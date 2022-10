Une tante accusée d’avoir poussé son neveu dans le lac accusée de meurtre

CHICAGO (AP) – Une femme de la banlieue de Chicago a été accusée de meurtre au premier degré plus d’une semaine après la mort de son neveu de 3 ans, qu’elle aurait poussé dans le lac Michigan et l’aurait vu couler dans l’eau.

Le bureau du procureur de l’État du comté de Cook a annoncé mardi l’accusation de meurtre contre Victoria Moreno, 34 ans. Elle a d’abord été accusée de tentative de meurtre au premier degré et de voies de fait graves contre un enfant et a été détenue sans caution.

Moreno, un résident de Des Plaines, s’est de nouveau vu refuser la mise en liberté sous caution mardi lors d’une deuxième audience sur la nouvelle accusation, a rapporté WTTW-TV. Elle doit revenir devant le tribunal le 24 octobre.

Moreno est accusée d’avoir poussé son neveu, Josiah Brown, dans l’eau près du Navy Pier de Chicago le 19 septembre et de l’avoir regardé couler sous l’eau, ont déclaré les procureurs. Des plongeurs l’ont retrouvé environ 30 minutes plus tard après que des passants ont appelé le 911 et jeté une bouée de sauvetage dans l’eau.

Le garçon a été transporté dans un état critique à l’hôpital pour enfants de Comer, où il est décédé le 25 septembre, a indiqué le bureau du médecin légiste du comté de Cook.

Le matin du 19 septembre, selon les procureurs, Moreno a volé les clés d’un camion familial à Des Plaines et « s’est faufilée hors de la résidence sans que personne ne sache qu’elle était partie ».

Les procureurs ont déclaré que Moreno n’était pas autorisée à conduire parce qu’elle prenait des médicaments pour des “problèmes de santé mentale” et à cause d’un incident survenu une semaine plus tôt lorsqu’elle s’était rendue à Navy Pier avec plusieurs enfants, a rapporté le Chicago Sun-Times.

L’avocat de Moreno a déclaré lors de l’audience de cautionnement de mardi que l’État n’avait pas réussi à prouver que son client avait “l’intention de tuer” le garçon.

