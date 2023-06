Une technologie nasale de pointe pourrait inaugurer une nouvelle ère de la médecine

« C’est un tissu très accessible et il y a beaucoup de circulation sanguine », a déclaré Smyth. « La vitesse d’apparition peut souvent être aussi rapide que les injections, parfois même plus rapide. »

Le revêtement complet de cette cavité avec des médicaments peut entraîner une absorption rapide et efficace, faisant de la chambre interne du nez une cible attrayante pour l’administration de médicaments.

« La taille de la cavité nasale est à peu près la même qu’un grand mouchoir », a déclaré Hugh Smyth, PhD, professeur de pharmacie moléculaire et d’administration de médicaments à l’Université du Texas à Austin.

Le résultat : un jour, les thérapies par inhalation pourraient être aussi routinières que d’avaler des pilules.

La voie nasale est rapide, sans aiguille et conviviale, et elle nécessite souvent une dose plus faible que les autres méthodes, car le médicament ne‘t doivent passer par le tube digestif, perdant de leur puissance pendant la digestion.

Mais il y a des défis.

À quel point cela peut-il être dur?

Les pulvérisateurs nasaux à l’ancienne, pour la plupart inchangés depuis les années 1800, ne sont pas faits pour être administrés par le nez profond. « La technologie est relativement limitée parce que vous‘Je viens d’avoir une seule buse de pulvérisation », a déclaré Michael HindléPhD, professeur de pharmacie à la Virginia Commonwealth University.

Ces appareils traditionnels (similaires aux pulvérisateurs de parfum) ne poussent pas systématiquement les médicaments au-delà des sections inférieures à médianes à l’intérieur du nez, appelées valve nasale – s’ils le font du tout : dans un 2020 Rhinologie étudeles sprays nasaux conventionnels n’atteignaient que ce premier segment du nez, un endroit moins qu’idéal pour atterrir.

À l’intérieur de la valve nasale, la surface ressemble à de la peau et n’absorbe pas très bien. Sa conception étroite ralentit le flux d’air, empêchant les particules de se déplacer vers des régions plus profondes, où les tissus sont vasculaires et poreux comme les poumons.