Une technologie de chauffage océanique vieille de 140 ans pourrait fournir aux îles une énergie illimitée

Une startup basée au Royaume-Uni cherche à insuffler une nouvelle vie à une technologie centenaire qui pourrait alimenter les nations insulaires tropicales avec une énergie renouvelable pratiquement illimitée et constante.

Connue sous le nom de conversion de l’énergie thermique des océans ou « OTEC », cette technologie a été inventée pour la première fois en 1881 par physicien français Jacques Arsène d’Arsonval. Il a découvert que la différence de température entre les eaux de surface réchauffées par le soleil et les profondeurs froides de l’océan pourrait être exploitée pour produire de l’électricité.

Les systèmes OTEC transfèrent la chaleur des eaux de surface chaudes pour évaporer un fluide à faible point d’ébullition comme l’ammoniac, créant ainsi de la vapeur qui entraîne une turbine pour produire de l’électricité. En refroidissant et en se condensant au contact de l’eau de mer froide pompée des profondeurs de l’océan, la vapeur complète le cycle énergétique.

Comment ça fonctionne:

En théorie, OTEC a le potentiel de produire au moins 2 000 GW à l’échelle mondiale, rivalisant avec la capacité combinée de toutes les centrales électriques au charbon du monde. Et contrairement à de nombreuses énergies renouvelables, il s’agit d’une source d’énergie de base, ce qui signifie qu’elle peut fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans fluctuation de la production.

Cependant, les barrières technologiques, le manque de financement et la montée fulgurante des formes d’énergie renouvelables moins coûteuses ont largement relégué l’OTEC à l’écart. À l’échelle mondiale, seules deux petites centrales de démonstration alimentent actuellement le réseau en énergie : une de 100 kW à Hawaï et une autre de taille similaire au Japon. Cela représente à peine l’énergie nécessaire pour alimenter une centaine de foyers.

Problèmes de canalisation

Pour que l’OTEC fonctionne, il faut une différence de température entre l’eau chaude et l’eau froide d’environ 20 degrés Celsius. On ne le trouve que sous les tropiques, ce qui n’est pas un problème en soi.

Le véritable inconvénient est qu’une usine OTEC a besoin d’un approvisionnement constant en grandes quantités d’eau froide provenant d’environ 1 000 mètres sous la surface pour fonctionner efficacement. Cela signifie construire un tuyau métallique monumental et résistant aux tempêtes, d’un type qui, tout simplement, est extrêmement coûteux. Juste pour créer une modeste centrale de 1 MW, le tuyau à lui seul pourrait coût entre 60 et 80 millions de dollars. Fou à titre de comparaison, le coût de mise en place d’un équivalent ferme solaire varie entre 800 000 $ et 1,36 million de dollars.

Pourtant, une startup basée au Royaume-Uni ne se laisse pas décourager par ces barrières de coûts apparemment insurmontables. Pour Global OTEC, qui porte bien son nom, le moment est venu pour une renaissance de l’énergie océanique.

La société développe une plate-forme offshore OTEC à l’échelle commerciale qui vise spécifiquement à éloigner les petites nations insulaires du carburant diesel et à les privilégier vers une énergie de base propre. Baptisée Dominique, la structure pourrait générer 1,5 MW une fois opérationnelle. La barge devrait être installée au large de l’archipel africain de São Tomé et Príncipe en 2025.

Apprendre des erreurs du passé

Global OTEC a choisi une conception de barge flottante car les usines terrestres OTEC « nécessitent plusieurs tuyaux de plusieurs kilomètres fixés au fond marin » pour faciliter l’acquisition et l’évacuation en toute sécurité de l’eau. En revanche, les plates-formes offshore nécessitent simplement un grand tuyau d’eau froide descendant directement dans les profondeurs de l’océan, ce qui réduit les coûts.

Une image générée par ordinateur de la centrale thermique océanique offshore « Dominique » de Global OTEC. Crédit : OTEC mondial

« L’histoire est un enseignement important et nous sommes déterminés à en tirer des leçons », a déclaré Grech. “L’échec des précédents projets OTEC met en évidence les domaines dans lesquels nous devons faire preuve de prudence”, a-t-il déclaré. En juin, l’entreprise a obtenu une certification de conception clé pour la technologie des conduites froides de la structure, une étape importante vers la viabilité.

Les îles tropicales dépendent largement des combustibles fossiles importés, mais, grâce à leur richesse en soleil, vent et vagues, elles disposent d’un énorme potentiel d’énergie renouvelable. Pour Grech, la technologie de l’énergie thermique océanique est idéale pour fournir à ces nations insulaires une énergie de base, aux côtés d’énergies renouvelables moins chères mais plus intermittentes comme l’éolien et le solaire.

Même si Global OTEC est confiant dans son approche, la technologie n’a pas encore fait ses preuves à cette échelle. Et au moment de la rédaction de cet article, on ne sait toujours pas exactement d’où proviendra l’argent nécessaire à l’installation de Dominique. Pourtant, avec l’accélération du changement climatique – et les nations insulaires parmi les plus vulnérables à ses impacts – tenter d’exploiter la chaleur des océans à une échelle commerciale vaut sûrement, à tout le moins, le coup.