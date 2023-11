Une technicienne en manucure citée pour intrusion illégale impliquant les photos explicites d’une cliente sur son téléphone

Kortney Hairston a déclaré que la technicienne des ongles n’avait son téléphone que depuis quelques minutes, mais elle ne s’en rendait pas compte. Aujourd’hui, elle se sent violée et blessée. Surtout en sachant qu’il est toujours au travail. “Je ne veux tout simplement pas que quelqu’un d’autre ressente ce que j’ai ressenti ce jour-là”, a déclaré Hairston. Hairston a déclaré qu’un voyage normal entre filles au salon de manucure s’était transformé en cauchemar. “Je fais quelque chose que je fais souvent au salon de manucure. Je n’ai jamais, jamais, jamais pensé que je pouvais leur faire confiance avec mon téléphone”, a déclaré Hairston. Hairston a déclaré qu’elle et son amie se faisaient faire les ongles chez Gel Nails sur Farnam Street lundi. “Il m’a dit, eh bien, montre-moi la photo des ongles que tu veux”, a déclaré Hairston. “Et va te laver les mains. Je n’y ai rien pensé. Je suis allée me laver les mains.” Laissant son téléphone ouvert à la photo de son inspiration d’ongle, elle a dit qu’elle était allée se laver les mains, et quand elle est revenue, elle a dit qu’Adam Nguyen, son technicien en ongles, avait demandé à utiliser les toilettes. “Il est revenu des toilettes et il m’a en quelque sorte glissé mon téléphone comme ça”, a déclaré Hairston. “Je ne me demande toujours pas pourquoi il avait mon téléphone parce que je sais qu’il regardait la photo. Peut-être qu’il l’a juste retiré du siège, de la table.” Hairston a déclaré que Nguyen avait fini ses ongles. Elle a payé et est partie, mais elle ne pouvait s’empêcher de sentir que quelque chose n’allait pas. “À la maison, c’était comme rejouer et rejouer et rejouer, et je me disais, oh, quelque chose ne va pas à ce sujet”, a déclaré Hairston. “Et c’est juste que je ne pouvais pas laisser tomber.” Hairston a déclaré qu’elle avait décidé de rechercher ses messages. C’est alors qu’elle a trouvé un texte supprimé, avec sept pièces jointes explicites d’elle-même. Envoyé à un numéro de téléphone qu’elle ne reconnaît pas. Elle a dit qu’elle avait entré ce numéro dans Cash App. “C’est à ce moment-là que son visage est apparu en petit cercle”, a déclaré Hairston. “Et je me suis dit, attends une minute. J’ai regardé les messages. Je me suis dit, attends une minute. Du genre ‘est-ce que ça vient vraiment d’arriver ?’ Et c’est ce qui s’est produit.” Le lendemain, Hairston a déclaré qu’elle avait appelé Gel Nails, mais elle a dit qu’ils ne voulaient pas parler, alors elle a appelé la police. Selon le rapport de police, les policiers pensent que Nguyen a envoyé des photos et des vidéos nues de Hairston sur son téléphone portable, ils l’ont donc accusé d’intrusion illégale, un délit. Hairston a déclaré que les photos et les vidéos n’étaient pas toutes récentes et que pour les retrouver, il fallait faire défiler l’intégralité de sa pellicule. “Je sais que l’une des vidéos qu’il a envoyées datait d’au moins deux ans”, a déclaré Hairston. Nous sommes allés chez Gel Nails pour obtenir une réponse vendredi. Nguyen était à l’intérieur et travaillait sur les ongles d’une autre femme. Lui et le directeur de Gel Nails ont refusé de passer devant la caméra, mais Nguyen m’a dit qu’il avait commis une erreur et qu’il en était désolé. Toujours très ému, Hairston a déclaré que des excuses ne suffisaient pas. “Comment est-il acceptable qu’un homme travaille dans un magasin rempli de femmes et que vous vous les envoyiez, vous vous envoyiez des photos explicites d’elles sans leur consentement”, a déclaré Hairston. “Il travaille tous les jours comme si de rien n’était.” Alors que Hairston s’efforce de guérir, elle veut que les autres en tirent des leçons. “Ne soyez jamais trop à l’aise avec qui que ce soit. N’importe où”, a déclaré Hairston. Nguyen m’a dit qu’il avait supprimé toutes les images et vidéos. Le directeur a refusé de parler de l’affaire parce qu’il n’était pas là lorsque cela s’est produit, mais il a déclaré que Nguyen était toujours employé. Nous avons également contacté la Smart Gen Society d’Omaha au sujet de l’exploitation numérique. La PDG et fondatrice Amie Konwinski a déclaré que vous devez vous assurer que votre téléphone est verrouillé, avec un mot de passe fort, surtout si vous avez des photos que vous préférez garder privées. Rappelez également à tous que rien n’est jamais véritablement supprimé. “De nombreux services conservent des sauvegardes pendant trois à six mois”, a déclaré Konwinski. “Rien n’est jamais vraiment supprimé sur votre appareil.” Konwinski a également déclaré qu’il fallait être conscient de ce qui se trouve sur votre appareil et de votre environnement lorsque vous accédez à votre appareil. Pour plus d’informations sur la façon dont vous pouvez vous protéger et sur Smart Gen Society, vous pouvez visiter leur site Web.

