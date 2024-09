Une technique de laboratoire utilisée par des chercheurs pourrait accélérer l’analyse médico-légale dans les cas d’agression sexuelle

Une équipe de chercheurs a développé une nouvelle approche pour analyser les preuves ADN dans les cas d’agression sexuelle, une approche qui pourrait réduire les longs délais dans le traitement des preuves.

Bien qu’il y ait près d’un demi-million d’agressions sexuelles au Canada chaque année, beaucoup d’entre elles ne sont pas signalées parce que les victimes hésitent à se manifester.

L’une des raisons invoquées par les victimes est que l’analyse des preuves médico-légales est trop lente.

Mohamed Elsayed (image fournie)

« Pour cette recherche, nous avons lu des rapports et des enquêtes qui demandaient aux victimes pourquoi elles ne signalaient pas les agressions », explique l’auteur principal de l’étude. Mohamed Elsayedqui a travaillé sur le projet dans le cadre de son doctorat en génie biomédical à l’Université de Toronto. « La réponse la plus courante était qu’ils n’avaient pas confiance dans le système judiciaire – et ce manque de confiance était en partie dû à la longueur du processus. »

Elsayed, aujourd’hui chercheur postdoctoral au département de chimie de la Faculté des arts et des sciences, est co-auteur de l’étude avec, entre autres, Léticia Bodoétudiant à la maîtrise au département de chimie, et Aaron Wheelerprofesseur au département de chimie, à l’Institut de génie biomédical et au Centre de recherche et d’applications en technologies fluidiques de l’Université de Toronto. initiative stratégique institutionnelle.

Les trois chercheurs sont également affiliés au Centre Donnelly de recherche cellulaire et biomoléculaire.

Le traitement des preuves médico-légales dans les affaires d’agression sexuelle est un processus technique en plusieurs étapes qui implique la collecte de preuves ADN et leur envoi à un laboratoire médico-légal bien équipé pour analyse par un technicien qualifié. Une fois sur place, l’échantillon est d’abord traité pour isoler l’ADN de l’agresseur de celui de la victime afin que l’ADN de l’agresseur puisse ensuite être analysé et utilisé pour identifier un suspect.

L’ensemble du processus peut prendre des jours, des semaines, voire plus. La majeure partie de ce temps est consacrée au transport des preuves au laboratoire, où leur analyse peut être encore retardée en fonction du nombre d’autres affaires en cours d’enquête.

Pour accélérer le processus, les chercheurs se sont concentrés sur la première étape : séparer l’ADN de deux individus à partir d’un seul échantillon. À l’heure actuelle, cette opération est généralement effectuée manuellement par des experts formés et expérimentés.

Elsayed et ses collaborateurs ont au contraire développé un procédé appelé « digestion différentielle » utilisant la microfluidique numérique qui a permis de simplifier le processus global et de réduire le nombre d’étapes manuelles nécessaires pour isoler l’ADN de l’agresseur de 13 à 5. « De plus, comme les processus microfluidiques ont tendance à être plus rapides, nous pensons que l’un des avantages à terme sera de réduire le temps global nécessaire », explique Elsayed.

De plus, cette nouvelle approche pourrait déboucher sur une solution mobile qui ne nécessite plus de laboratoire. Par exemple, les tests pourraient être effectués dans un hôpital, évitant ainsi la file d’attente du laboratoire.

La nouvelle technique, décrite dans un article publié dans la revue Sciences avancéesest compatible avec la technologie connue sous le nom d’analyse rapide de l’ADN, déjà utilisée pour la deuxième étape de l’identification d’un individu à partir de son ADN. Les auteurs de l’étude, qui comprenaient des chercheurs du programme de sciences judiciaires de l’Université de Toronto à Mississauga, affirment que l’objectif à long terme est d’intégrer les deux technologies pour rendre le processus encore plus simple.

Bien qu’il reste plusieurs défis à relever pour déployer cette nouvelle technique, Elsayed se dit convaincu qu’ils peuvent être surmontés et a concentré ses efforts pour la rendre largement accessible et commercialement viable.

« Notre objectif est de développer un instrument qui fera en cinq minutes ce qui prend actuellement 45 minutes », explique Elsayed. « Et d’analyser beaucoup plus d’échantillons qu’auparavant. Une fois cela fait, l’étape suivante consistera à introduire cette technologie dans les laboratoires médico-légaux et les hôpitaux. »

« Cela prendra des années, mais le potentiel est très intéressant. »

La recherche a été soutenue par l’ANDE Corporation et la NSERC Alliance Society.

« Je suis reconnaissant au CRSNG d’avoir eu la clairvoyance de créer le programme « Alliance Society », dont la mission est de « relever un défi sociétal qui se traduira par de nouvelles connaissances en sciences naturelles et en génie et par un impact sociétal », a déclaré Wheeler.