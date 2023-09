Une technologie moderne de traitement numérique de la lumière pour imprimer en 3D des puces microfluidiques

Cet article a été révisé selon Science X processus éditorial

et Stratégies.

Éditeurs ont mis en avant les attributs suivants tout en assurant la crédibilité du contenu : faits vérifiés publication évaluée par des pairs source fiable relire D’accord!

par Thamarasee Jeewandara, Phys.org



Schéma montrant le principe de conception du processus de fabrication du DZC-VPP. a) Image schématique montrant la configuration de l’appareil DZC-VPP. b) Conception CAO de l’impression par lots. c) Photographie de productions d’impression par lots. La barre d’échelle est de 1 cm. d) Vues orthographiques de la structure du canal (axe xy) et de la conception de la puce microfluidique drop-maker avec la couche inférieure (hauteur : b μm), la couche de canal (hauteur : h μm, largeur : h μm), la couche de connexion (hauteur : h μm). c μm) et la couche de toiture (hauteur : a μm). e) La conception du processus de DZC-VPP. Fabrication des couches inférieures (i) et des couches de canaux (ii) à l’aide du processus DLP conventionnel en étapes égales. iii. Fabrication de la première couche de liaison mur-toiture, dans laquelle la dose UV est égale à la couche inférieure ; iv. Fabrication de la première couche de liaison caniveau-toiture à dose critique ; v. Fabrication de la couche de connexion mur-toit ultérieure ; vi. Réalisation de la couche de connexion canal-toit ultérieure ; vii. Fabrication des couches de toiture selon le procédé DLP conventionnel Crédit : Microsystèmes et nano-ingénierie (2023). DOI : 10.1038/s41378-023-00542-y × fermer

Schéma montrant le principe de conception du processus de fabrication du DZC-VPP. a) Image schématique montrant la configuration de l’appareil DZC-VPP. b) Conception CAO de l’impression par lots. c) Photographie de productions d’impression par lots. La barre d’échelle est de 1 cm. d) Vues orthographiques de la structure du canal (axe xy) et de la conception de la puce microfluidique drop-maker avec la couche inférieure (hauteur : b μm), la couche de canal (hauteur : h μm, largeur : h μm), la couche de connexion (hauteur : h μm). c μm) et la couche de toiture (hauteur : a μm). e) La conception du processus de DZC-VPP. Fabrication des couches inférieures (i) et des couches de canaux (ii) à l’aide du processus DLP conventionnel en étapes égales. iii. Fabrication de la première couche de liaison mur-toiture, dans laquelle la dose UV est égale à la couche inférieure ; iv. Fabrication de la première couche de liaison caniveau-toiture à dose critique ; v. Fabrication de la couche de connexion mur-toit ultérieure ; vi. Réalisation de la couche de connexion canal-toit ultérieure ; vii. Fabrication des couches de toiture selon le procédé DLP conventionnel Crédit : Microsystèmes et nano-ingénierie (2023). DOI : 10.1038/s41378-023-00542-y



Les méthodes de fabrication conventionnelles telles que lithographie douce et procédés de gaufrage à chaud peut être utilisé pour la bio-ingénierie de puces microfluidiques, bien qu’avec des limites, notamment la difficulté de préparer des structures multicouches, des processus de fabrication coûteux et fastidieux ainsi qu’une faible productivité.

Les scientifiques des matériaux ont introduit traitement numérique de la lumière comme approche de microfabrication rentable pour les puces microfluidiques d’impression 3D, bien que la résolution de fabrication de ces microcanaux soit limitée à une échelle inférieure à 100 microns.

Dans un nouveau rapport publié dans Microsystèmes et nano-ingénierieZhuming Luo et une équipe scientifique en génie biomédical et en génie chimique en Chine ont développé une méthode innovante de traitement numérique de la lumière.

Ils ont proposé un modèle mathématique modifié pour prédire l’irradiation UV pour la photopolymérisation de la résine et ont guidé la fabrication de microcanaux avec une résolution accrue. La méthode de microfabrication avancée peut faciliter des développements majeurs dans la formation de microcanaux précis et évolutifs, ce qui constitue une prochaine étape importante pour des applications généralisées dans les stratégies basées sur la microfluidique en biomédecine.

Puces microfluidiques

Les puces microfluidiques offrent un outil puissant pour miniaturiser les applications de culture cellulaire 3D pour les applications de criblage et de test de médicaments et les analyses d’organes sur puce. Les méthodes conventionnelles de développement de puces microfluidiques comprennent la lithographie douce et la fabrication de capillaires chauds avec un processus d’ingénierie complexe, faible productivité et coût élevé.

La bio-impression 3D a attiré une attention croissante pour concevoir et fabriquer de manière innovante des structures personnalisées à l’échelle microscopique. Les scientifiques des matériaux ont utilisé le traitement numérique de la lumière pour la photopolymérisation en cuve couche par couche afin de microfabriquer avec des résolutions allant jusqu’à des dizaines de microns avec vitesse de traitement rapide et facilité de fonctionnement.

Dans ce travail, Luo et ses collègues ont développé une nouvelle méthode de traitement numérique de la lumière pour la fabrication à haute résolution et à grande échelle de dispositifs microfluidiques par dosage et zonage de la polymérisation en cuve. L’équipe a affiné les paramètres d’impression et d’autres paramètres pour adapter avec précision la photopolymérisation des couches de résine voisines et éviter le blocage des canaux dû à une exposition excessive aux UV.

Comparé aux méthodes conventionnelles, le processus a permis le développement en un seul lot de jusqu’à 16 puces microfluidiques. La méthode actuelle peut faciliter des avancées majeures dans le développement de microcanaux précis et évolutifs, constituant ainsi une avancée significative dans le domaine des dispositifs microfluidiques en biomédecine.

Utiliser un modèle mathématique pour prédire les paramètres caractéristiques de la résine

L’équipe a régulé le dosage de l’irradiation UV en appliquant des UV par étapes sur polymériser la résine couche par couche en utilisant un modèle mathématique. Lors d’une irradiation UV pendant une durée d’exposition spécifique, les scientifiques ont polymérisé une profondeur spécifique de la solution de résine. Ensuite, à l’aide du modèle mathématique, ils ont déterminé une méthode complète pour calculer le seuil de polymérisation de la résine. Le chemin d’impression incorporé dans l’œuvre a divisé avec précision le microcanal en couche inférieure, couche de canal et couche de toit.

Justification de la conception et configuration expérimentale pour le développement de microcanaux

Sur la base des résultats, les chercheurs ont proposé une version modifiée de la stratégie d’impression par processus de lumière numérique (DLP) pour fabriquer des microcanaux sensiblement petits par photopolymérisation en cuve régulée par dosage et zonage (en abrégé DZC-VPP). Ce processus divise les microcanaux en plusieurs couches. La capacité de réguler les zones pour chaque étape de projection a permis une régulation précise de la polymérisation locale de la résine. Les scientifiques ont réussi à imprimer les canaux avec une résolution nettement plus élevée.

L’équipe a étudié la qualité d’impression de la nouvelle approche en la comparant à la méthode conventionnelle. Alors que la méthode conventionnelle conduisait à une mauvaise fidélité des canaux en raison de l’accumulation d’une exposition excessive aux UV, la nouvelle méthode offrait en revanche des microcanaux avec une fidélité d’impression considérablement améliorée pour permettre le développement de surfaces internes plus lisses au sein des microcanaux avec un impact significatif sur la manipulation des liquides. La méthode DZC-VPP est en outre hautement évolutive et rentable.



Données expérimentales de puces DZC-VPP pour la production sur mesure de microgouttelettes et de microgels. a) La photographie montre le volume d’une seule puce DZC-VPP par rapport à la pièce de monnaie, et les images au microscope montrent des modèles de flux générés dans le dispositif microfluidique à différentes tailles de canaux de 20 μm (i), 100 μm (ii) et 300. µm (iii). Les barres d’échelle mesurent 1 cm sur les photographies et 100 μm sur les images au microscope. b) Images au microscope représentatives de microgouttelettes générées par des puces DZC-VPP avec des tailles de canaux de 20 μm (i), 100 μm (ii) et 300 μm (iii). Les barres d’échelle mesurent 300 μm. c) Images microscopiques confocales représentatives de microgels générés par des puces DZC-VPP avec des tailles de canaux de 20 μm (i), 100 μm (ii) et 300 μm (iii). Les barres d’échelle mesurent 300 μm. d) Distribution de taille des microgouttelettes et des microgels générés par les puces DZC-VPP (cinq puces pour chaque échantillon) avec des tailles de canaux de 20 μm (i), 100 μm (ii) et 300 μm (iii). Crédit: Microsystèmes et nano-ingénierie (2023). DOI : 10.1038/s41378-023-00542-y × fermer

Données expérimentales de puces DZC-VPP pour la production sur mesure de microgouttelettes et de microgels. a) La photographie montre le volume d’une seule puce DZC-VPP par rapport à la pièce de monnaie, et les images au microscope montrent des modèles de flux générés dans le dispositif microfluidique à différentes tailles de canaux de 20 μm (i), 100 μm (ii) et 300. µm (iii). Les barres d’échelle mesurent 1 cm sur les photographies et 100 μm sur les images au microscope. b) Images au microscope représentatives de microgouttelettes générées par des puces DZC-VPP avec des tailles de canaux de 20 μm (i), 100 μm (ii) et 300 μm (iii). Les barres d’échelle mesurent 300 μm. c) Images microscopiques confocales représentatives de microgels générés par des puces DZC-VPP avec des tailles de canaux de 20 μm (i), 100 μm (ii) et 300 μm (iii). Les barres d’échelle mesurent 300 μm. d) Distribution de taille des microgouttelettes et des microgels générés par les puces DZC-VPP (cinq puces pour chaque échantillon) avec des tailles de canaux de 20 μm (i), 100 μm (ii) et 300 μm (iii). Crédit: Microsystèmes et nano-ingénierie (2023). DOI : 10.1038/s41378-023-00542-y



Stabilité mécanique des matériaux développés

Luo et ses collègues ont ensuite étudié la stabilité mécanique des dispositifs microfluidiques conçus avec la nouvelle méthode DZC-VPP et l’ont de nouveau comparé au processus conventionnel. Bien que la stabilité mécanique soit cruciale pour que les puces microfluidiques puissent tolérer une pression de liquide élevée, les deux matériaux ont présenté des courbes contrainte-déformation similaires.

La puce fabriquée par DZC-VPP a montré une contrainte de fracture et une déformation significativement plus élevées que la puce DLP, ce qui indique que la nouvelle stratégie a amélioré à la fois la résolution d’impression et la stabilité mécanique des puces microfluidiques conçues.

Générer des gouttelettes et des microgels et encapsuler des cellules avec des microgels

Pour réaliser la génération microfluidique de gouttelettes, les scientifiques ont utilisé de l’eau pure comme phase aqueuse et une émulsion huile-glycol pour créer des gouttelettes aqueuses monodispersées. L’équipe a encapsulé les cellules avec des microgels dans les puces fabriquées en utilisant le système alginate. À prévenir la cytotoxicité dans l’instrument, les chercheurs ont testé la biocompatibilité des puces à l’aide de microgels chargés de cellules.

Les deux Cellules HeLa et cellules mésenchymateuses de rat utilisé dans l’étude a conservé la viabilité cellulaire après encapsulation pour proliférer progressivement en amas de cellules, indiquant la nature biofriendly du dispositif microfluidique conçu par DZC-VPP. La méthode est également la mieux adaptée à d’autres applications liées aux cellules, notamment le développement de instruments d’orgue sur puce.

Par rapport au processus d’impression numérique conventionnel, la nouvelle méthode DC-VPP peut réguler la profondeur de pénétration des UV pour la photopolymérisation de la résine. Les résultats ont mis en évidence la fiabilité du nouveau procédé d’impression haute résolution pour fabriquer des puces microfluidiques imprimées en 3D.

Perspectives

De cette manière, Zhuming Luo et l’équipe de recherche ont développé une nouvelle méthode de photopolymérisation en cuve régulée par dosage et zonage (en abrégé DZC-VPP) pour imprimer en 3D des microcanaux avec une résolution et une stabilité mécanique améliorées. L’équipe y est parvenue en proposant un modèle mathématique pour prédire l’irradiation UV accumulée pour la polymérisation de la résine, comme guide pour concevoir et imprimer les microcanaux.

En utilisant cette approche, l’équipe a imprimé un microcanal avec une lithographie douce conventionnelle ou un gaufrage à chaud pour générer des gouttelettes monodispersées à haut débit et des microgels chargés de cellules. Cette méthode de microfabrication très efficace représente une étape clé pour la fabrication à haute résolution et à grande échelle de dispositifs microfluidiques destinés à des applications généralisées.

Plus d’information:

Zhiming Luo et al, Impression 3D par traitement numérique de la lumière pour puces microfluidiques avec une résolution améliorée via une photopolymérisation en cuve contrôlée par dosage et zonage, Microsystèmes et nano-ingénierie (2023). DOI : 10.1038/s41378-023-00542-y Fei Shao et al, Encapsulation microfluidique de cellules uniques par des microgels d’alginate utilisant une stratégie de déclenchement-gélifiée, Frontières de la bioingénierie et de la biotechnologie (2020). DOI : 10.3389/fbioe.2020.583065 Informations sur la revue :

Microsystèmes et nano-ingénierie