Une technique parentale à la mode utilisée par des millions de personnes pourrait retarder le développement des bébés et causer un « problème de santé publique », avertissent les experts

Les parents feront tout pour endormir leur bébé, mais les experts mettent en garde contre la tendance populaire qui consiste à utiliser le « bruit blanc ».

Le bruit ressemble à celui d’une télévision ou d’une radio statique, et qu’il provienne d’une machine ou d’une application téléphonique, il est de plus en plus populaire, jusqu’à un tiers des parents utilisant une sorte de bruit de fond comme aide au sommeil pour leurs nourrissons.

Les professionnels du sommeil et les influenceurs parentaux affirment qu’un son de fond constant aide le cerveau à moins se concentrer sur les bruits soudains et perturbateurs qui pourraient perturber la concentration ou les réveiller.

Mais récemment, les experts se sont rendu compte que le bruit blanc et les bruits roses ou bruns similaires pouvaient faire plus de mal que de bien au développement du langage des enfants.

Cela pourrait même conduire à un « problème de santé publique », selon le Dr April Benasich, experte mondiale du sommeil à l’Université Rutgers.

Les travaux du Dr April Benasich sur les nourrissons suscitent des inquiétudes quant à l’effet que le bruit blanc pourrait avoir sur leur développement linguistique

UN enquête Selon une étude réalisée par The Sleep Doctor, 37 % des parents ont déclaré que leurs enfants avaient besoin d’un bruit de fond pour s’endormir. La méthode la plus populaire (45 %) était le bruit blanc.

Le Dr Benasich, qui est également directeur du laboratoire d’études sur la petite enfance de Rutgers, a déclaré à DailyMail.com que l’utilisation de ce son pour les bébés pourrait perturber la formation de leurs compétences linguistiques, qui commence avant même leur naissance.

Le ton monotone du bruit blanc peut interférer avec la « cartographie acoustique » d’un enfant, le réseau cérébral qui aide les bébés à comprendre et à apprendre le langage.

Le cerveau des bébés interprète constamment chaque son pour établir des réseaux linguistiques, et ils enregistrent les sons répétés pour déterminer ce qu’il est important d’écouter et développer leur langue maternelle.

Le cerveau d’un nourrisson peut différencier les variations de sons qui se produisent en un dixième de milliseconde, ce qui aide le cerveau à se concentrer sur la plus petite unité de langage et favorise les connexions cérébrales pour traiter les sons.

Le Dr Benasich, qui a travaillé avec 5 000 familles dans son laboratoire, a déclaré à DailyMail.com : «[The brain] il ne sait pas exactement ce qu’il va écouter, mais il écoute des sons acoustiques.

« Les jeunes enfants peuvent entendre les différences entre chaque son du monde… des sons qui sont de minuscules changements. »

Bien qu’il soit important d’entendre ces variations acoustiques lorsqu’un enfant est éveillé, cela est particulièrement vital lorsque les bébés dorment, a déclaré le Dr Benasich, car c’est à ce moment-là que se produit la majeure partie de la neuroplasticité du cerveau – la capacité d’évoluer et de s’adapter en créant de nouveaux neurones et réseaux.

Mais si les parents utilisent du bruit blanc, les nourrissons, qui dorment 12 à 18 heures par jour, y sont exposés pendant des heures.

Et comme il n’y a aucune variation, le Dr Benasich a déclaré que cela « indique au cerveau que vous n’avez pas besoin d’écouter ceci parce qu’il ne se passe rien », et donc le cerveau ne met pas en place de réseaux, manquant ainsi le temps crucial pour établir des compétences linguistiques.

Gabriella, une femme de 35 ans du New Jersey, a utilisé le bruit blanc avec son premier fils et a commencé à l’utiliser avec son deuxième jusqu’à ce que son pédiatre lui recommande de passer à quelque chose de plus varié. Aujourd’hui, son plus jeune s’endort – et reste – endormi au son de Twinkle Twinkle Little Star.

Elle a déclaré au DailyMail.com : « Cela nous rend un peu fous d’écouter cette chanson encore et encore toute la nuit, mais c’est mieux pour lui d’écouter ça plutôt que du bruit blanc. »

Le Dr Benasich a déclaré à ce site Web qu’elle n’était pas « une grande personne des médias sociaux », mais il y a quelques années, elle a commencé à voir des influenceurs et des parents publier des articles sur le bruit blanc.

Elle a déclaré : « Quand j’ai découvert que tous les parents utilisaient du bruit blanc… je me suis dit : « Oh mon Dieu. Que font les gens à leurs enfants ? » Je pense que cela va devenir un problème de santé publique. »

Les nourrissons ont besoin d’être exposés à des variations de bruits pour favoriser leur développement linguistique, a déclaré le Dr April Benasich à DailyMail.com

Le Dr Benasich et son équipe ont commencé à collaborer avec des influenceurs et des consultants du sommeil et ont découvert qu’on leur avait enseigné les bienfaits du bruit blanc ou qu’ils avaient vu des articles vantant ce son, mais qu’ils n’avaient pas réellement lu d’études – qui ont été mal menées et ont abouti à des conclusions insignifiantes.

Elle pensait : « Oh mon Dieu, où sont-ils ? » [people] ‘obtenir cette information de.’

Cependant, lorsque le Dr Benasich a tenté de sensibiliser les gens à ce problème, elle a été confrontée à des critiques : « La réaction a été incroyable. Nous nous sommes demandés : « Pourquoi les gens sont-ils si fous de ce sujet ? »

« Ils sont tellement investis dans le dossier qu’ils ne veulent pas entendre parler de la science. Il n’y a aucune preuve que vous ayez particulièrement fait du mal à votre enfant. Nous dirions qu’il n’y a aucune preuve tangible que cela va causer des problèmes durables, mais nous ne le savons pas. »

Le bruit blanc peut provenir d’une application téléphonique ou d’une machine à bruit (photo d’archive)

Sarah, une mère de 37 ans originaire de New York, a déclaré à ce site Web qu’elle utilisait du bruit blanc pour son bébé jusqu’à ce qu’une amie lui parle des dangers.

« J’ai changé le son de son répondeur immédiatement depuis mon téléphone pendant qu’il faisait la sieste », a déclaré la mère.

Le Dr Benasich, qui a créé sa propre machine à sons basée sur les neurosciences, appelée Un sommeil plus intelligentrecommande des paysages sonores avec tout type de variation — même les plus petites comme les vagues de l’océan ou un battement de cœur.

Elle a déclaré à DailyMail.com : « Vous voulez que chaque enfant puisse avoir l’avantage d’avoir tout ce qu’il peut pour le soutenir… C’est juste que les parents ne comprennent pas vraiment ce qui se passe lorsque le cerveau se met en place et c’est triste parce que nous aurions dû faire passer ce message il y a longtemps.

« Il existe certaines informations, mais les gens ne comprennent pas à quel point l’environnement acoustique est important. »

Le Dr Benasich a également déclaré qu’il est difficile d’éduquer les familles car elles ne peuvent pas réellement voir les changements se produire.

Elle a déclaré à ce site Web : « Ils ne peuvent pas voir que leur [child’s] « Le cerveau change ou la trajectoire est meilleure, mais nous savons que c’est le cas parce que nous l’avons vu. »

Et alors qu’elle rencontre souvent des parents qui disent : « Eh bien, j’ai utilisé du bruit blanc avec tous mes enfants et ils vont tous bien et leur vocabulaire est vraiment bon », elle leur demande : « Mais à quel point avez-vous fait travailler le cerveau pour compenser cela ? [using white noise]?’