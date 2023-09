Une technologie « de type Fitbit » aide les agriculteurs à suivre la santé du bétail

TURNER, Maine- Fermes Brigeen est détenue et exploitée par une seule famille depuis près de 250 ans. La propriétaire Betsy Bullard, agricultrice de 10e génération, a déclaré que même si peu de choses ont changé à la ferme, la technologie innovante a changé.

Plus de 500 vaches de Brigeen Farms portent un collier de type Fitbit pour surveiller en permanence leur santé, en suivant des éléments tels que le nombre de minutes qu’elles mâchent par jour.

« [It] nous aide à être plus efficaces… et plus réactifs quant à la façon dont nous prenons soin d’eux », a-t-elle déclaré.

Les données, qui sont collectées sur une moyenne de sept jours pour créer un rapport de santé de base d’une vache, entrent dans un système personnalisable que Bullard vérifie chaque matin.

« C’est un peu comme aller chez le médecin où vous avez un dossier sur tout », a déclaré Bullard. « Si mon vétérinaire doit venir ici pour examiner un groupe particulier de vaches, je peux simplement en dresser une liste. »

Les données aident les agriculteurs à gérer leurs vaches avec plus de soin, car elles leur permettent de travailler plus efficacement et d’être plus réactifs en ce qui concerne la santé de leur bétail.

« Nous pouvons consulter une liste dès le départ et dire: ‘Eh bien, peut-être que ces trois vaches, leur activité ou leur mastication sont assez différentes de celles d’hier. Nous devrions d’abord y jeter un œil' », a-t-elle déclaré.

La vétérinaire de la ferme, Meghan Flanagan, a déclaré que ce dossier est particulièrement utile lorsqu’il s’agit de modifier leur régime alimentaire.

« Nous essayons vraiment d’aller jusqu’au moindre détail dans une ferme qui est déjà bien gérée », a déclaré Flanagan. « Vous examinez également un ensemble de données collectées en continu et qui peuvent vous montrer des changements subtils. »

Avant cette technologie, Bullard a déclaré qu’ils devaient s’appuyer sur l’observation personnelle pour remarquer l’activité d’une vache, l’observation visuelle de quelque chose pouvant ne pas fonctionner avec la santé d’une vache.

Bullard a déclaré que les vaches de sa ferme portaient ces colliers de rumination depuis environ 10 ans, mais qu’au fil du temps, la technologie a progressé, les rendant plus précis et plus spécifiques.

Plus d’histoires du NEWS CENTER Maine

Pour les dernières nouvelles, la météo et les alertes de trafic, téléchargez l’application mobile NEWS CENTER Maine.