Une taxe sur les rachats d’actions frappera le secteur pétrolier et gazier. Était-ce tout l’intérêt ?

Cette semaine, Ottawa a annoncé son intention d’introduire une taxe sur les rachats d’actions, à un moment où les sociétés pétrolières et gazières ont encore une fois déclaré des bénéfices exceptionnels et des rachats d’actions supplémentaires.

Les rachats sont lorsque les sociétés cotées en bourse rachètent une partie de leurs propres actions sur le marché boursier, au prix du marché. Ils sont un moyen de récompenser les investisseurs existants, mais aussi d’immobiliser des liquidités qui pourraient être utilisées pour développer une entreprise – ou, dans le cas des sociétés pétrolières et gazières, payer pour des mesures d’atténuation du changement climatique.

Cenovus , qui a lancé un programme de rachat d’actions en novembre 2021, a depuis acheté environ 118 millions d’actions ordinaires et généré environ 2,5 milliards de dollars de rendement pour les actionnaires. Le programme de rachat d’actions de la société est sur le point d’expirer ; il envisage d’en demander un autre.

Canadian Natural Resources a retourné environ 5,1 milliards de dollars aux investisseurs jusqu’à présent cette année en rachats d’actions, contre environ 940 millions de dollars dépensés en rachats à cette époque l’année dernière .

Suncor a racheté environ 4,6 milliards de dollars de ses actions ordinaires cette année, contre 1,7 milliard de dollars fin septembre de l’année dernière.

Et ConocoPhillips a racheté 6,5 milliards de dollars d’actions cette année à partir 2,2 milliards de dollars à cette époque l’an dernier et a augmenté son autorisation de rachat d’actions existante de 20 milliards de dollars.

Avec la nouvelle taxe de 2 % annoncée pour 2024, Ottawa s’attend à rapporter 2,1 milliards de dollars sur cinq ans et à encourager les entreprises à réinvestir leurs profits dans leurs travailleurs et leurs entreprises.

Mais le gisement de pétrole est-il directement visé par cette taxe, ou fait-il simplement partie des industries les plus touchées – sinon la l’industrie la plus touchée — par quelque chose que le gouvernement aurait fait de toute façon?

Une cible ou une coïncidence ?

Quelques jours avant l’introduction de la taxe, le ministre de l’Environnement, Steven Guilbeault, a publié un vidéo sur Twitter critiquer le secteur pour la façon dont il dépense des bénéfices record.

Les compagnies pétrolières et gazières réalisent des bénéfices records. Il est temps pour eux de faire des investissements records dans l’énergie propre et la réduction de la pollution. pic.twitter.com/km14XbZ3ST —@s_guilbeault

“Alors que les Canadiens voient ces profits, nous devons voir des investissements dans une énergie plus propre, au lieu de rachats d’actions”, a-t-il déclaré.

“Les dollars doivent commencer à affluer”, a déclaré le ministre, dans les plans que les sociétés énergétiques ont déjà annoncés pour réduire les émissions.

Cela fait suite à un rapport publié plus tôt cet automne par le Pembina Institute, critiquant le secteur pour avoir trop dépensé en paiements de dividendes et en rachats d’actions, et pas assez en décarbonisation. (La Pathways Alliance, un groupe de grandes compagnies pétrolières qui ont promis leurs propres objectifs de zéro net, a contesté cette caractérisation.)

“Je pense que c’est une reconnaissance que nous ne voyons pas ces entreprises investir leurs bénéfices records dans la réduction des émissions, ce qui doit arriver”, a déclaré Jan Gorski, directeur du programme pour le pétrole et le gaz à l’Institut Pembina.

Jan Gorski est directeur de programme pour le pétrole et le gaz à l’Institut Pembina. (Kyle Bakx/CBC)

Mais Martin Pelletier, gestionnaire de portefeuille principal à Calgary chez Wellington-Altus Private Counsel, n’en est pas si sûr. Il a déclaré que le gouvernement avait probablement un œil sur le secteur pétrolier et gazier compte tenu de ses performances, mais pense que son objectif était davantage d’imiter une politique américaine qui pourrait générer des revenus supplémentaires pour le gouvernement, plutôt que d’envoyer un message particulier.

“Lier cela au côté environnemental, c’est exagéré à mon avis”, a déclaré Pelletier.

Martin Pelletier est gestionnaire de portefeuille principal chez Wellington-Altus Private Counsel. (Colin Hall/CBC)

Duncan Kenyon, du groupe Investors for Paris Compliance, voit les choses de la même manière : une taxe inspirée en partie par les bénéfices exceptionnels de l’industrie pétrolière et gazière – mais pas nécessairement ciblée sur cette industrie, d’autant plus qu’elle n’entrera en vigueur qu’en 2024.

“Si vous vouliez vraiment envoyer un signal fort à un secteur spécifique sur ses besoins d’investissement, ce n’est pas la bonne façon de le faire”, a-t-il déclaré.

Les rachats n’améliorent ni ne développent les activités sous-jacentes d’une entreprise, mais ils ont pour effet de faire grimper le cours des actions et d’améliorer diverses mesures de rentabilité en réduisant le nombre d’actions de l’entreprise, ce que les investisseurs ont tendance à apprécier.

La taxe devrait entrer en vigueur en janvier 2024. De plus amples détails ont été promis dans le budget 2023.

Interrogée lors d’une conférence de presse sur les bénéfices exceptionnels du secteur de l’énergie et si une taxe sur les bénéfices exceptionnels aurait été appropriée, la vice-première ministre Chrystia Freeland a qualifié la nouvelle taxe sur les rachats d’actions de “mesure fiscale supplémentaire appropriée”, bien qu’elle n’ait pas commenté sur les bénéfices d’une industrie particulière.

Dans une déclaration à CBC News, une porte-parole de son bureau a souligné que la taxe s’appliquerait à “tous les types de rachats d’actions par des sociétés publiques de tous les secteurs”.

Quelle différence cela fera-t-il ?

Que la taxe ait été ou non dirigée vers le secteur pétrolier en particulier, il reste à voir quel impact elle aura sur le secteur.

L’Association canadienne des producteurs pétroliers a dit c’est concerné la taxe de 2 % sur les rachats d’actions, qui est le double du taux envisagé aux États-Unis, pourrait décourager les investissements dans les entreprises dirigées par des Canadiens et mettre en péril le rendement des actionnaires canadiens.

Pour sa part, Pelletier a qualifié la taxe de “non importante” et a déclaré que les entreprises pourraient trouver d’autres moyens de déployer leur trésorerie excédentaire, par exemple en augmentant les dividendes et en remboursant davantage la dette.

Duncan Kenyon fait partie du groupe Investors for Paris Compliance. (Monty Kruger/CBC)

Kenyon s’attend à un résultat similaire.

“Ils chercheront des mécanismes pour restituer le capital aux investisseurs lorsqu’il y aura ce type de flux de trésorerie et ils trouveront d’autres moyens de le faire”, a-t-il déclaré, ajoutant que d’autres aspects de la mise à jour budgétaire, tels que le projet incitations aux technologies propres et la confirmation d’un crédit d’impôt pour le captage, l’utilisation et le stockage du carbone, sont plus susceptibles de stimuler l’investissement.

Pour sa part, Gorski garde l’espoir que la taxe incitera non seulement les entreprises à réorienter une partie de leurs liquidités vers des investissements, mais aussi à investir dans la réduction des émissions, en particulier.

“Je pense que c’est un bon début, et à mesure que nous avançons, nous devons continuer à évaluer comment les entreprises dépensent cet argent”, a-t-il déclaré.