Une «taxe de solidarité» de 1% est nécessaire pour plus de soutien à la facture énergétique, selon un groupe de réflexion

Les candidats à la direction conservatrice ont été exhortés à reconsidérer leurs plans et à introduire une «taxe de solidarité» de 1% sur tous les salariés pour aider à payer un soutien supplémentaire face à la flambée des factures d’énergie.

La Resolution Foundation a déclaré qu’il était temps pour Liz Truss et Rishi Sunak – qui ont promis des réductions d’impôts – de “penser à l’impensable” et d’augmenter les impôts pendant l’aggravation de la crise du coût de la vie.

Le groupe de réflexion a déclaré qu’une hausse de 1% de l’impôt sur le revenu sur tous les taux – dont 60% payés par le cinquième des ménages britanniques les plus riches – permettrait de lever 9,5 milliards de livres sterling par an pour un soutien accru aux factures de gaz et d’électricité.

La fondation a également exhorté le prochain Premier ministre à travailler avec les compagnies énergétiques pour créer un nouveau «tarif social» afin de réduire les factures des Britanniques aux revenus faibles et moyens en difficulté.

Il vient en tant que groupe de consommateurs Lequel ? a appelé le prochain Premier ministre à augmenter de 150% la remise existante sur la facture d’énergie de 400 £ à 1 000 £ cet automne, ou risquer de plonger des millions de ménages dans une «détresse financière».

Malgré les craintes croissantes de difficultés à venir, les camps Sunak et Truss ont tous deux rejeté l’appel du Labour à un gel du plafonnement des prix – et le fonds proposé de 100 milliards de livres sterling par Scottish Power permettant aux entreprises de geler les prix pendant deux ans.

M. Sunak s’est dit “nerveux et sceptique” quant au plan de Scottish Power pour un fonds soutenu par l’État permettant aux entreprises d’accéder à des prêts auprès de banques commerciales – une proposition soutenue par l’organisme industriel Energy UK.

“Nous devons nous assurer que ce que nous faisons en réponse est non seulement abordable, mais n’aggravera pas non plus l’inflation”, a déclaré l’outsider du concours conservateur à BBC Radio 4. Aujourd’hui programme le mercredi.

Le ministre de la Défense James Heappey, un allié clé de Truss, a déclaré que le fonds pourrait impliquer “des sommes d’argent exorbitantes”. Il a déclaré à Sky News: “Je ne pense pas qu’un gel universel des factures d’énergie de tout le monde aide vraiment à faire parvenir l’argent des contribuables aux personnes qui en ont le plus besoin.”

M. Sunak s’est engagé à dépenser environ 5 milliards de livres sterling pour un soutien ciblé aux plus vulnérables par le biais du système de prestations, mais la favorite du concours, Mme Truss, ne s’est pas encore engagée à effectuer d’autres paiements directs.

Le rapport publié jeudi par la Resolution Foundation a déclaré que tout soutien supplémentaire “devrait être ciblé sur les personnes les plus exposées à la hausse des factures” – mais a déclaré que ni les plans actuels de M. Sunak ni de Mme Truss n’étaient suffisants pour faire face à l’ampleur de la crise.

Même un paiement supplémentaire de 650 £ serait encore inférieur de 300 £ à la couverture des factures plus élevées que prévu pour de nombreux ménages à faible revenu, a averti le groupe de réflexion – exhortant les candidats à envisager d’élargir le soutien ciblé au-delà des bénéficiaires de prestations, ainsi que l’introduction d’un hausse de l’impôt sur le revenu « solidarité » et nouveau tarif social.

Jonny Marshall, économiste principal de la Resolution Foundation, a averti qu’une «catastrophe» se préparait cet hiver, la flambée des factures d’énergie risquant de «graves dommages physiques et financiers».

Les appels à plus d’aide ont été renforcés par le groupe de consommateurs Which ? jeudi. Le chien de garde a déclaré que le prochain Premier ministre devrait porter le rabais énergétique universel existant de 400 £ à 1 000 £ cet automne, ou risquer de plonger des millions de ménages dans une « détresse financière ».

Qui? a averti qu’une telle augmentation serait encore insuffisante pour les familles les plus pauvres, appelant le gouvernement à fournir un paiement supplémentaire unique de 150 £ pour garantir que les plus vulnérables passent l’hiver.

Le Child Poverty Action Group (CPAG) a demandé jeudi au moins 1 500 £ supplémentaires pour les familles avec enfants et 700 £ de plus pour les ménages sans enfants afin de couvrir leurs dépenses énergétiques supplémentaires.

Avertissant que de nombreuses familles « dangereusement proches » de la pauvreté pourraient « tomber à travers la glace » sans intervention radicale, le CPAG a également appelé à une augmentation de 18 % des prestations en avril.

Lorsque le chancelier de l’époque, Sunak, a révélé un programme de soutien pour tous les ménages en mai, le plafond des prix de l’énergie devrait atteindre environ 2 800 £ à l’automne.

Mais les analystes prédisent maintenant que les factures annuelles d’énergie passeront à 3 554 £ en octobre, avec une annonce d’Ofgem sur le chiffre exact attendu vendredi.

Avant la grande déclaration du régulateur, le parti travailliste a réitéré son appel aux candidats conservateurs pour qu’ils soutiennent une expansion de la taxe exceptionnelle sur les géants du pétrole et du gaz afin de financer un gel du plafonnement des prix.

“Nous sommes maintenant à moins de 24 heures d’une nouvelle hausse du plafond des prix de l’énergie, mais nous n’avons entendu aucune proposition sérieuse de la part des candidats à la direction des conservateurs”, a déclaré le secrétaire fantôme au climat, Ed Miliband. “Nous ne pouvons tout simplement pas permettre au peuple britannique de subir une nouvelle augmentation de ses factures énergétiques.”

De nouvelles recherches suggèrent que plus de 70 % des ménages handicapés ont déjà été endettés cette année par la crise du coût de la vie, et plus de 80 % affirment que le gouvernement n’a pas fait assez pour aider.

Les familles qui s’occupent d’un enfant ou d’un adulte handicapé sont «frustrées» par le manque d’urgence des ministres face à leurs pressions financières croissantes, selon l’association caritative pour personnes handicapées Sense.

Le directeur général de Sense, Richard Kramer, a mis en garde contre la “réalité quotidienne désespérée” des ménages handicapés contraints de choisir entre manger et chauffer leur maison, ajoutant que le prochain Premier ministre “doit” s’attaquer à l’impact de la crise sur les ménages handicapés.