux.

Les panneaux solaires ont représenté près de 5% de la production d’énergie aux États-Unis l’année dernière, soit près de 11 fois plus qu’il y a 10 ans et suffisamment pour alimenter environ 25 millions de foyers. C’est également la source d’énergie nouvelle qui connaît la croissance la plus rapide, représentant 50 % de toute la nouvelle production d’électricité ajoutée en 2022. Mais presque tous les modules solaires utilisés aujourd’hui dans la production d’électricité sont constitués de panneaux conventionnels à base de silicium fabriqués en Chine, une technologie qui a peu évolué depuis la découverte des cellules au silicium dans les années 1950.

Autres matériaux utilisés, comme l’arséniure de gallium, le séléniure de cuivre, d’indium et de gallium et le tellurure de cadmium – ce dernier étant la clé de la plus grande entreprise solaire américaine Premier Solaire ‘s croissance – peut être très coûteux ou toxique. Les partisans des cellules solaires à base de pérovskite affirment qu’elles peuvent surpasser le silicium d’au moins deux façons et accélérer les efforts dans la course à la lutte contre le changement climatique. Cette semaine, First Solar a annoncé le acquisition de l’acteur européen de la technologie pérovskite Evolar.

Les limites du silicium des cellules solaires

Les cellules photovoltaïques convertissent les photons de la lumière du soleil en électricité. Mais tous les photons ne sont pas identiques. Ils ont différentes quantités d’énergie et correspondent à différentes longueurs d’onde dans le spectre solaire. Les cellules en pérovskites, qui font référence à divers matériaux avec des structures cristallines ressemblant à celles du minéral, ont un coefficient d’absorption plus élevé, ce qui signifie qu’elles peuvent capter une plus large gamme d’énergies de photons sur le spectre de la lumière solaire pour fournir plus d’énergie. Alors que les cellules de silicium commerciales standard ont des rendements d’environ 21 %, les cellules de pérovskite de laboratoire ont des rendements allant jusqu’à 25,7 % pour celles basées sur la pérovskite seule, et jusqu’à 31,25% pour ceux qui sont combinés avec du silicium dans une cellule dite en tandem. Pendant ce temps, alors même que l’efficacité du silicium a augmenté, les cellules à jonction unique sont confrontées à une barrière théorique d’efficacité maximale de 29 %, connue sous le nom de limite de Shockley-Queisser ; leur limite pratique est aussi basse que 24 %.

De plus, les cellules pérovskites peuvent être plus durables à produire que le silicium. Une chaleur intense et de grandes quantités d’énergie sont nécessaires pour éliminer les impuretés du silicium, ce qui produit beaucoup d’émissions de carbone. Il doit également être relativement épais pour fonctionner. Les cellules de pérovskite sont très fines – moins de 1 micromètre – et peuvent être peintes ou pulvérisées sur des surfaces, ce qui les rend relativement peu coûteuses à produire. Une analyse de l’Université de Stanford en 2020 d’une méthode de production expérimentale a estimé que les modules de pérovskite pouvaient être fabriqués pour seulement 25 cents par pied carré, contre environ 2,50 $ pour l’équivalent en silicium.

« Les industries mettront en place des lignes de production dans les usines pour la commercialisation de leurs cellules solaires avant 2025 », déclare Tsutomu Miyasaka, professeur d’ingénierie à l’Université Toin de Yokohama, qui a signalé la création de la première cellule solaire pérovskite en 2009. « Non seulement pour une utilisation dans l’énergie solaire extérieure panneaux mais aussi des dispositifs d’alimentation IoT intérieurs, qui constitueront un gros marché pour les dispositifs photovoltaïques à pérovskite car ils peuvent fonctionner même sous un faible éclairage. »

Soutenir la technologie climatique de nouvelle génération

Des entreprises du monde entier commencent à commercialiser des panneaux de pérovskite. CubicPV, basée dans le Massachusetts et le Texas, développe des modules en tandem depuis 2019, et ses bailleurs de fonds incluent Breakthrough Energy Ventures de Bill Gates. La société affirme que ses modules sont formés d’une couche inférieure de silicium et d’une couche supérieure de pérovskite et que leur efficacité atteindra 30 %. Leur avantage, selon le PDG Frank van Mierlo, est la chimie de la pérovskite de l’entreprise et sa méthode de fabrication à faible coût pour la couche de silicium qui rend l’approche en tandem économique.

Le mois dernier, le ministère de l’Énergie a annoncé que CubicPV serait le principal participant de l’industrie dans un nouveau centre de recherche du Massachusetts Institute of Technology qui exploitera l’automatisation et l’IA pour optimiser la production de panneaux tandem. Pendant ce temps, CubicPV est sur le point de décider de l’emplacement d’une nouvelle usine de plaquettes de silicium de 10 GW aux États-Unis, une décision qui, selon elle, accélérera le développement en tandem.

« Tandem extrait plus d’énergie du soleil, ce qui rend chaque installation solaire plus puissante et accélère la capacité du monde à freiner les pires impacts du changement climatique », a déclaré Van Mierlo. « Nous pensons qu’au cours de la prochaine décennie, toute l’industrie passera au tandem. »