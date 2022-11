Une taxe de vente de 1 % aiderait à payer les coûts croissants du service 911 du comté de Whiteside, nouvelle installation – Shaw Local

MORRISON – Vous ne serez pas surpris d’apprendre que tout le comté de Whiteside dispose du même service 911.

Vous pourriez être surpris d’apprendre que toutes les municipalités ou agences ne soutiennent pas ce service de la même manière.

À l’heure actuelle, plus de la moitié des 2,2 millions de dollars nécessaires chaque année pour exploiter les deux centres de répartition 911 gérés par le comté – environ 1,2 million de dollars – sont pris en charge par Sterling et Rock Falls seuls.

Et ce n’est pas assez. Le système tourne autour de 500 000 $ dans le rouge.

Pour couvrir la différence, le reste provient du fonds général du comté.

Les services de police à l’extérieur de Sterling et de Rock Falls apportent également de l’argent, généralement moins de 1 000 $ environ.

Dans un effort pour uniformiser les règles du jeu – et pour collecter suffisamment d’argent pour consolider les deux centres – les électeurs du comté de Whiteside seront invités mardi à augmenter la taxe de vente à l’échelle du comté de 1%.

Si elle est adoptée, la taxe de sécurité publique, qui devrait rapporter plus de 4 millions de dollars par an, ajouterait 10 dollars de taxe pour chaque tranche de 1 000 dollars dépensés en articles de vente au détail, y compris le carburant, les repas au restaurant et les plats préparés – articles souvent achetés par des non-résidents.

Il ne serait pas facturé sur les achats d’épicerie, de médicaments (y compris les médicaments en vente libre et les vitamines), les voitures, les camions, les véhicules tout-terrain, les bateaux et les véhicules récréatifs, les maisons mobiles, le matériel et les pièces agricoles et les intrants agricoles.

L’argent recueilli serait utilisé pour atténuer les coûts croissants d’exploitation et d’entretien des centres existants – l’un au département du shérif de Morrison et l’autre au service de police de Sterling – et le coût des salaires, des avantages sociaux et de la formation d’environ deux douzaines de répartiteurs.

Toshia Paarman prend un appel lundi au centre de répartition de Sterling. Le comté de Whiteside demande aux électeurs d’adopter une taxe de vente de 1% qui serait utilisée pour atténuer les coûts croissants d’exploitation et d’entretien de ses deux centres de répartition, et éventuellement pour construire un centre unifié. (Alex T. Paschal – apaschal@shawmedia.com/credit)

L’argent collecté au-delà de cela sera utilisé pour construire un centre unifié, qui, selon les promoteurs, réduirait les coûts en réduisant les frais généraux et améliorerait les opérations et la coopération entre les agences d’urgence.

L’argent étant maintenant payé par le comté, Sterling et Rock Falls retourneraient dans leurs fonds généraux, pour être dépensés pour d’autres choses.

Les nouvelles recettes fiscales ne pourraient être utilisées que pour des questions de sécurité publique, donc une fois qu’un centre est construit, les fonds restants une fois son budget atteint pourraient être utilisés pour acheter des radios de police, par exemple, des voitures de police ou des camions de pompiers.

Ou la taxe pourrait être réduite.

Si cela ne passe pas, les choses pourraient devenir risquées pour les villes et les agences de l’ouest du comté – essentiellement celles en dehors de Sterling et de Rock Falls – qui ne contribuent pas désormais de manière égale au 911.

C’est Morrison, Fulton, Erie, Albany, Lyndon, Tampico, Prophetstown, Coleta, Deer Grove et les services de police, d’incendie et EMS de Fenton.

Le comté pourrait, par exemple, commencer à facturer à ces services les coûts réels de leur utilisation du 911.

Payer ces factures, cependant, “sera difficile, car beaucoup d’entre eux sont des agences bénévoles, et ils n’ont pas ce genre de financement ou de budgets”, a déclaré Claudia Garcia, directrice des centres de répartition du comté de Whiteside.

Ceux qui ne peuvent pas payer leurs factures pourraient alors devoir réduire les services d’urgence qu’ils proposent, a déclaré Garcia.

Ou contracter avec d’autres villes plus éloignées.

Ou augmenter les taxes foncières.

Ce sera la deuxième fois que le comté cherchera à faire passer un référendum sur la taxe de sécurité publique ; une mesure appelant à une augmentation d’un demi pour cent était sur le bulletin de vote en novembre 2020, mais a été rejetée, 19 835 contre 7 103.

En 2014, après trois tentatives infructueuses, les électeurs de Whiteside ont adopté un référendum similaire, ajoutant une taxe de vente de 1% que les écoles ne peuvent utiliser que pour construire et entretenir des bâtiments, ou pour rembourser les obligations vendues à des fins de construction et d’entretien.

Au cours du dernier exercice financier, du 1er juillet 2021 au 30 juin, il a recueilli 5,9 millions de dollars.

Le référendum sur la sécurité publique est en partie le résultat d’un mandat de l’État non financé.

Une nouvelle loi entrée en vigueur le 31 juillet 2015, dans le but de se rapprocher d’un système 911 uniforme à l’échelle de l’État, n’autorisait pas plus de deux unités de répartition dans les comtés de 250 000 habitants ou moins.

La date limite du comté de Whiteside pour mettre en œuvre le nouveau système était le 1er juillet 2017; le système a en fait été lancé le 26 juin, lorsque quatre centres – Sterling’s, Rock Falls’, Morrison’s et Whiteside County – ont été réduits à deux, tous deux pris en charge par le comté.

Cela signifie que le comté a également pris en charge le coût de 16 employés, d’un directeur et d’un centre de répartition supplémentaire, ainsi que de tout l’équipement.

À l’époque, on estimait qu’il en coûterait environ 1,2 million de dollars par an pour faire fonctionner les deux centres. Le coût réel est presque le double.

En raison du budget serré et du déficit de financement annuel, il n’y a pas d’argent supplémentaire pour des choses comme le recrutement. Il doit y avoir 24 répartiteurs pour que les centres soient entièrement dotés en personnel, par exemple; pour le moment, il n’y en a que 19, a déclaré Garcia.

Le pincement se fait sentir, a déclaré Garcia.

En moyenne, les répartiteurs répondent à plus de 7 800 appels non urgents au 911 par mois et envoient plus de 4 900 appels à la police, aux pompiers et aux services d’urgence.

Enfin, la consolidation des services de dispatching est l’autre raison du référendum.

Le comté discute de la fusion des centres 911 en un seul établissement, pour des mesures d’efficacité et de réduction des coûts, depuis plus d’une décennie.

En 2011, une étude a estimé qu’il en coûterait environ 10 millions de dollars pour construire une installation autonome; évidemment, ce coût serait plus élevé aujourd’hui.

Il a également estimé à l’époque que la consolidation permettrait d’économiser 14 millions de dollars sur 10 ans, probablement plus aujourd’hui.

Si la taxe de vente est adoptée, une nouvelle étude serait commandée et les responsables commenceraient à rechercher des emplacements, dans le but de construire la nouvelle installation au cours de la prochaine décennie.

Localement, le comté de Lee a un centre de répartition depuis 1997.