Une technique à trois parents pourrait aider les hommes trans à avoir des bébés

Cela pourrait être évité si, au lieu d’utiliser des hormones pour stimuler les ovaires de la personne à libérer des ovules matures, les médecins pouvaient retirer eux-mêmes des morceaux d’ovaires et obtenir d’une manière ou d’une autre des ovules matures en laboratoire. Cela impliquerait de prendre des ovules immatures et de les amener dans leur développement, jusqu’au stade où ils peuvent être fécondés par le sperme.

Cela a déjà été réalisé chez certaines personnes qui ont survécu à un cancer. Certains traitements contre le cancer sont toxiques, en particulier pour les ovules et le sperme. Il est souvent conseillé aux adultes de conserver des ovules ou du sperme sains avant de commencer ces traitements. Mais ce n’est pas une option pour les enfants qui n’ont pas encore atteint la puberté.

Cependant, si des parties de leurs ovaires sont retirées aux enfants, certaines cliniques ont pu utiliser ce tissu pour générer plus tard des ovules matures et les fertiliser avec du sperme, réimplantant l’embryon résultant chez ces mêmes personnes lorsqu’elles seront adultes. La technique semble fonctionner et des bébés en bonne santé sont nés. L’année dernière, trois sociétés de médecine de la reproduction basées aux États-Unis ont publié une déclaration concluant que la technique ne doit plus être considérée comme expérimentale.

La technique n’a pas encore été utilisée pour aider les personnes transgenres à avoir des bébés, mais Christodoulaki et ses collègues pensent que c’est possible. Pour le savoir, ils ont essayé l’approche dans les ovaires donnés par des hommes trans.

L’équipe a commencé avec des ovaires donnés par 14 hommes transgenres âgés de 18 à 24 ans, qui s’étaient fait retirer les organes dans le cadre de leur traitement d’affirmation de genre. Toutes les participantes suivaient une thérapie à la testostérone depuis 26 mois en moyenne, et certaines prenaient également un médicament pour les empêcher d’avoir leurs règles.

Tout d’abord, l’équipe a retiré les ovules qui étaient à quelques jours d’être libérés par l’ovaire. L’équipe a répété le processus avec des ovules tout aussi immatures donnés par des femmes cisgenres. Après 48 heures dans une boîte de laboratoire, les ovules semblaient prêts à être fécondés avec du sperme.

Dans les deux cas, environ la moitié des œufs immatures ont été mûris avec succès en laboratoire. Mais quelque chose a semblé mal tourner lorsque l’équipe a essayé de fertiliser les ovules avec du sperme. Alors que 84% des ovules de femmes cisgenres pouvaient être fécondés, ce chiffre n’était que d’environ 45% pour les hommes trans.

Au moment où les embryons avaient cinq jours – le moment où ils seraient normalement transférés dans l’utérus d’une personne – seuls 2% de ceux générés à partir d’ovules d’hommes trans étaient encore en vie, contre 25% des embryons issus d’ovules de femmes cis.